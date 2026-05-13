Scoperto laboratorio di eroina in bagno condominiale a Milano

Un bagno condominiale dismesso nascondeva chili di eroina e altri stupefacenti; un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un arresto significativo giovedì 8 maggio: un cittadino albanese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti in quantità tali da far sospettare la finalità di spaccio.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate hanno seguito i movimenti del sospetto per diversi giorni prima di intervenire, ricostruendo una attività illecita che aveva come fulcro uno spazio comune dello stabile.

Le dinamiche dell’indagine mostrano come gli investigatori avessero notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto a bordo di una bicicletta nei pressi di via San Dionigi: dopo una serie di appostamenti lo hanno visto utilizzare un ingresso secondario di un palazzo in cui non risultava residente. Intorno alle 12:30 gli agenti lo hanno fermato sul pianerottolo e hanno ottenuto l’accesso a un locale comune inutilizzato che, una volta perquisito, si è rivelato trasformato in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento e lo stoccaggio di stupefacenti.

Il ritrovamento nel bagno condominiale

Nel Bagno condominiale dismesso gli operatori hanno trovato materiali e sostanze organizzati come in una postazione di lavoro: banchi con sacchetti, attrezzature per il dosaggio e macchinari guasti usati come nascondigli. La scoperta ha confermato che spazi comuni apparentemente abbandonati possono essere convertiti in punti di logistica per la droga, rendendo più difficile l’individuazione senza attività di monitoraggio mirato. L’uso di un locale condiviso ha anche complicato le potenziali ricostruzioni sulla responsabilità e sulla rete di approvvigionamento.

Quantitativi e strumenti trovati

Durante la perquisizione sono stati sequestrati complessivamente 4 kg di eroina (2,5 kg riposti in sacchetti su banchi da lavoro e 1,5 kg occultati all’interno di un elettrodomestico fuori uso), oltre a circa 5,5 kg di sostanza da taglio. Sono stati inoltre rinvenuti circa 110 grammi di cocaina, 38 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre piastre di ferro utilizzate per pressare la droga e un setaccio. Tra gli oggetti recuperati figurano anche diverse banconote false, elemento che fa ipotizzare collegamenti con altri reati economici o tentativi di circolazione illecita.

Modalità operative e segnali d’allarme

Le modalità emerse dall’operazione indicano una logistica studiata per ridurre i rischi: accesso tramite ingresso secondario, turni di attività non appariscenti e la scelta di un locale comune poco frequentato. Il 52enne non risultava residente nell’immobile, un dettaglio che ha alimentato i sospetti degli investigatori. L’impiego di strumenti per pressare e confezionare la sostanza suggerisce che la droga fosse destinata alla distribuzione su scala locale, non solo al consumo personale.

Le azioni della polizia e le conseguenze giudiziarie

Al termine dell’intervento l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione è il frutto di un lavoro di osservazione e pedinamento condotto dalla Squadra Investigativa, che ha potuto confermare il sospetto soltanto dopo aver raccolto elementi concreti relativi ai movimenti e all’uso del locale. La documentazione del sequestro e le evidenze materiali saranno al centro degli accertamenti penali in corso.

Implicazioni per la sicurezza condominiale e il controllo del territorio

Questo episodio sottolinea come spazi comuni abbandonati possano trasformarsi in punti critici per la sicurezza urbana: il rischio per i residenti non è solo legato alla presenza di stupefacenti, ma anche a possibili attività collaterali come produzione di banconote false o accessi non autorizzati agli impianti condominiali. Rafforzare la sorveglianza, curare la manutenzione degli spazi comuni e favorire la collaborazione tra amministratori di condominio e forze dell’ordine sono misure utili per prevenire il ripetersi di simili episodi.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti del 52enne con altre persone e reti di approvvigionamento. Nel frattempo, il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e di strumenti specifici rappresenta un risultato operativo che interrompe una filiera criminale attiva nel quartiere e fornisce elementi utili alle successive fasi investigative.