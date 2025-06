Milano si prepara a un weekend esplosivo tra concerti e festival culturali

Milano si prepara a un weekend ricco di eventi culturali imperdibili, dalla musica al cinema.

Il weekend a Milano si preannuncia esplosivo. Tra concerti, festival cinematografici e rassegne culturali, la città si anima e invita tutti a partecipare. La prima edizione del Milano Film Fest è in arrivo, promettendo un’offerta culturale senza precedenti. Da oggi, 3 fino all’8 giugno, il festival diretto dall’attore Claudio Santamaria occuperà spazi iconici come il Piccolo Teatro e il Castello Sforzesco, presentando oltre 110 film, incontri e proiezioni speciali. Un’occasione unica per immergersi nell’arte cinematografica, riscoprendo anche la vitalità della metropoli.

Concerti al tramonto

Dal 4 giugno alle Terrazze del Duomo, la musica si fa ascoltare al calar del sole. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Milano “G. Verdi”, giovani talenti si esibiranno accanto a musicisti affermati. L’atmosfera magica delle guglie del Duomo farà da cornice a concerti che si protrarranno fino a settembre, regalando un’esperienza indimenticabile. Le aperture serali iniziano mercoledì alle 20.30, un invito a lasciarsi trasportare dalla musica.

Cascina Cuccagna: un fine settimana di eventi gratuiti

Il cuore della cultura si sposta a Cascina Cuccagna, dove il 7 e l’8 giugno si svolgeranno eventi per tutte le età. Mercatini, spettacoli e laboratori animeranno la storica cascina, in un mix di creatività e sostenibilità. Tra le novità, il format “Il sabato bestiale con i Distratti”, che offrirà un pomeriggio di arte e musica, con illustratori e fumettisti a disposizione del pubblico. Non mancheranno spettacoli teatrali e stand-up comedy, creando un’atmosfera di festa e socialità.

Estate al Castello: eventi da non perdere

Ritorna, per la sua tredicesima edizione, “Estate al Castello”. Fino a settembre, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ospiterà eventi culturali di grande richiamo, con la direzione artistica di Federico Russo. Si inizia il 10 giugno con Alessandro Barbero e il suo talk sulla “Battaglia di Legnano”. Seguiranno artisti di fama come Alice e Stefano Bollani. Gli eventi si svolgeranno in uno spazio capace di accogliere fino a 2.300 persone, promettendo un’estate ricca di cultura.

Festa di Radio Deejay al Parco Sempione

Il Parco Sempione e l’Arco della Pace si preparano a ospitare “Party Like A Deejay 2025”, un evento che promette musica e intrattenimento per tutti. Venerdì 6 giugno, Linus aprirà le danze con il suo one man show, seguito da due serate di concerti durante il weekend. I biglietti sono accessibili a tutti, con ingresso gratuito per i più piccoli e per i disabili con accompagnatori. Un’occasione da non perdere per ballare e divertirsi all’aria aperta.

Best Movie Comics and Games: un tuffo nella cultura pop

Per gli appassionati di cultura pop, il Superstudio Più di via Tortona si trasformerà in un hub di cinema, fumetti e videogiochi il 7 e 8 giugno. La quarta edizione di Best Movie Comics and Games promette un weekend ricco di anteprime, panel e performance live. Un’opportunità imperdibile per incontrare star del settore e partecipare a eventi unici.

Disability Pride: diritti e inclusione

Dal 7 al 16 giugno, Milano ospiterà il Disability Pride, una manifestazione che celebra i diritti e la dignità delle persone con disabilità. Dopo tre edizioni di successo, quest’anno il corteo culminerà in una grande festa in piazza del Cannone. Diverse iniziative, tavoli tematici e laboratori creeranno momenti di riflessione e condivisione, con l’obiettivo di trasformare la città in un luogo sempre più accessibile. Un messaggio forte per l’inclusione e la partecipazione di tutti.