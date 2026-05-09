Pielle Livorno supera Legnano 76-59 in gara‑1 dei playoff

La Pielle Livorno apre i playoff con un successo netto su Legnano: ritmi alti, difesa intensa e un terzo quarto che spacca la partita

Al PalaMacchia, il primo atto dei quarti di finale dei playoff ha sorriso alla Pielle Livorno, che ha sconfitto la SAE Scientifica-Soevis Legnano col punteggio di 76-59. La partita, disputata l’8 maggio 2026, è rimasta in equilibrio nella prima frazione per poi prendere una direzione precisa grazie alla maggiore intensità della squadra di casa.

La vittoria è arrivata con una progressione netta: dopo un avvio combattuto, Livorno ha costruito il margine nel secondo tempo, soprattutto con un terzo quarto autoritario. Nel racconto che segue analizziamo le fasi salienti, i protagonisti e i numeri che hanno indirizzato gara‑1 al PalaMacchia.

Sintesi della partita

La contesa si è aperta con scambi rapidi e percentuali discrete da entrambe le parti: Legnano ha chiuso il primo quarto avanti 20-17, ma la reazione della Pielle è stata immediata. Nel secondo periodo i padroni di casa hanno alzato il ritmo difensivo e trovato soluzioni in contropiede e dal perimetro, chiudendo l’intervallo sul 35-29. Il terzo periodo è stato il momento decisivo: un parziale di 24-14 ha creato il solco che ha portato Livorno a gestire gli ultimi dieci minuti, con il massimo vantaggio vicino al +23 e il risultato finale fissato sul 76-59. Il quadro parziale della gara recita: (17-20, 18-9, 24-14, 17-16).

Protagonisti e dinamiche

Il successo è stato frutto di un contributo collettivo: Daniel Donzelli è stato il miglior realizzatore con 13 punti e presenza sotto le plance, mentre David Gabrovsek ha appoggiato con 11 punti importante solidità offensiva. Il centro ucraino Dmytro Klyuchnyk ha aggiunto 10 punti. Il capitano Mattia Venucci ha dato ordine e qualità in regia. Sull’altro fronte, Legnano ha avuto sprazzi importanti da Arsenije Stepanovic (12 punti) e da Mattia Mastroianni (11 punti), ma non è bastato per ricucire lo strappo creato nel terzo quarto.

Difesa, ritmo e scelte offensive

La difesa di Livorno ha fatto la differenza: con una pressione più intensa e una circolazione di palla efficace, i biancoblù hanno forzato errori e guadagnato possessi extra. Il concetto di parziale si è concretizzato proprio nella ripresa, quando un accumulo di punti veloci e rimbalzi offensivi ha permesso alla squadra di casa di costruire un vantaggio consistente. Le scelte offensive hanno alternato penetrazioni e tiri dalla distanza, sfruttando la versatilità di giocatori come Leonzio e Lucarelli.

Numeri, tabellino e aspetti tecnici

Nel dettaglio statistico la partita presenta elementi evidenti: Livorno ha convertito 19 liberi su 23, mentre Legnano ha fatto 15 su 21. I rimbalzi totali sono stati favorevoli a Legnano sul piano numerico (35) rispetto a Livorno (31), ma la distribuzione e la qualità dei rimbalzi offensivi (6 per i padroni di casa) e la concretezza in fase realizzativa hanno premiato la Pielle. Il capitano biancoblù ha guidato anche nella creazione con 5 assist; la squadra ha chiuso con 13 assist complessivi rispetto agli 11 degli ospiti.

Tabellino essenziale

Risultato finale: Verodol CBD Pielle Livorno 76 – SAE Scientifica-Soevis Legnano 59. Top scorer Livorno: Donzelli 13, Gabrovsek 11, Klyuchnyk 10, Lucarelli 10. Per Legnano: Stepanovic 12, Mastroianni 11, Oboe 9, Scali 8. Rimbalzi: Livorno 31 (6 offensive + 25 difensive), Legnano 35 (11 offensive + 24 difensive). Assist: Livorno 13 (Venucci 5), Legnano 11 (Scali 3).

Contesto e prospettive per la serie

La vittoria di Livorno offre un importante vantaggio psicologico: conquistare il primo match in casa significa gestire la serie con maggiore serenità e la possibilità di spostare la pressione sugli avversari. Tuttavia, la SAE Scientifica-Soevis Legnano ha mostrato capacità di reazione e singoli in grado di accendere la partita, quindi la serie resta aperta. Da segnalare anche preoccupazione per qualche acciacco: sia Michele Ebeling sia Gabrovsek hanno accusato piccoli problemi fisici durante la gara, da monitorare in vista del prossimo incontro.

Prossimi passi

Gara‑2 è in programma domenica alle 18 sempre al PalaMacchia, e rappresenterà la prima opportunità per Legnano di rispondere. Per la Pielle Livorno l’obiettivo sarà confermare i meccanismi difensivi e la profondità offensiva mostrata nella ripresa, mentre gli ospiti dovranno cercare maggior concretezza nelle percentuali dall’arco e nel controllo dei rimbalzi per restare in corsa nella serie.