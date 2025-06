Ritmica Nervianese trionfa a Biella con 27 podi e 11 titoli nazionali

Nell'Extra Forum di Biella, la Ritmica Nervianese ha conquistato 27 podi e 11 ori nazionali al campionato AICS.

Un’atmosfera elettrica ha caratterizzato l’Extra Forum di Biella, dove dal 7 al 13 giugno si è svolto un campionato AICS che ha lasciato il segno. La Nervianese ha trionfato, portando a casa 27 podi e ben 11 titoli nazionali. Un evento che ha messo in luce la determinazione e il talento delle ginnaste, tutte pronte a sfidarsi in un palcoscenico che ha brillato di prestigio.

Un evento di grande rilevanza

Il palcoscenico allestito per la competizione non ha deluso le aspettative. Decorazioni affascinanti, un corpo di ballo che ha reso ancora più suggestive le cerimonie di premiazione, tutto ha contribuito a rendere l’atmosfera magica. E tra applausi e grida di incitamento, la Nervianese ha fatto incetta di trofei. Un vero e proprio trionfo!

Le stelle della Nervianese

Le squadre della Nervianese hanno brillato come non mai. Nella categoria Insieme LE1, le ginnaste Debora Toniolo, La Leggia Adelaide, Anastasia, Fragnito Alessia e Serafimova Nikoletta hanno conquistato l’oro, mentre il gruppo Insieme LE2 con Lisa Marinoni e Alessia Napolitano ha fatto altrettanto. E non è finita qui! Il collettivo LB Open, composto da Arianna Zorzetto, Martina Pettazzoni, Chiara Alidi e Sara Casamassima, ha dato vita a performance straordinarie, mentre il collettivo LA Open con Giulia Solimene, Ginevra Giussano, Alessia Fregolent e Giulia Cattanei ha colpito nel segno.

Riconoscimenti individuali

Le individualiste non sono state da meno. Alessia Fragnito ha brillato con la palla mentre Anastasia Nikolaychuck ha dominato nel libero. Altre ginnaste come La Leggia Adelaide e Alessia Ramino hanno dato il massimo con cerchi e funi, portando a casa prestigiosi riconoscimenti. Un’impressionante schiera di talenti che ha reso orgoglioso il pubblico presente.

Le vice campionesse e i bronzi nazionali

Le emozioni non si sono fermate qui. Desire Vinci, Sofia Moroni, Debora Toniolo e molte altre hanno conquistato il titolo di vice campionesse italiane, dimostrando il loro valore e la loro costanza. Ma non finisce qui! Giada Rossetti, Ramaro Maila e Francesca Freni hanno ottenuto i bronzi, un riconoscimento che sottolinea la qualità dell’allenamento e la preparazione delle atlete. La tensione era palpabile, e ogni esibizione ha lasciato il segno.

Un futuro promettente

Un’ulteriore nota di merito va alle ragazze della squadra Open Gold, che, nonostante la giovane età, hanno ottenuto un risultato di tutto rispetto nel campionato AICS. La loro performance ha messo in luce il potenziale di una generazione di ginnaste pronte a conquistare il palcoscenico nazionale. Con uno sguardo già puntato sull’ultima finale nazionale di Rimini, la Nervianese si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo.

In conclusione, il campionato AICS a Biella ha rappresentato non solo un trionfo per la Ritmica Nervianese, ma anche un’importante vetrina per il talento e la passione che queste giovani atlete mettono in ogni allenamento. E ora, l’attesa per Rimini cresce, con la speranza di replicare questi straordinari risultati.