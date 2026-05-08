Milanosport assume la manutenzione: meno chiusure per piscine e palestre

Milanosport prenderà in carico la manutenzione ordinaria degli impianti comunali per velocizzare riparazioni e ridurre chiusure impreviste

Negli ultimi anni molti frequentatori di piscine e palestre a Milano hanno conosciuto l’inconveniente delle chiusure improvvise e dei corsi sospesi per problemi tecnici. Con una nuova decisione dell’amministrazione comunale, la gestione della manutenzione ordinaria passerà direttamente a Milanosport, eliminando un passaggio che spesso rallentava gli interventi.

L’obiettivo dichiarato è semplice: ridurre i tempi di intervento e limitare i disagi per utenti, famiglie e associazioni sportive.

Il cambiamento operativo, previsto per giugno, si inserisce in un più ampio tentativo di rendere gli impianti più efficaci e meno soggetti a interruzioni. Durante la commissione sport a Palazzo Marino, mercoledì 6 maggio, è stata ribadita la necessità di velocizzare le procedure, soprattutto per quelle riparazioni che non richiedono cantieri complessi. La misura interessa decine di strutture comunali usate quotidianamente da scuole, club e cittadini.

Perché cambia la gestione

Il modello precedente prevedeva una triangolazione burocratica con MM (Metropolitana Milanese) per l’autorizzazione degli interventi di routine, una fase che spesso dilatava i tempi di riparazione. Con l’internalizzazione della manutenzione, Milanosport potrà attivare squadre e appaltatori propri senza attendere verifiche esterne, accelerando così le operazioni. Questo approccio mira anche a una migliore programmazione: non più solo interventi reattivi, ma un piano di manutenzione programmata per evitare che piccoli guasti diventino emergenze costose.

Addio alla triangolazione

Eliminando la necessità di richieste e approvazioni esterne per le riparazioni ordinarie, si prevede una significativa riduzione dei tempi morti. La novità non cancella le grandi riqualificazioni, che restano competenza di progetti specifici, ma rende più rapida la soluzione di problemi frequenti come filtri guasti, impianti degli spogliatoi o malfunzionamenti tecnici. L’intento è garantire continuità d’uso e una maggiore affidabilità degli impianti di quartiere.

Cosa cambia per utenti e strutture

Per chi frequenta le piscine e le palestre comunali, la differenza si vedrà nelle minori interruzioni delle attività e nella più rapida riapertura dopo un guasto. Milanosport potrà mettere in campo squadre dedicate per interventi urgenti e un programma di manutenzione che mira a intervenire prima che i problemi peggiorino. Questo dovrebbe tradursi in meno lezioni cancellate, minori disagi per le famiglie e una maggiore disponibilità delle strutture per le scuole e le associazioni.

Interventi ordinari e programmati

La riorganizzazione include sia le riparazioni di bassa entità sia alcuni lavori strutturali non assimilabili ai grandi cantieri di riqualificazione. Con la gestione diretta dei contratti di manutenzione, si prevede anche un’ottimizzazione dei costi, grazie a una pianificazione più efficiente e a interventi meno frammentati. In sostanza, la manutenzione diventa uno strumento preventivo e non solo correttivo.

Impatto politico e finanziario

La decisione assume anche rilevanza politica: lo sport di quartiere è uno dei servizi pubblici più frequentati e la promessa di minori chiusure è un segnale forte verso i cittadini. Esponenti della commissione sport hanno salutato positivamente l’operazione, sottolineando come si inserisca in una strategia più ampia di internalizzazione di alcuni servizi comunali. Sul piano economico, la gestione diretta punta a razionalizzare le spese e a ridurre le urgenze che comportano costi straordinari.

Prospettive e controlli

Resta fondamentale il monitoraggio dei risultati: l’efficacia del nuovo modello sarà valutata sulla base dei tempi di intervento, della frequenza delle chiusure e della qualità delle riparazioni. Il management di Milanosport e l’assessorato allo sport hanno indicato come prioritario il miglioramento dell’efficienza del servizio, con l’impegno di rendere i centri più affidabili e di ridurre l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.