Ritmica Nervianese argento regionale a 5 palle e prospettive per Folgaria

Il team open della Ritmica Nervianese sale sul podio regionale con l'esercizio a 5 palle e le giovani allieve mostrano progressi; occhi puntati sul campionato italiano

La Ritmica Nervianese ha ottenuto un risultato di rilievo nel recente torneo regionale, firmando un brillante secondo posto nell’esercizio a 5 palle. La formazione composta da Fabiola Sutera, Martina Negri, Giulia Imbrea, Lisa Marinoni e Alessia Napolitano ha convinto la giuria per precisione e sincronismo, piazzandosi al secondo posto su sette formazioni partecipanti.

Questo piazzamento non solo vale come medaglia, ma anche come conferma della qualità del gruppo nel panorama regionale.

Il club si presenta alle gare con una rosa in parte rinnovata e alcune promesse in rapida crescita: tra le atlete schierate figurano anche due junior 2012 che hanno dato prova di carattere e adattabilità. Nella categoria delle più giovani, la categoria Allieve, la formazione impegnata ai 5 cerchi — Debora Toniolo, Anastasia Nikolaychuck, Adelaide La Leggia e Nikoletta Serafimova — si è classificata sesta su tredici squadre, segnando progressi concreti su elementi tecnici e collaborazione in pedana.

Risultati e valore competitivo

Il podio conquistato nella prova a 5 palle riflette sia l’impegno delle singole sia il lavoro collettivo dello staff tecnico. L’esercizio delle cinque atlete ha mostrato continuità e una buona gestione delle difficoltà: i lanci, le rotazioni e i collegamenti coreografici sono stati eseguiti con determinazione. Il piazzamento al secondo posto su sette dimostra che la Ritmica Nervianese è in grado di competere con le migliori realtà regionali e mantiene alto il livello di ambizione in vista delle gare nazionali.

Dettagli sulla squadra Open a 5 palle

La squadra Open ha spiccato per la qualità dei passaggi e la compattezza nel movimento: Fabiola Sutera e Martina Negri hanno offerto elementi di precisione, mentre Giulia Imbrea, Lisa Marinoni e Alessia Napolitano hanno garantito continuità nelle transizioni. L’esercizio a 5 palle richiede sincronizzazione estrema e gestione dei rischi; per questo motivo il piazzamento è stato interpretato dallo staff come un segnale positivo in vista del prossimo step competitivo. L’attenzione è ora puntata sul consolidamento tecnico e sulla limatura delle routine.

Le Allieve ai 5 cerchi: progressi e potenzialità

La prova delle più giovani, impegnate ai 5 cerchi, ha messo in luce una crescita costante: Debora Toniolo, Anastasia Nikolaychuck, Adelaide La Leggia e Nikoletta Serafimova hanno raccolto una sesta posizione su tredici, dimostrando di sapersi muovere con sicurezza in pedana. Nella categoria Allieve — intesa come fascia d’età inferiore con attenzione allo sviluppo delle basi tecniche — le esercitazioni hanno privilegiato la pulizia dei gesti e la coordinazione, elementi che saranno fondamentali per i prossimi appuntamenti agonistici.

La gara silver a Capriolo

Nel medesimo fine settimana si è disputata anche la competizione silver a Capriolo, dove la Ritmica Nervianese è stata presente con ulteriori formazioni. Nella prova team silver hanno gareggiato Sara Casamassima, Samanda Hoxa e Arianna Zorzetto, proponendo esercizi improntati su equilibrio e lettura musicale. Questa esperienza ha consentito alle atlete di affinare routine e approccio competitivo in contesti differenti rispetto ai campionati regionali, contribuendo a costruire maturità agonistica.

Approfondimento sulla categoria LC

In categoria LC la società ha schierato una formazione numerosa e ambiziosa: Ginevra Giussani, Alessia Fregolent, Giulia Solimene, Aurora Pandolfi, Giulia Cattanei e Alessia Kumanaku. La prova collettiva è servita per testare nuove soluzioni coreografiche e rafforzare l’intesa tra le componenti del gruppo. La partecipazione a eventi come quello di Capriolo si rivela fondamentale per consolidare i pattern di gara e abituare le atlete a competere con continuità, elemento considerato strategico dal corpo tecnico.

Prossimi impegni e considerazioni tecniche

Lo sguardo della società è ora rivolto al campionato italiano in programma a Folgaria, dove le formazioni avranno l’occasione di confrontarsi a livello nazionale. L’obiettivo principale rimane il perfezionamento delle routine, il controllo emotivo in pedana e l’ottimizzazione delle difficoltà tecniche. Il percorso intrapreso dalla Ritmica Nervianese combina esperienza e innesti giovani — come le junior 2012 — creando una miscela che può rivelarsi vincente se consolidata con allenamenti mirati e gestione attenta delle tappe agonistiche.