Legnano Basket Knights e Basket Canegrate: una nuova alleanza per i giovani

Legnano Basket Knights e Basket Canegrate riavviano una collaborazione tecnica per creare un percorso condiviso dal minibasket al settore giovanile

Due società con una storia solida hanno deciso di riannodare un rapporto che guarda al futuro: Legnano Basket Knights e Basket Canegrate, che celebrano rispettivamente il sessantesimo e il cinquantesimo anniversario, hanno concordato di riprendere la collaborazione tecnica originata nei primi anni 2000.

L’intesa è stata promossa dai presidenti Marco Tajana e Salvatore Laguardia e nasce dall’esigenza comune di potenziare il movimento cestistico locale mettendo al centro i giovani e le famiglie.

Il progetto si struttura su un orizzonte educativo oltre che sportivo: l’obiettivo è offrire un percorso formativo chiaro e continuo che parta dal minibasket e conduca i ragazzi verso il settore giovanile condiviso. Questa impostazione mira a coniugare competenze tecniche, crescita personale e attenzione ai valori di squadra, creando un ambiente inclusivo e stimolante per i più piccoli e per gli adolescenti.

Obiettivi e modello operativo

La collaborazione è pensata come una rete di servizi e ruoli dove ogni società mantiene la propria storia ma converge su pratiche comuni: metodi di allenamento, gestione delle attività e calendarizzazione condivisa. Il focus è sulla continuità del percorso sportivo, per evitare discontinuità formative quando i ragazzi cambiano età o categoria. Un sistema organizzato permetterà di standardizzare protocolli di formazione tecnica, salvaguardando però l’identità di entrambe le compagini.

Formazione tecnica e crescita personale

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo delle competenze fondamentali: dall’avviamento motorio nel minibasket alla specializzazione tecnica nelle categorie giovanili. Accanto all’aspetto fisico e tattico, il progetto promuove anche la crescita educativa, con iniziative pensate per rafforzare il senso di responsabilità, il fair play e lo spirito di squadra. In questo contesto il confronto tra staff tecnici favorirà lo scambio di buone pratiche.

Vantaggi per il territorio e per le famiglie

Unire risorse e know‑how significa potenziare l’offerta sportiva disponibile sul territorio: le famiglie potranno trovare percorsi più coerenti e continui per i propri figli, mentre i giovani atleti avranno accesso a strutture, staff e programmi coordinati. La sinergia mira a rafforzare il tessuto locale del basket, creando opportunità sia per chi inizia sia per chi ambisce a livelli competitivi superiori, in un contesto organizzato e sano.

Preservare tradizioni e creare valore aggiunto

Non si tratta di cancellare le identità: l’intento è valorizzarle mantenendo vive le tradizioni di entrambe le società, pur lavorando insieme per offrire servizi più ampi. Dal punto di vista pratico questo può tradursi in condivisione di allenatori, eventi comuni, tornei giovanili e percorsi di aggiornamento tecnico pensati per allenatori e dirigenti, così da elevare la qualità complessiva dell’offerta sportiva locale.

Prime iniziative e prospettive

Il primo atto concreto dell’accordo è l’avvio di sessioni di minibasket gratuito per il mese di maggio fino a fine attività, rivolte ai bambini e alle bambine di Canegrate come incentivo all’avviamento sportivo. Sul medio termine le due società prevedono di sviluppare un settore giovanile condiviso, con programmi annuali coordinati e iniziative per favorire la partecipazione di nuovi tesserati.

Oltre al lavoro con i più piccoli, l’intesa arriva in un momento significativo per le rispettive squadre maggiori: il clima di entusiasmo generato dagli anniversari e dalle prospettive sportive può diventare una leva per attrarre famiglie, sponsor e volontari disposti a investire nel progetto. La collaborazione rappresenta dunque una scommessa sul futuro del basket locale, con l’obiettivo di creare percorsi sostenibili e di qualità per le nuove leve.