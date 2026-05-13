Arresto a Porta Genova: sequestrate droghe e strumenti, indagini tra Navigli e dark web

Un controllo nella zona della movida ha rivelato una base di stoccaggio: oltre un chilo di sostanze, strumenti per il confezionamento e contanti, con ipotesi di rifornimento via dark web

Un’operazione di polizia nell’area della metropolitana ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 33 anni, fermato mentre si trovava alla fermata Porta Genova. L’intervento faceva parte di un servizio straordinario ad Alto Impatto volto a contrastare il fenomeno dello spaccio nelle zone della movida; il controllo iniziale ha fatto emergere piccole dosi addosso all’uomo e ha motivato l’estensione degli accertamenti al suo domicilio.

La successiva perquisizione nell’appartamento in zona Navigli ha modificato rapidamente la natura dell’indagine: quanto rinvenuto ha alimentato il sospetto di una disponibilità organizzata per la distribuzione. Il fascicolo è ancora nelle fasi iniziali e vale il principio della presunzione di innocenza, mentre gli atti investigativi proseguono per chiarire provenienza e destinazione delle sostanze.

L’arresto e lo sviluppo dell’operazione

Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notato il 33enne dirigersi frettolosamente verso i binari, comportamento che ha indotto al controllo di polizia. Dopo il fermo, i poliziotti hanno trovato alcune dosi di mefedrone e hashish addosso; questi rinvenimenti hanno costituito la base per chiedere e ottenere l’accesso domiciliare. La procedura si è svolta nel rispetto delle garanzie procedurali e ha portato a un sequestro molto più ampio all’interno dell’appartamento.

Cosa è stato sequestrato

Nel corso della perquisizione sono state trovate diverse tipologie di sostanze, per un totale complessivo che supera il chilogrammo: tra queste figurano ketamina, MDMA, cocaina, marijuana e numerose pasticche di 2C-B (spesso chiamata Nexus) oltre a quantitativi di mefedrone e hashish. In casa erano presenti anche strumenti tipici della fase di preparazione e vendita, come una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e la pesatura, nonché 2.340 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le indagini sui canali di approvvigionamento

Gli accertamenti tecnici e le dichiarazioni raccolte dagli investigatori evidenziano che parte della merce poteva provenire da acquisti effettuati tramite dark web, con pagamenti in criptovalute e spedizioni sotto forma di pacchi anonimi. Parallelamente, emerge anche un flusso di approvvigionamento tradizionale, basato su contatti diretti sul territorio urbano. Questa doppia fonte suggerisce un’attività ibrida, che sfrutta sia la rete anonima sia le dinamiche locali per rifornire il mercato della movida.

Il modello ibrido e i rischi logistici

Il ricorso al dark web consente un livello di anonimato nelle transazioni, ma richiede fasi fisiche di stoccaggio e frazionamento che aumentano la vulnerabilità della filiera. L’appartamento nei Navigli potrebbe aver funzionato come punto di deposito temporaneo: l’arrivo di pacchi anonimi trasformato in scorte pronte per la vendita rende evidente il passaggio dal virtuale al concreto. Per gli investigatori, gli strumenti trovati in casa confermano la capacità di frazionare e distribuire le sostanze.

Implicazioni procedurali e contesto urbano

Dal punto di vista legale, i reati contestati rientrano nella fattispecie della detenzione ai fini di spaccio. Tuttavia, l’arresto appartiene alla fase iniziale del procedimento: saranno necessari gli esiti delle analisi di laboratorio, la verifica della catena di custodia e ulteriori approfondimenti sulle modalità di approvvigionamento per dettagliare le responsabilità. Nel frattempo, l’operazione viene letta come un segnale di attenzione nelle aree di grande transito serale, dove il collegamento tra fermate della metropolitana e abitazioni può favorire logiche di deposito e frazionamento.

Per la comunità locale, l’intervento sottolinea la strategia di controllo focalizzata su punti sensibili come Porta Genova e le aree limitrofe dei Navigli. Le indagini proseguiranno per ricostruire la rete di fornitori e possibili clienti; fino a quando non si concluderanno gli accertamenti, ogni contestazione resta da valutare dall’autorità giudiziaria nel rispetto delle tutele procedurali.