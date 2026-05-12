Bagno condominiale usato per stoccare eroina in Via San Dionigi

Un bagno condominiale in disuso nel Corvetto si è rivelato un magazzino di droga: ecco cosa hanno trovato gli investigatori

Milano, 12/05/2026. Nel quartiere Corvetto la Polizia di Stato ha scoperto che un bagno condominiale abbandonato era stato adibito a vero e proprio laboratorio per il confezionamento e lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, al termine di un’attività di osservazione, hanno arrestato un 52enne di nazionalità albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione ha portato al recupero di ingenti quantitativi di droghe e di materiale per il confezionamento, oltre a diverse banconote false, mettendo in luce come spazi condominiali dimenticati possano essere usati per attività illecite.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate, l’uomo era stato notato nei giorni precedenti muoversi con atteggiamento sospetto su una bicicletta e non risultava residente nello stabile di via San Dionigi. Seguendo i suoi spostamenti, gli agenti lo hanno visto entrare utilizzando un ingresso secondario e, intorno alle 12.30, lo hanno bloccato sul pianerottolo prima che potesse allontanarsi. La perquisizione del locale ha rivelato un laboratorio improvvisato, con strumenti e sostanze pronti per essere distribuiti.

Scoperta e arresto

La fase di osservazione ha portato la Polizia a concentrare i controlli su quel palazzo e sull’uomo, che si muoveva in modo ripetuto e circospetto. L’intervento è stato pianificato per cogliere sul fatto chi andava ad utilizzare il locale comune, non più in funzione, trasformato in deposito. Gli agenti hanno proceduto con il fermo quando il 52enne ha tentato di accedere al bagno condominiale: l’azione coordinata ha evitato che lo stupefacente venisse spostato, consentendo il sequestro immediato di tutto il materiale rinvenuto e l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Traccia investigativa

Gli elementi che hanno indirizzato le indagini sono stati l’osservazione ripetuta, il comportamento sospetto in sella a una bicicletta e l’uso di un ingresso secondario rispetto all’accesso principale dello stabile. La Squadra Investigativa del commissariato Mecenate ha seguito i movimenti finché non è stato possibile intervenire in sicurezza. Questo tipo di attività dimostra l’importanza della sorveglianza mirata: senza il monitoraggio prolungato gli investigatori difficilmente avrebbero potuto ricondurre il materiale sequestrato a un singolo responsabile.

Il fermo sul pianerottolo

Il momento dell’arresto è avvenuto intorno alle 12.30, quando gli agenti hanno bloccato il 52enne sul pianerottolo dello stabile in via San Dionigi. L’uomo, che non risultava residente nell’edificio e aveva precedenti di polizia, è stato fermato prima che potesse occultare o trasferire lo stupefacente. L’operazione ha consentito di mettere in sicurezza il locale e di procedere con la perquisizione accurata, evitando la dispersione delle prove e permettendo un sequestro puntuale delle sostanze e degli strumenti rinvenuti.

Il materiale sequestrato

All’interno del bagno condominiale sono stati trovati e sequestrati complessivamente quattro chili di eroina, suddivisi in due diverse aree: due chili e mezzo su banchi di lavoro e un chilo e mezzo nascosto in un elettrodomestico fuori uso. Oltre all’eroina, nel locale sono stati rinvenuti circa 110 grammi di cocaina e 38 grammi di hashish. È stata inoltre sequestrata una grande quantità di sostanze da taglio, circa cinque chili e mezzo, e diverse banconote contraffatte. I numeri confermano la natura professionale dell’allestimento e il rischio per la piazza di spaccio locale.

Metodi e attrezzature

Nel bagno è stato trovato materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione, un setaccio e tre piastre di ferro utilizzate per pressare lo stupefacente. Queste attrezzature testimoniano una fase di lavorazione completa: pesatura, miscelazione con sostanze da taglio e pressatura dei panetti. La presenza di strumenti specifici indica che il locale non era solo un deposito, ma un luogo in cui la droga veniva preparata per la distribuzione, con conseguente aggravamento delle responsabilità penali per chi lo gestiva.

Implicazioni e contesto

Il caso mette in luce problemi ricorrenti: la possibilità che aree comuni dimenticate vengano convertite in spazi illeciti e la necessità di controlli periodici per prevenire questi usi impropri. L’arresto del 52enne di nazionalità albanese con precedenti mostra come la rete di distribuzione possa poggiare su punti di stoccaggio improvvisati. Le autorità hanno sottolineato che il sequestro di quantitativi consistenti di eroina e di attrezzature per la lavorazione rappresenta un duro colpo per la filiera dello spaccio in zona, ma resta alta la necessità di vigilanza condominiale e segnalazione di movimenti sospetti.