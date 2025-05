Festival delle bambine e dei bambini a Milano nel 2025

Un'esperienza unica per bambini e famiglie: eventi gratuiti a Milano dal 24 al 27 maggio 2025.

Milano si prepara ad accogliere il “Festival delle bambine e dei bambini”, un evento imperdibile che si svolgerà dal 24 al 27 maggio 2025. Questa manifestazione è pensata per stimolare la curiosità, il gioco e la creatività dei più piccoli, offrendo un ampio programma di attività gratuite e accessibili a tutti. La città si trasformerà in un grande palcoscenico educativo, facendo di ogni angolo un’opportunità di apprendimento e divertimento.

Eventi al Castello Sforzesco

Il cuore delle attività sarà il magnifico Castello Sforzesco, dove l’ingresso è completamente gratuito e senza necessità di prenotazione. Durante il weekend, i visitatori potranno partecipare a cacce al tesoro, laboratori creativi e spettacoli di cantastorie, tutti progettati per intrattenere e coinvolgere i bambini. Sabato 24 e domenica 25 maggio, il castello sarà aperto dalle 10:00 alle 18:30, offrendo un ricco programma di eventi che stimoleranno l’immaginazione dei più piccoli e permetteranno loro di scoprire questo storico monumento con occhi nuovi.

Attività musicali e laboratori interattivi

Non mancheranno le iniziative musicali, come il tributo a Maurice Ravel con giovani pianisti e momenti di ascolto guidato, fissato per sabato dalle 13:00 alle 19:00. Domenica, i bambini sono invitati a partecipare a “La balena BaBa”, un concerto-laboratorio ispirato ai racconti di Roberto Piumini, con turni programmati per ogni ora. È un’opportunità per immergersi nella musica e nella creatività, unendo l’ascolto alla possibilità di creare insieme.

Attività nelle biblioteche

Le biblioteche comunali di Milano saranno centri di incontri e attività ludiche, con laboratori e letture animate per bambini dai 2 agli 11 anni. Sabato 24 maggio, ogni biblioteca proporrà eventi diversi, come viaggi nel mondo di Jules Verne e attività di esplorazione scientifica. Le attività si svolgeranno tra le 10:00 e le 17:00 e sono tutte gratuite, ma è consigliata la prenotazione per garantire un posto.

Scoprire il Museo di Storia Naturale

Inoltre, il Museo di Storia Naturale e altri spazi culturali offriranno laboratori di disegno, visite guidate e percorsi interattivi. I bambini potranno esplorare il mondo dei dinosauri, scoprire il volo degli uccelli e immergersi nelle meraviglie della natura. Le attività si svolgeranno durante il weekend e anche martedì 27 maggio, garantendo un’esperienza educativa e divertente per tutta la famiglia.

Attività all’aria aperta

Per chi ama la natura, Milano offre una vasta gamma di parchi e aree giochi dove i più piccoli possono divertirsi all’aria aperta. Durante il festival, saranno organizzati eventi speciali, tra cui spettacoli di marionette e altre attività ludiche. E non dimentichiamo che gli under 14 viaggiano gratis sui mezzi pubblici, il che rende ancora più facile esplorare la città e partecipare agli eventi.

Un programma ricco di eventi

In aggiunta al Festival, Milano ospiterà eventi speciali come “La Milano musicale” e “La Milano sportiva” dal 30 maggio al 1 giugno, offrendo ulteriori occasioni di divertimento e apprendimento. La città sarà animata da musica, sport e cultura, con eventi pensati per coinvolgere tutte le età. Non resta che prepararsi a vivere una Milano vibrante e piena di stimoli, dove ogni giorno porta nuove avventure.

Per chi desidera vivere al meglio il festival e scoprire tutte le opportunità che la città offre, è consigliabile consultare il programma completo degli eventi, che fornisce dettagli e informazioni pratiche per ogni iniziativa. Milano si prepara a diventare un grande palcoscenico per la creatività e la gioia dei bambini, un’esperienza da non perdere.