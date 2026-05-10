Giornata di benessere a Parco di Villa Ferrario: lezioni gratuite e meditazione

Una giornata all'aperto dedicata al benessere con un calendario di lezioni gratuite per tutti i livelli, ospitata al Parco di Villa Ferrario a Corbetta.

La Festa di Primavera a Corbetta è pensata per chi desidera avvicinarsi al benessere fisico e mentale in un ambiente verde e accessibile. L’evento propone una serie di lezioni gratuite che spaziano dallo yoga alla meditazione, offrendo a partecipanti di ogni età l’opportunità di muoversi all’aria aperta e rigenerarsi.

Per garantire una buona esperienza è consigliato presentarsi con abbigliamento comodo e con un tappetino personale che faciliterà gli esercizi a terra.

Programma della giornata

La manifestazione si svolge secondo un calendario definito e pensato per alternare sessioni dinamiche e pratiche più rilassanti. Il programma prevede alle 09:00 una lezione iniziale di yoga, seguita alle 09:30 da un allenamento metabolico. A seguire, alle 10:45, è in programma il pilates e alle 11:45 una sessione di mobility dedicata alla mobilità articolare. Nel pomeriggio le attività riprendono alle 15:00 con restorative body flowpilates, alle 16:00 con un secondo turno di yoga e si conclude alle 17:00 con una pratica di meditazione.

Lezione e ritmo

Ciascuna attività è studiata per essere fruibile anche da chi ha poca esperienza: le sessioni mattutine tendono a risvegliare il corpo e a incrementare il dispendio energetico, mentre il pomeriggio è più orientato al recupero e alla calma. L’alternanza tra metabolico e restorative permette di bilanciare intensità e rilassamento, rendendo l’evento adatto sia a chi cerca un allenamento che a chi preferisce pratiche più lente. Ricorda che la partecipazione è libera e che ogni lezione può avere un numero limitato di posti per motivi organizzativi.

Dove e quando

Il luogo scelto per la manifestazione è il Parco di Villa Ferrario, situato in via Carlo Cattaneo 25 a Corbetta. L’appuntamento è fissato per il 17-05-2026 con orario di svolgimento dalle 9:00 alle 18:00. Essendo un evento all’aperto, in caso di condizioni meteorologiche avverse gli organizzatori potrebbero comunicare modifiche al calendario; ti consigliamo quindi di verificare eventuali aggiornamenti prima di partire. Il parco offre ampi spazi verdi ideali per allestire più zone attività in contemporanea e per mantenere il distanziamento tra i partecipanti.

Indicazioni logistiche

Per raggiungere il parco puoi consultare le mappe locali e valutare i mezzi pubblici o l’auto: l’indirizzo riportato facilita l’individuazione del luogo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, ma è comunque utile arrivare con qualche minuto di anticipo per assicurarsi il posto nella lezione desiderata. Per informazioni dettagliate l’organizzazione rimanda al sito ufficiale del Comune: comune.corbetta.mi.it/notizie/3573664/festa-primavera, dove sono indicate eventuali comunicazioni pratiche e aggiornamenti sull’evento.

Consigli pratici per partecipare

Per godere appieno della giornata porta con te un tappetino personale, una borraccia e indumenti a strati per adattarti alle variazioni di temperatura nel corso della giornata. È utile dotarsi di protezione solare e di un piccolo asciugamano per pratiche più sudate; inoltre, se hai esigenze particolari (problemi articolari o limitazioni fisiche), segnalarlo agli insegnanti all’inizio della lezione può consentire varianti degli esercizi. L’atmosfera sarà informale e inclusiva: l’obiettivo dell’evento è promuovere il benessere collettivo e la socializzazione in un contesto naturale.