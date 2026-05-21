Calendario weekend: impegni e trasferte del Settore Giovanile dell’AC Monza

Il programma del weekend del Settore Giovanile dell'AC Monza con match ufficiali, amichevoli e trasferte internazionali

Il Settore Giovanile dell’AC Monza si prepara a un fine settimana ricco di impegni, tra gare ufficiali e tornei che coinvolgono più fasce d’età. La programmazione include confronti nazionali e trasferte all’estero, per la crescita tecnica e l’esperienza internazionale dei ragazzi. Alcune squadre osserveranno invece un periodo di riposo per ricaricare energie e pianificare la fase successiva della stagione.

Questo articolo sintetizza il calendario completo, indicando orari, sedi e natura degli incontri: dalle partite di campionato alle amichevoli, fino ai tornei per le categorie dell’Attività di Base e della Scuola Calcio. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara per tifosi, famiglie e addetti ai lavori.

Gare agonistiche e appuntamenti ufficiali

In ambito competitivo, l’attenzione principale è sull’Under 18, che affronta il Parma nella penultima giornata del proprio campionato. L’incontro è in calendario per domenica 24/05 alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello, un appuntamento importante per consolidare la classifica nella seconda metà del girone di ritorno. Contemporaneamente, la Primavera (Under 20), l’Under 17 e l’Under 16 non avranno impegni e sfrutteranno il weekend per attività di recupero e lavoro interno.

Match di categoria: Under 15 e Under 14

La Under 15 sarà impegnata in una amichevole di alto livello contro la Sampdoria, fissata per domenica 24/05 alle ore 12:00 al Centro Sportivo Mugnaini di Bogliasco (GE). Le Under 14 invece sosterranno due test consecutivi al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello: sabato 23/05 alle 16:00 contro il Trento e domenica 24/05 alle 15:00 contro l’Alcione. Questi incontri servono a valutare progressi tecnici e integrazione tattica in vista delle fasi decisive della stagione giovanile.

Attività di base e tornei nazionali

Le categorie dell’Attività di Base saranno protagoniste in manifestazioni che mescolano competizione e formazione. L’Under 13 partecipa all’8° Torneo Città di Assisi, in programma da venerdì 22/05 a domenica 24/05 ad Assisi – Santa Maria degli Angeli (PG), dove i giovani talenti affineranno giocoforza e spirito di squadra. L’Under 12 giocherà una amichevole contro la Folgore Caratese sabato 23/05 alle 10:00 allo Sportitalia Village di Verano Brianza (MB), e domenica 24/05 sarà presente al 6° Torneo G. Clerici al Centro Sportivo Comunale di Saronno (VA).

Programmazione e obiettivi formativi

Per le squadre più giovani, i tornei rappresentano occasioni fondamentali per migliorare abilità motorie, testare moduli e accrescere la fiducia in partita. Gli staff tecnici utilizzano queste manifestazioni per ruotare i giocatori, osservare comportamenti in contesti diversi e consolidare i principi di gioco che caratterizzano l’approccio biancorosso.

Tornei internazionali e appuntamenti della Scuola Calcio

Due trasferte internazionali arricchiscono il calendario: l’Under 11 partecipa al torneo Leyendas del Futuro in Spagna da venerdì 22/05 a domenica 24/05, mentre la Under 10 e la Scuola Calcio saranno al Budapest Youth Cup 2026 in Ungheria nelle stesse giornate. Queste esperienze internazionali sono pensate per confrontare i giovani con metodologie diverse e ambienti competitivi nuovi, favorendo crescita tecnica e culturale.

Inoltre, la Scuola Calcio sarà impegnata localmente in una amichevole contro l’Aldini sabato 23/05 e parteciperà al Memorial Franco Aceti domenica 24/05, manifestazione che unisce ricordo e pratica sportiva.

Note per tifosi e famiglie

I punti di incontro e gli orari indicati sono fondamentali per chi intende seguire le squadre dal vivo. Si raccomanda di consultare i canali ufficiali del club per eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto. A tutti i protagonisti, dallo staff ai giocatori, va un augurio di buon lavoro e buona fortuna: il club sostiene la crescita tecnica e umana dei giovani che indossano la maglia biancorossa.