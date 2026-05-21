Arresto a Cordusio: due fratelli cileni sorpresi in flagranza

Due fratelli cileni sono stati presi in flagranza a Milano mentre prendevano di mira avventori nei dehors: la polizia ha arrestato i sospetti e disposto il divieto di dimora

Nel tardo pomeriggio del 17 maggio 2026 il centro di Milano è stato teatro di un arresto durante i controlli predisposti per il grande afflusso legato al concerto in piazza Duomo. Agenti della sesta sezione della Squadra Mobile hanno notato due persone aggirarsi con atteggiamenti sospetti tra ristoranti e punti di ristoro: si trattava di un uomo di 32 anni e della sorella di 25, entrambi cittadini cileni. La dinamica osservata dagli operatori e la rapidità dell’intervento hanno impedito che il gesto passasse inosservato, evitando un ulteriore danno a chi si trovava a consumare nei dehors della zona.

L’episodio in piazza Cordusio e la tecnica usata

Giunti in piazza Cordusio, gli agenti hanno assistito a una scena che ha richiamato immediate attenzioni: i due fratelli si erano messi in fila davanti a un locale molto affollato, studiando il comportamento degli avventori. Dopo un breve segnale di intesa, l’uomo ha tolto la giacca e l’ha passata alla sorella, che si è avvicinata al tavolo dove era seduto un studente cinese di 23 anni intento al cellulare. Con un gesto rapido ha coperto la borsa del giovane e se ne è appropriata, per poi allontanarsi insieme al complice. Questo tipo di azione mostra una modalità predatoria spesso denominata «a due», basata su segnali non verbali e movimenti coordinati per distrarre la vittima.

Caratteristiche della strategia predatoria

La tecnica adottata dai sospetti punta su due elementi fondamentali: discrezione e sincronizzazione. Un membro della coppia crea la distrazione o l’alibi, mentre l’altro compie il prelievo della refurtiva, sfruttando il contesto affollato dei dehors e la distrazione delle vittime. Gli agenti, in servizio per contrastare i reati predatori durante eventi pubblici, hanno potuto osservare il meccanismo dall’inizio alla fine e intervenire prima che i due si allontanassero definitivamente. È un esempio pratico di come i controlli mirati possano intercettare episodi che, in assenza di vigilanza, spesso restano impuniti.

Intervento della polizia e procedura in Questura

Gli operatori della Polizia di Stato non hanno esitato a fermare i due sospetti immediatamente dopo il furto. Accompagnati in Questura, i fratelli sono stati sottoposti agli accertamenti di rito e collocati nelle camere di sicurezza in vista del rito direttissimo. Nel corso delle procedure è stata restituita la borsa al 23enne con all’interno gli effetti personali, a testimonianza della rapidità dell’intervento investigativo. La vicenda dimostra il valore delle pattuglie attive nelle aree di maggiore affluenza, specialmente in presenza di manifestazioni che attirano migliaia di persone.

Provvedimenti adottati

Dopo il processo per direttissima è stata convalidata l’adozione del divieto di dimora nel comune di Milano nei confronti dei due fratelli, misura che limita la possibilità di tornare a operare nella stessa area. Questo tipo di provvedimento è spesso utilizzato per contrastare comportamenti ripetitivi e per prevenire il ritorno degli indagati nei luoghi dove hanno agito. La scelta evidenzia l’intento delle autorità di ridurre il rischio di recidiva e di tutelare cittadini e turisti nelle zone centrali della città.

Implicazioni per la sicurezza urbana e consigli pratici

Il caso mette in luce alcune criticità ricorrenti nelle aree turistiche e nei dehors affollati: vulnerabilità degli oggetti lasciati incustoditi, facilità con cui gruppi coordinati possono agire e la necessità di mantenere alta l’attenzione personale. Le forze dell’ordine raccomandano semplici accorgimenti, come tenere le borse sotto controllo, prediligere tasche interne o chiusure sicure e, in caso di assembramenti, portare documenti e telefonini in posti difficili da raggiungere. La collaborazione tra cittadini e polizia, unita a servizi di prevenzione mirati, resta il miglior deterrente contro i furti in strada.

In sintesi, l’arresto avvenuto a Milano conferma l’efficacia dei controlli di prossimità e la necessità di attenzione durante eventi pubblici: quando è in gioco la sicurezza personale, la prevenzione e la prontezza dell’intervento sono elementi decisivi per evitare che semplici distrazioni si trasformino in reati. Le autorità continuano a monitorare la zona per garantire che misure come il divieto di dimora producano l’effetto deterrente desiderato.