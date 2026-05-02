Under 19: ko contro Olimpia Milano, Pistoia ancora in corsa per le finali

Pistoia Basket sconfitto dall’Olimpia Milano, ma un ultimo successo potrebbe garantire il pass per le finali; l’Under 17 ha lottato fino alla sirena in due gare decisive

Nel finale di stagione delle giovanili del Pistoia Basket 2000 si registrano risultati contrastanti ma ancora spazi di speranza. L’Under 19 Eccellenza è uscita sconfitta ad Assago contro la potente Olimpia Milano con il punteggio di 105-73, ma la sconfitta non ha, al momento, cancellato la possibilità di accesso alle Finali Nazionali.

Coach Filippo Miniati e i suoi ragazzi si trovano nella condizione di dover reagire nelle ultime giornate per difendere la posizione in classifica: un’ultima vittoria potrebbe infatti risultare decisiva per il passaggio diretto. Nel frattempo, la squadra è chiamata a un impegno esterno importante previsto per martedì 28, con la situazione complicata anche dallo scontro diretto tra Varese Academy e la stessa Olimpia.

Analisi del match Under 19

La partita ad Assago è scivolata via in fretta nelle mani dei padroni di casa, soprattutto per il confronto fisico con una delle realtà più strutturate del basket giovanile italiano. Dopo un primo quarto ancora in equilibrio, la differenza è cresciuta rapidamente: i parziali segnalano il divario progressivo (28-20, 61-38, 85-55) fino al finale di 105-73. I biancorossi hanno dovuto fare i conti con la maggiore impostazione atletica e con la profondità delle rotazioni avversarie, fattori che hanno limitato la capacità di rimonta. Nonostante ciò, lo staff tecnico tiene viva la prospettiva matematica per la qualificazione diretta, puntando a preparare al meglio l’impegno decisivo e a sfruttare eventuali risultati favorevoli dagli altri campi.

Tabellino e note tecniche Under 19

Il tabellino dei protagonisti riassume contributi e rotazioni della gara: Flauto 8, Verdolini, Scardigli 12, Pinelli 11, Salani 5, Novori 4, Ciocca 4, Chiavacci, Mugnaini 6, Grieco 9, Mongelli 9, Chuchanov 5. Da questi numeri emerge come la produzione offensiva sia stata distribuita ma insufficiente a contrastare la potenza dell’avversario; l’attenzione resta puntata su recuperare energie e lucidità in vista delle ultime partite. In chiave tattica, la squadra dovrà lavorare su intensità difensiva e rimbalzi per compensare gap atletici che si sono manifestati con chiarezza contro una formazione di vertice.

Il percorso dell’Under 17: due gare ravvicinate e tanta amarezza

L’Under 17 Eccellenza, guidata da coach Marco Pinelli, ha affrontato una settimana intensa con un doppio impegno che però non ha portato vittorie. Il primo confronto al PalaCarrara contro la virtus bologna si è risolto in una sconfitta beffarda per 69-70, una gara decisa all’ultimo possesso nonostante la super prestazione di Salani da 31 punti; i parziali evidenziano un match combattuto (15-22, 33-39, 60-57). Nella trasferta contro l’Orange Basket Bassano è arrivato un altro ko per 86-81, dopo una rimonta che ha parzialmente annullato uno svantaggio di 16 punti all’intervallo lungo. Questi risultati testimoniano la capacità di reazione del gruppo, ma anche la difficoltà a chiudere le partite nei momenti decisivi.

Dettagli e numeri Under 17

I tabellini delle due gare raccontano protagonismi individuali e rotazioni usate da Pinelli: contro la Virtus Bologna Cioni 2, Lucarelli, Santini 12, Drovandi, Gai Pierallini 7, Salani 31, Tosi, Francioni, Saudino, Cercola, Chuchanov 17. Nella partita con Bassano il tabellino recita: Cioni, Santini 7, Drovandi, Gai Pierallini 18, Salani 13, Flauto 16, Tosi, Francioni, Saudino, Cercola, Chuchanov 27. Dalle cifre si evince come alcuni atleti abbiano sostenuto il peso offensivo e come il roster disponga di soluzioni importanti su cui costruire le prossime prove.

Prospettive finali e considerazioni

Con ancora due giornate da giocare, entrambe le formazioni giovanili del Pistoia Basket 2000 sono chiamate a reagire: l’Under 19 conserva una chance concreta di accesso diretto alle Finali Nazionali a patto di capitalizzare l’ultimo impegno e di sfruttare eventuali risultati favorevoli dagli altri campi; l’Under 17, invece, dovrà metabolizzare le beffe subite e cercare di concludere il girone con orgoglio, consapevole di aver raccolto forse meno di quanto meritato. Sul piano pratico, la strada passa per più costanza difensiva, gestione dei possessi e capacità di finire forte nei momenti caldi. Lo staff tecnico e i giocatori sono attesi a una prova di carattere per trasformare la delusione in slancio verso il futuro.

Cosa monitorare nelle prossime giornate

Le variabili decisive saranno la tenuta fisica, la disponibilità di tutti i giocatori chiave e la capacità di limitare le discontinuità durante i quarti centrali delle partite. I tifosi e gli osservatori seguiranno con attenzione l’impegno di martedì 28 a Venezia e lo scontro tra Varese Academy e Olimpia Milano, risultati che possono incidere direttamente sulle chance di qualificazione dei biancorossi. In sintesi, la stagione giovanile del Pistoia resta aperta: servono risposte pronte sul campo per trasformare le opportunità in risultati concreti.