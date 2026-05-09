Open day Dragon Boat e canoa paralimpica all’Idroscalo

Partecipa a una prova gratuita in Dragon Boat pensata per l'inclusione e la scoperta dello sport

La proposta è rivolta a chi vuole avvicinarsi alle attività acquatiche in un contesto sicuro e accessibile: l’open day organizzato da Cus Milano offre una prova guidata pensata per mettere al centro il lavoro di squadra e l’accessibilità. L’appuntamento si terrà all’Idroscalo (via Circonvallazione Idroscalo 11, Segrate) e rappresenta un’occasione concreta per sperimentare il mondo della canoa paralimpica in termini pratici e didattici, con personale qualificato a supporto dei partecipanti.

L’iniziativa è gratuita e ad ingresso libero, ma per partecipare è richiesto un contatto preventivo via email a segreteriacanoa@cusmilano.it. L’evento si svolgerà il 16-05-2026 alle 16.00 e prevede attività in acqua specifiche: la prova prevista per i partecipanti sarà svolta sul Dragon Boat, mentre canoa e SUP saranno presenti come disciplina federale e mostrati agli interessati.

Perché il Dragon Boat è ideale per l’inclusione

Il Dragon Boat è una imbarcazione che offre una stabilità superiore rispetto ad altre derive, rendendola particolarmente adatta a chi si avvicina alla disciplina per la prima volta. In questo contesto il Dragon Boat facilita il coinvolgimento di persone con differenti abilità, perché il ruolo di ogni componente è pensato per il gruppo: un approccio basato sulla condivisione del ritmo e sulla fiducia reciproca. Durante l’open day, gli istruttori spiegheranno il funzionamento dell’imbarcazione e accompagneranno i partecipanti attraverso esercizi semplici ma efficaci per imparare la sincronia e la tecnica di base.

Organizzazione pratica dell’evento

Le attività saranno strutturate in piccoli gruppi per garantire la massima attenzione individuale: ogni gruppo avrà un referente tra gli istruttori e tecnici presenti, con supporto sia a terra sia in acqua. Prima dell’imbarco è obbligatorio il briefing tecnico per illustrare le norme di sicurezza, le procedure di imbarco e lo svolgimento della prova. Gli accompagnatori e il personale di supporto sono formati per assistere chi ha esigenze specifiche; l’obiettivo è creare un ambiente accessibile e accogliente, coerente con i valori del movimento paralimpico.

Dettagli logistici e contatti

L’incontro è fissato presso il centro Idroscalo – Palacus, con coordinate e contatti disponibili: via Circonvallazione Idroscalo 11, Segrate; telefono 02 70200902; email idroscalo@cittametropolitana.milano.it; sito web https://idroscalo.org/. Per partecipare alla prova gratuita è necessario scrivere a segreteriacanoa@cusmilano.it e ricevere le istruzioni operative. Si ricorda che l’evento è ad ingresso libero e gratuito, ma la prenotazione è importante per organizzare le squadre e garantire il corretto numero di istruttori in acqua.

Chi organizza e patrocini

L’evento è promosso da Cus Milano con il patrocinio della FICK Federazione Italiana Canoa Kayak e del suo Comitato Regionale Lombardia, oltre al sostegno di CIP Lombardia, CONI Lombardia, la Città metropolitana di Milano, la Città di Segrate e la Città di Peschiera Borromeo. Questo insieme di partner garantisce standard organizzativi e di sicurezza elevati, nonché la presenza di figure tecniche qualificate per accompagnare le attività e rispondere a eventuali esigenze specifiche dei partecipanti.

Cosa aspettarsi e come prepararsi

I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento comodo e a portare un cambio asciutto. L’organizzazione fornirà i dispositivi di sicurezza necessari; chi ha esigenze particolari può segnalarle in fase di iscrizione via email. La prova pratica sul Dragon Boat durerà il tempo necessario per far acquisire le nozioni base di pagaia, ritmo e coordinazione; l’esperienza è pensata per essere divertente e educativa, con un’attenzione particolare alla inclusione e alla valorizzazione delle capacità individuali all’interno del gruppo.

Per informazioni aggiuntive e per confermare la partecipazione scrivere a segreteriacanoa@cusmilano.it. L’appuntamento è segnalato come momento aperto alla cittadinanza e a chiunque voglia conoscere meglio le attività di canoa paralimpica e sport acquatici accessibili.