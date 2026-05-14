Perseverant protagonista nelle prove regionali di ginnastica

Perseverant raccoglie risultati importanti nelle prove regionali GAM e GAF del 9 e 10 maggio, con conferme e promesse in vista delle finali nazionali

Nel weekend del 9 e 10 maggio la società Perseverant ha preso parte alle prove regionali di ginnastica, ottenendo risultati di rilievo sia nel settore maschile che in quello femminile. Le competizioni si sono svolte su due fronti: a Carate Brianza per il programma GAM (gare maschili) e a Pavia per il programma GAF (gare femminili).

Queste giornate rappresentavano per molti atleti la ultima prova regionale utile per valutare forma e punti di forza in vista delle finali nazionali previste a fine giugno.

Il bilancio della società è positivo: i risultati confermano il buon lavoro tecnico e la continuità di rendimento degli atleti. A livello pratico, i traguardi conquistati vanno letti come tappe di un percorso più ampio che punta a consolidare esperienza e autostima in vista delle gare nazionali. Allenatori e dirigenti hanno sottolineato l’importanza di riconoscere sia i successi individuali sia i progressi complessivi del gruppo, elementi fondamentali per mantenere una crescita costante.

Risultati del settore maschile

La prova regionale del campionato Silver individuale GAM a Carate Brianza ha visto protagonista il team maschile della società. La squadra allenata dalla tecnica Elena Colombo ha raccolto tre podi distribuiti in due categorie, segno di una performance collettiva solida e ben calibrata. Il weekend ha rappresentato un banco di prova importante: oltre alle medaglie, la competizione ha consentito di mettere sotto osservazione gli aspetti tecnici su cui lavorare prima delle fasi nazionali.

Categoria LB e categoria LC

Nella categoria LB la nota più brillante è stata la vittoria del titolo regionale conquistata da Nicolò Morrone, che ha saputo gestire gara e tensione con sicurezza. Nella categoria LC, invece, la giornata successiva ha regalato altre soddisfazioni: Andrea Targa ha ottenuto il secondo posto mentre David Renaud si è piazzato terzo. Accanto a questi risultati di vertice, sono da segnalare le buone prove di altri atleti del gruppo, tra cui Riccardo Dalle Fratte, Nebuloni Mattia, Teramo Thomas, Bani Francesco, Amati Jonathan, Colombo Matteo, Andrea Marcolongo e Ludovico Salsano, che hanno conseguito piazzamenti apprezzabili e mostrato progressi tecnici.

Risultati del settore femminile

Le competizioni femminili si sono svolte a Pavia, dove le ginnaste del settore GAF della società, preparate dalla tecnica Alice Seveso, hanno gareggiato nella categoria LC3 Avanzato. Anche in questo caso la performance collettiva è stata convincente: le atlete hanno mostrato compostezza ed efficacia sugli esercizi previsti, ottenendo risultati che premiano l’investimento tecnico svolto durante la stagione.

Atlete in evidenza e obiettivi

Tra le prestazioni più significative spicca il secondo posto nella categoria Allieva3 conquistato da Noemi Benetti, che ha saputo interpretare gli esercizi con precisione e sicurezza. Nella categoria Junior2 la ginnasta Sofia Angelina Calestretti ha ottenuto il sesto posto, una prova utile per accumulare esperienza e affinare dettagli tecnici. L’intero gruppo femminile continua ora la preparazione con l’obiettivo delle finali nazionali a Rimini, lavorando su routine, difficoltà e tenuta mentale.

Bilancio della società e prospettive

Il quadro che emerge è di una Perseverant in crescita: i podi raccolti e le buone prestazioni diffuse tra gli atleti confermano la qualità del lavoro svolto da tecnici e staff. Il riferimento costante alle finali nazionali funge da stimolo per calibrare allenamenti e strategie competitive nelle prossime settimane. L’approccio della società rimane orientato allo sviluppo individuale degli atleti e al rafforzamento del gruppo, con l’obiettivo di trasformare le buone prestazioni regionali in risultati di rilievo anche a livello nazionale.

In sintesi, il weekend del 9 e 10 maggio ha lasciato a Perseverant indicazioni concrete su punti di forza e aspetti da perfezionare. I podi maschili, le conferme femminili e l’impegno collettivo dell’intero staff tecnico rappresentano una base solida per affrontare con fiducia le sfide che porteranno alla ribalta nazionale.