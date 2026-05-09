Weekend con il Geas Sesto Rugby Fest a Sesto San Giovanni

Vieni al campo di via Manin per due giornate di rugby, spettacolo e terzo tempo aperto a tutti

La dodicesima edizione del Geas Sesto Rugby Fest porta al campo di via Manin due giornate intere dedicate al rugby, alla convivialità e al divertimento. L’evento, organizzato da Geas Rugby Sesto San Giovanni, unisce gare giovanili, incontri tra squadre veterane, momenti musicali e aree di enogastronomia, creando un’atmosfera adatta alle famiglie e agli appassionati.

Nulla è lasciato al caso: tra le sfide sul prato e gli spazi per il pubblico si alternano intrattenimenti pensati per tutte le età. Il festival valorizza sia il gioco nella sua dimensione sportiva che la socialità tipica del mondo ovale, mettendo insieme attività agonistiche e occasioni di aggregazione informale.

Il programma del weekend

Il calendario del Geas Sesto Rugby Fest è compatto e variegato: le competizioni si concentrano su due giornate, con incontri programmati a partire dalla mattina fino alla sera. Sabato è dedicato al Torneo Breda e alle partite della categoria under 14, mentre domenica spazio alle categorie più giovani come under 8, under 6 e under 10, seguite dall’under 12. In entrambi i giorni non mancheranno momenti musicali e aree ristoro per il pubblico.

Sabato: Torneo Breda e categorie under 14

La giornata di sabato vede protagonisti i ragazzi dell’under 14 con incontri tra formazioni come Lambro, Sesto Fiorentini e Parabiago, seguiti dal torneo Old che riunisce giocatori veterani per partite dal sapore più amichevole ma ugualmente combattute. Le gare si susseguiranno secondo il tabellone previsto, offrendo continuità di spettacolo dal mattino fino alle ore serali. La fase pomeridiana è pensata anche per le famiglie che desiderano vivere l’atmosfera, con spazi dedicati ai più piccoli e attività parallele.

Domenica: mini rugby e under 12

Domenica il programma si concentra sulle categorie di base: under 8, under 6 e under 10 giocano al mattino e nel primo pomeriggio, mentre a seguire è in programma l’under 12. Questo layout permette ai giovani atleti di vivere l’esperienza del torneo in un contesto protetto e festoso, con arbitraggi e organizzazione pensati per l’apprendimento e il divertimento. La giornata è ideale per chi vuole avvicinarsi al mini rugby in modo informale.

Cibo, musica e il tradizionale terzo tempo

Oltre al campo, il festival mette in primo piano il lato conviviale: aree dedicate alla gastronomia locale e momenti di intrattenimento musicale scandiscono le pause tra una partita e l’altra. Centrale è il concetto del terzo tempo, ovvero la consuetudine rugbistica di condividere cibo e conversazioni al termine dell’incontro; qui assume la forma di un momento aperto a tutti, pensato per favorire lo scambio tra squadre, famiglie e tifosi. Il mix di sport e convivialità rende l’evento una festa più che una semplice rassegna sportiva.

Informazioni pratiche

Le due giornate si svolgono dal 16-05-2026 al 17-05-2026 con orario continuato sab 10.00-21.00; dom 10.00-21.00. Il luogo è il campo da rugby in via Manin, 110 a Sesto San Giovanni (consulta la mappa presso l’organizzazione). L’ingresso è libero e per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale degli organizzatori: geasrugbysesto.it. Per chi arriva in auto o con i mezzi pubblici è consigliato pianificare il viaggio in anticipo per trovare parcheggio e punti di accesso al campo.