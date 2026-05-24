Torino FC Under 12: successo al VI Trofeo Città di Pietrasanta

Il Torino FC Under 12 ha prevalso al VI Trofeo Città di Pietrasanta grazie a un percorso solido, prestazioni costanti e al contributo decisivo di Emanuele Greco

Il Torino FC Under 12, guidato da mister Vela, ha conquistato il VI Trofeo Città di Pietrasanta al termine di una manifestazione in cui il gruppo ha saputo interpretare al meglio ogni partita. La vittoria non è arrivata per caso: è il risultato di una preparazione attenta, di progressi individuali e di una capacità collettiva di gestire momenti di difficoltà. In campo i ragazzi hanno mostrato equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, dimostrando che il lavoro quotidiano dello staff ha portato frutti concreti.

Nel corso del torneo il team ha affrontato avversari di livello, tra cui Pontedera, Alcione e Canegrate, e si è guadagnato l’accesso alla finale contro Enotria. La partita decisiva è stata una prova di carattere: i giovani granata hanno saputo mantenere la calma nei momenti più delicati, capitalizzando le occasioni e gestendo il ritmo con lucidità. Questo equilibrio tra spinta offensiva e ordine difensivo è stato uno degli elementi chiave che ha condotto alla conquista del trofeo.

Il cammino verso il successo

Il percorso nel VI Trofeo Città di Pietrasanta si è sviluppato attraverso gare impegnative che hanno messo alla prova la preparazione tecnica e mentale del gruppo. La squadra ha mostrato continuità nelle prestazioni, evitando cali improvvisi e mantenendo un livello di attenzione elevato in ogni incontro. Ogni partita ha rappresentato un banco di prova per le rotazioni e per la gestione delle energie, due aspetti spesso decisivi nei tornei giovanili dove la profondità della rosa e l’adeguata alternanza dei giocatori possono fare la differenza.

La finale: una prova di carattere

La sfida conclusiva contro Enotria è stata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto, con momenti di grande equilibrio e qualche fase decisiva che ha spezzato l’equilibrio. Il match è stato interpretato come una gara combattuta dove la capacità di concentrazione e la gestione emotiva hanno contato quanto le qualità tecniche. I ragazzi del Torino hanno saputo stringere i denti, difendere con ordine e ripartire con decisione quando si è presentata l’opportunità di attaccare, trovando infine le soluzioni utili per assicurarsi il trofeo.

I protagonisti e i riconoscimenti

Sul piano individuale, il torneo ha visto emergere la figura di Emanuele Greco, indicato come capocannoniere della manifestazione per la sua concretezza sotto porta e la capacità di incidere nei momenti chiave. Tuttavia, il successo è nato anche dal contributo corale: difensori attenti, centrocampo dinamico e un attacco che ha saputo variare soluzioni offensive. Questo equilibrio tra singoli risultati e gioco collettivo è stato il vero valore aggiunto del Torino in tutte le fasi del torneo.

Ruoli e contributi nello staff

La squadra è stata seguita dallo staff tecnico che ha curato sia gli aspetti tattici sia la gestione atletica dei ragazzi; la figura di mister Vela è stata centrale nel trasferire un metodo di lavoro improntato a intensità, disciplina e crescita. Lo staff ha saputo leggere le partite e modulare scelte sui cambi, dando spazio a chi era pronto e preservando chi aveva bisogno di recuperare. Questo approccio ha permesso di mantenere un rendimento costante senza disperdere energie lungo il torneo.

Ringraziamenti e prospettive future

Al termine della manifestazione il Torino FC ha voluto esprimere un sentito ringraziamento agli organizzatori e a Pietrasanta Calcio per l’invito, la cura dell’evento e l’accoglienza riservata a squadra e staff, sottolineando la qualità dell’organizzazione e la disponibilità a consolidare rapporti per iniziative future. Per il gruppo giovanile questa esperienza rappresenta una tappa importante: oltre al trofeo, infatti, restano insegnamenti utili per il percorso di crescita individuale e collettivo, alimentando fiducia e aspettative positive per le prossime sfide.