Tre sorelle di Čechov rivive con Liv Ferracchiati

Tre sorelle rileggono la provincia, il desiderio e la neve come condizione dell'anima

La produzione Tre sorelle firmata da Liv Ferracchiati restituisce il testo di Anton Čechov come esperienza viva e interrogativa, capace di parlare al presente senza tradirne la profondità. La regia sceglie di non limitarsi a un semplice aggiornamento: il progetto interpreta il dramma trasformandolo in un dispositivo per esplorare la stasi e la precarietà emotiva che caratterizzano le relazioni contemporanee. In questa rilettura la neve non è solo immagine meteorologica ma diventa condizione atmosferica dell’anima, un accumulo che evidenzia contorni e mancanze più di quanto non le cancelli.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, ha toccato diverse platee: è stato in scena dal 7 al 10 maggio 2026 al Teatro Eleonora Dusa di Genova e successivamente al Teatro Elfo Puccini di Milano (Sala Shakespeare) dal 12/05/2026 al 17/05/2026. Queste date, oltre a collocare la tournée, segnalano come il lavoro dialoghi con platee differenti senza perdere coerenza estetica: la messinscena lavora su un impianto visivo essenziale che rende la casa dei Prozorov un luogo mentale prima ancora che un luogo geografico.

La messa in scena e lo spazio

La scenografia di Giuseppe Stellato preferisce la sottrazione alla ricchezza di dettagli: si respira un ambiente rarefatto che accentua la sensazione di immobilità. L’assenza di ornamenti naturalistici fa sì che il salotto diventi simbolo di una condizione esistenziale e non semplicemente di una stanza provinciale. Le scelte visive lavorano in tandem con i costumi di Gianluca Sbicca e con le luci di Pasquale Mari, creando superfici di luce che isolano i personaggi come in vetrine emozionali, amplificando così la percezione del non‑detto e del ripiegamento su sé.

Scenografia, luci e suono

La partitura luminosa e il disegno sonoro di Giacomo Agnifili sono elementi attivi della drammaturgia: il buio e la luce non sono solo contrasti estetici ma marcatori di movimenti interiori. Il suono, calibrato con precisione, accompagna la regia nelle sospensioni e nelle accelerazioni, mentre la neve — evocata più che riprodotta — funziona come motivo ricorrente che sottolinea l’entropia emotiva del testo. Questa attenzione tecnica rende la scena un microcosmo coerente dove ogni dettaglio contribuisce al senso complessivo.

Interpretazioni e registro recitativo

La direzione attoriale privilegia un registro ibrido in cui convive il rispetto per il ritmo cechoviano e la sensibilità contemporanea. Le tre protagoniste costituiscono il cuore interpretativo: Irene Villa in Ol’ga costruisce una figura di responsabilità trattenuta; Valentina Bartolo come Maša offre un mix di ironia e disillusione che diventa strumento di autodifesa; Livia Rossi in Irina incarna l’eterna promessa mancata della giovinezza. Questo nucleo femminile è sostenuto da un ensemble maschile che include nomi come Antonio Mingarelli, Riccardo Martone, Marco Quaglia e Rosario Lisma, tutti calibrati su un equilibrio tra understatement e intensità.

Come nascono i personaggi nello spettacolo

Ferracchiati lavora sul ritmo e sui silenzi: le pause diventano drammaturgicamente significative, e gli scatti emotivi emergono con forza nel contrasto tra lentezza e improvvise accelerazioni. L’uso di posture contemporanee, piccoli oggetti e gesti quotidiani non è anacronistico ma serve a collegare il mondo di Čechov al presente, dimostrando che la distanza temporale è più sottile del previsto. Il risultato è un insieme in cui la recitazione evita la nostalgia e favorisce una lettura critica e partecipata.

Tempo scenico e significato

Al centro della proposta c’è il modo in cui il tempo viene reso scena: non un flusso lineare, ma una successione di istanti che ristagnano e si accumulano, proprio come la neve che dà il titolo allo spettacolo. Ferracchiati non pretende di risolvere l’enigma dell’incompiutezza; al contrario, accompagna il pubblico in una zona di sospensione dove il desiderio e l’impotenza convivono. Questa scelta registica mette in evidenza la natura universale del testo, trasformando la stasi in una lente per osservare le fragilità contemporanee.

La tournée e le repliche confermano la forza comunicativa del progetto: il lavoro mantiene fede alle indicazioni critiche del testo originale mentre propone un apparato scenico e interpretativo che parla direttamente allo spettatore d’oggi. In coda allo spettacolo restano impressi non tanto gli snodi narrativi quanto l’eco emotiva, un invito prolungato a interrogarsi sulla propria idea di casa, desiderio e responsabilità. Crediti tecnici principali: testo e regia Liv Ferracchiati, dramaturg Piera Mungiguerra, consulenza letteraria Margherita Crepax, scene Giuseppe Stellato, costumi Gianluca Sbicca, luci Pasquale Mari, suono Giacomo Agnifili, produzione Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale.