Laboratorio di droga nel Corvetto: arrestato 52enne e sequestrate eroina e cocaina

La Polizia di Stato ha smantellato un laboratorio ricavato in un bagno condominiale: quantità ingenti di eroina, sostanze da taglio e banconote false sono state sequestrate

Milano, pubblicato il 12/05/2026: un bagno condominiale in disuso nel quartiere Corvetto è stato scoperto e sequestrato dopo che la Polizia di Stato ha ricostruito la presenza di un vero e proprio laboratorio per il confezionamento e lo stoccaggio di stupefacenti.

L’attività investigativa ha portato all’arresto di un uomo di 52 anni, di nazionalità albanese, ritenuto responsabile della detenzione ai fini di spaccio. L’area oggetto dell’intervento si trova in via San Dionigi, dove il locale comune, non più utilizzato per scopi igienici, era stato trasformato in una base operativa per la preparazione delle dosi.

L’operazione, conclusa giovedì 8 maggio 2026 e resa nota con comunicato del 12 maggio 2026, è il frutto di un pedinamento mirato: la squadra investigativa del commissariato Mecenate aveva notato movimenti sospetti, tra cui gli spostamenti ripetuti del sospettato in bicicletta. Grazie al monitoraggio degli spostamenti e al controllo degli accessi secondari dello stabile, gli agenti sono riusciti a intercettare il 52enne sul pianerottolo intorno alle 12:30, mentre stava entrando nel locale dove non risultava risiedere, procedendo quindi all’arresto e alla conseguente perquisizione.

Cosa è stato trovato all’interno del locale

Durante la perquisizione il bagno è stato identificato come deposito di sostanze stupefacenti: sono stati sequestrati complessivamente quattro chili di eroina, di cui due chili e mezzo rinvenuti su banchi da lavoro e un chilo e mezzo nascosto all’interno di un elettrodomestico rotto; inoltre sono stati trovati 110 grammi di cocaina e 38 grammi di hashish. Gli investigatori hanno recuperato anche cinque chili e mezzo di sostanze da taglio, utilizzate per aumentare il volume della droga: per chiarezza, con sostanze da taglio si intendono composti aggiunti agli stupefacenti per modificarne peso e resa economica. La presenza di queste quantità conferma l’uso del locale come punto di preparazione e stoccaggio su scala rilevante.

Strumenti e modalità operative

Nel locale erano presenti diversi strumenti tipici delle lavorazioni destinate allo spaccio: bilancini di precisione, un setaccio e tre piastre di ferro impiegate per pressare lo stupefacente in panetti o blocchi; gli investigatori hanno inoltre trovato materiale per il confezionamento e banconote contraffatte. L’uso dell’elettrodomestico rotto come nascondiglio e la disposizione degli attrezzi mostrano una organizzazione funzionale alla produzione e al trasporto, con procedure finalizzate a confezionare grandi quantitativi in modo rapido e discreto.

Il sequestro, l’arresto e gli aspetti giudiziari

A seguito del blitz gli agenti hanno proceduto all’arresto del sospettato con l’accusa formale di detenzione ai fini di spaccio; il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà analizzato per verificare purezza e provenienza delle sostanze. Le banconote false trovate insieme alla droga possono integrare ulteriori contestazioni relative a reati connessi al traffico illecito di stupefacenti. L’indagine proseguirà per accertare eventuali collegamenti con reti più ampie di rifornimento e per ricostruire i canali di approvvigionamento, mentre il coinvolgimento di altri soggetti non è escluso.

Impatto sul condominio e prevenzione

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi comuni: un bagno condominiale in disuso, se non vigilato, può trasformarsi in un punto di vulnerabilità. Per i residenti è importante riconoscere segnali di anomalia—accessi a orari inconsueti, odori persistenti o movimenti sospetti—e segnalarli alle forze dell’ordine; a tale scopo, la collaborazione tra amministratori di condominio e autorità può ridurre il rischio che locali inutilizzati vengano sfruttati per attività illecite. Interventi di manutenzione e controlli periodici costituiscono misure pratiche per prevenire il ripetersi di episodi simili, tutelando la sicurezza collettiva.