Arrestati un 19enne e un 20enne per la rapina in via Fratelli Ruffini a Milano

Due ragazzi di 19 e 20 anni sono finiti in carcere dopo aver strappato un orologio a un 62enne: le prove raccolte dagli investigatori hanno permesso l’identificazione

Un episodio violento scaturito da un semplice avvicinamento ha portato all’arresto di due giovani a Milano. Secondo gli accertamenti, l’azione è iniziata con la richiesta di una sigaretta come pretesto per verificare la presenza di oggetti di valore, e si è conclusa con la fuga dei sospetti dopo aver sottratto un orologio al polso di un passante.

L’operazione degli agenti del Commissariato Centro, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini marocchini di 19 e 20 anni. L’episodio è avvenuto il 24 novembre all’angolo tra via Fratelli Ruffini e piazza Santa Maria delle Grazie, nelle vicinanze di una farmacia.

La dinamica dell’aggressione

La strategia dei presunti autori era semplice ma studiata: avvicinare la vittima per testare la situazione e poi agire. Il più giovane dei due ha chiesto una sigaretta per avviare il contatto, mentre il complice ha atteso e seguito il 62enne fino all’incrocio. Qui i due avrebbero messo in atto la fase violenta dell’azione, immobilizzando l’uomo con spintoni e colpi, fino a strappare il cronografo dal polso sinistro.

Intervento di passanti e uso di spray

Alcune persone presenti sul posto hanno cercato di impedire la fuga dei rapinatori, ma la reazione dei aggressori è stata rapida: uno dei due ha spruzzato spray al peperoncino contro chi tentava di intervenire, facilitando così la fuga verso corso Magenta. Questo elemento ha aggravato la posizione degli indagati, inserendosi nella ricostruzione dei fatti come una condotta violenta e intimidatoria.

Le indagini e le prove raccolte

Gli investigatori della Squadra Investigativa hanno svolto un lavoro metodico per risalire ai responsabili. L’analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza pubblica e privata ha fornito una prima traccia visiva degli autori, mentre lo studio dei tabulati telefonici e delle celle ha contribuito a confermare gli spostamenti dei sospetti. Inoltre, l’esame dei contenuti multimediali presenti sui cellulari degli indagati ha offerto elementi utili per il quadro probatorio.

Testimonianze e quadro probatorio

Le dichiarazioni della vittima e dei passanti che hanno assistito all’aggressione sono state integrate con i dati tecnici per formare un quadro indiziario solido. Grazie all’incrocio delle fonti, gli investigatori hanno potuto richiedere e ottenere dal giudice l’ordinanza di custodia cautelare, misura poi eseguita per i due giovani ritenuti responsabili della rapina aggravata.

Implicazioni e reazioni

Questo episodio sottolinea come anche gesti apparentemente banali possano diventare il punto di partenza per reati più gravi. L’uso di un pretesto per sondare la presenza di beni in vista e la successiva violenza per sottrarre un orologio di valore mostrano un modus operandi che le forze dell’ordine cercano di monitorare con attenzione, soprattutto nelle zone centrali della città dove il passaggio di persone è più frequente.

Gli arresti, eseguiti il 21 maggio 2026, rappresentano una risposta immediata degli organi investigativi, ma lasciano aperto il tema della prevenzione e del potenziamento delle misure di sicurezza. La collaborazione tra testimoni, sistemi di videosorveglianza e analisi tecniche ha permesso di accelerare le identificazioni e di fornire alla Procura elementi utili per il prosieguo dell’azione giudiziaria.

Consigli per i cittadini

Di fronte a situazioni sospette è fondamentale mantenere la prudenza e, se possibile, segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine. Il ricorso a telecamere e la conservazione di prove digitali possono fare la differenza nelle indagini. Infine, intervenire direttamente in modo improvvisato può aumentare il rischio di ritorsioni, come mostrato dall’uso dello spray al peperoncino in questo episodio.

Le autorità proseguono gli accertamenti per completare il fascicolo: l’obiettivo rimane mettere in sicurezza le aree urbane e assicurare che i responsabili rispondano delle azioni contestate.