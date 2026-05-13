Finale Coppa Italia: Lazio e Inter si giocano il trofeo e un posto in Europa

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter vale più di un trofeo: oltre alla storia c'è il pass per l'Europa e il confronto tra due allenatori che puntano a scrivere pagine diverse della stagione

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si disputa il 13 maggio 2026 alle 21 all’Olimpico e si presenta come l’appuntamento conclusivo di una stagione ricca di tensioni e aspettative. Per entrambe le squadre il match rappresenta un obiettivo concreto: da una parte la Lazio cerca di interrompere il digiuno di trofei e di centrare un accesso europeo attraverso la coppa; dall’altra l’Inter vuole aggiungere un altro titolo alla bacheca dopo lo scudetto e raggiungere il traguardo simbolico della decima Coppa Italia.

La vigilia ha avuto anche una dimensione istituzionale: le due formazioni, gli staff e le autorità si sono incontrati al Quirinale per un saluto ufficiale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quel momento ha dato alla partita un tono di festa civile, ma ha anche richiamato all’ordine tifosi e protagonisti, con richiami alla lealtà e al rispetto delle regole da parte di figure come l’arbitro designato e i tecnici.

Cosa c’è in palio per le due squadre

Il valore del trofeo supera la semplice conquista sportiva: per la Lazio una vittoria avrebbe un duplice effetto, sportivo e pratico. Dal punto di vista storico significherebbe interrompere l’attesa dall’ultima Coppa Italia ottenuta nel 2019; dal punto di vista competitivo, regalerebbe alla società il pass per l’Europa League utile a risollevare una stagione di campionato che non ha riservato soddisfazioni in termini di classifica.

La posta in gioco per la Lazio

La squadra guidata da Maurizio Sarri arriva alla finale con la necessità di riscattare la recente sconfitta per 3-0 in campionato contro la stessa avversaria e con la voglia di riconquistare fiducia. I biancocelesti hanno alcune certezze ma anche assenze sensibili: il recupero di giocatori come Zaccagni può fare la differenza, mentre la pressione del risultato rende la partita una sorta di esame per lo staff tecnico e per quei giocatori in cerca di rilancio.

La posta in gioco per l’Inter

Per l’Inter allenata da Cristian Chivu la finale è l’opportunità di completare una stagione già ricca, provando a centrare il secondo trofeo stagionale e a raggiungere la decima Coppa Italia, un numero che porrebbe la società davanti alla Roma nella classifica storica della competizione. La squadra nerazzurra può inoltre schierare elementi rientrati dagli acciacchi e contare su scelte di organico mirate in vista della partita decisiva.

La dimensione istituzionale e il richiamo al fair play

La giornata di avvicinamento è stata caratterizzata dall’incontro al Quirinale, dove il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della lealtà sportiva e ha invitato tifosi e protagonisti a “disarmare le parole”. Alle parole del capo dello Stato si sono aggiunti appelli al rispetto da parte dell’arbitro designato, che ha ricordato il valore del ruolo arbitrale come pilastro del sistema sportivo e civile. La presenza del ministro dello sport e di rappresentanti del CONI ha inoltre dato alla vigilia un taglio istituzionale che ha contribuito a innalzare il profilo mediatico dell’evento.

Scelte tattiche e possibili formazioni

In termini di formazione, le indicazioni arrivate nella giornata confermano alcuni recuperi e scelte tecniche importanti: la Lazio ritrova elementi chiave come Zaccagni, oltre a Nuno Tavares e Taylor, mentre il tecnico biancoceleste deve valutare lo stato di forma complessivo della rosa. Sull’altro fronte, l’Inter dovrebbe affidarsi a Josep Martinez tra i pali, con Marcus Thuram disponibile dopo l’allenamento in gruppo e destinato a partire titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Problemi fisici e opportunità

Tra le assenze rilevanti c’è quella di Hakan Calhanoglu per l’Inter, che apre spazio a soluzioni alternative a centrocampo come la possibile convocazione di Sucic in vantaggio su Mkhitaryan. Anche la Lazio deve gestire piccoli acciacchi e scegliere se puntare su giocatori reduci da infortuni o su soluzioni conservative: la panchina potrà avere un ruolo decisivo nella gestione dei secondi tempi.

Scenari di partita e chiavi tattiche

La partita si annuncia equilibrata e ricca di variabili tattiche: la Lazio potrebbe provare a sfruttare la profondità sugli esterni e la precisione nelle palle inattive, mentre l’Inter punterà sulla solidità difensiva e sulla qualità delle giocate offensive dei suoi attaccanti. In chiave di risultato, il controllo del centrocampo e la capacità di interpretare i momenti chiave saranno determinanti; la gestione della tensione e la capacità di trasformare le occasioni in gol faranno la differenza tra chi alzerà il trofeo e chi tornerà a casa con i rimpianti.

Oltre al confronto in campo, resterà da osservare l’eco che la finale lascerà sul piano sportivo e mediatico: dalla possibilità di un ritorno europeo per la Lazio alla consacrazione di una stagione già importante per l’Inter, il match rappresenta un crocevia che può cambiare il volto delle rispettive prossime stagioni.