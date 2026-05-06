Cittadella e Lumezzane pronte al confronto dopo i turni iniziali

Lumezzane passa il turno senza reti, Cittadella sfrutta il miglior piazzamento e la Giana sbanca Trento per proseguire la corsa

Il primo turno dei play off di Serie C ha fornito un quadro chiaro delle squadre che proseguiranno la corsa: il Lumezzane ha ottenuto il passaggio del turno pareggiando 0-0 con l’Alcione Milano, mentre il Cittadella e la Giana Erminio hanno conquistato risultati decisivi che li qualificano al turno successivo.

In molte sfide ha assunto grande rilevanza la regola del miglior piazzamento in classifica, un criterio che spesso decide gli incroci a eliminazione diretta senza ricorrere a tempi supplementari o rigori. Le gare hanno aiutato a confermare come la regular season continui a pesare sui verdetti degli spareggi.

Com’è andata: risultati e momenti chiave

La serata del Lumezzane è stata il classico esempio di partita in cui la prudenza viene premiata: contro l’Alcione Milano i rossoblù hanno controllato il gioco e chiuso senza subire reti, sfruttando la miglior posizione acquisita nella stagione regolare per accedere al turno successivo. Sul fronte veneto il Cittadella ha ottenuto il pass dopo un 2-2 che, pur spettacolare, è stato sufficiente grazie al piazzamento migliore rispetto all’Arzignano. Infine la Giana Erminio ha ribaltato il fattore campo espugnando il campo del Trento per 2-1, dimostrando come una vittoria in trasferta possa essere decisiva in questa fase.

Dettagli tecnici e decisioni arbitrali

In alcune partite si sono registrati episodi determinanti: nel confronto tra Lumezzane e Alcione Milano una rete inizialmente segnata dagli ospiti è stata annullata dopo l’intervento dell’arbitro a seguito di una mischia, un episodio che ha inciso sull’andamento emotivo dell’incontro. Nel duello del Tombolato il Cittadella ha potuto contare su momenti di brillantezza offensiva, mentre l’Arzignano ha provato la rimonta con convinzione, trovando risposte importanti dai propri attaccanti. La gestione degli episodi e la capacità di mantenere concentrazione per 90 minuti sono stati fattori ricorrenti nel primo turno.

Squadre qualificate e accoppiamenti del prossimo turno

Dal quadro emerso, gli incroci immediatamente successivi sono già definiti: il Cittadella affronterà il Lumezzane al Tombolato, mentre la Giana Erminio se la vedrà con il Lecco. Questi abbinamenti derivano direttamente sia dai risultati del campo sia dalla classifica della regular season, che ha dunque influenzato il cammino delle contendenti. Le prossime partite rappresenteranno l’occasione per verificare se le squadre che hanno beneficiato del piazzamento riusciranno a ribaltare il pronostico in campo neutro o in trasferta, o se invece saranno eliminate da chi ha trovato un assetto migliore nelle singole partite.

Il quadro nei gironi paralleli

Oltre al girone A, anche gli altri raggruppamenti hanno dato indicazioni interessanti: nel girone B il Pineto ha ribaltato il Gubbio per 2-1 e affronterà il Campobasso, mentre la Juventus Next Gen proseguirà il cammino contro la Pianese dopo un pareggio che l’ha favorita per posizione di classifica. Nel girone C squadre come il Casarano, il Crotone e la Casertana hanno ottenuto verdetti utili per il prosieguo, confermando l’eterogeneità delle soluzioni tattiche presenti nella competizione. La fase successiva metterà a confronto la resistenza fisica e la capacità di gestire la pressione.

Impatto sportivo e prospettive

Dal punto di vista tecnico e mentale, le partite del primo turno hanno mostrato che la solidità difensiva e la gestione dei momenti topici sono elementi fondamentali: il Lumezzane ha puntato sul controllo e sulla compattezza, il Cittadella ha fatto leva sulla qualità in attacco e sull’esperienza, mentre la Giana Erminio ha dimostrato capacità di soffrire e poi colpire in contropiede. Giocatori come Nicola Nanni, autore di reti decisive nelle proprie sfide, e interpreti come Rabbi per il Cittadella hanno inciso con giocate decisive. Nei prossimi turni conterà anche la gestione delle rotazioni e la forza mentale nelle gare secche.

Cosa aspettarsi

Le partite che seguono si preannunciano combattute: il confronto tra Cittadella e Lumezzane al Tombolato sarà uno snodo importante per il cammino verso le fasi finali, così come il match tra Lecco e Giana Erminio. Le squadre qualificate dovranno bilanciare audacia e prudenza, sapendo che la regola del piazzamento non sarà più disponibile a favore di tutte. In definitiva, il primo turno ha lasciato aperti scenari interessanti e ora la parola tornerà al campo per decretare chi continuerà la corsa verso la promozione.