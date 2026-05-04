Inter campione d’Italia: 21° scudetto e festa a San Siro

L'Inter si aggiudica il 21° scudetto con una vittoria per 2-0 sul Parma, con gol di Thuram e Mkhitaryan e la festa che esplode a San Siro

La giornata è servita a consacrare una stagione di continuità per l’Inter: con un successo per 2-0 sul Parma i nerazzurri hanno ottenuto il loro 21° scudetto a tre giornate dalla conclusione del campionato. La rete che ha sbloccato l’incontro è arrivata nel recupero del primo tempo, mentre nella ripresa la squadra ha gestito il vantaggio fino al gol che ha chiuso la partita, scatenando la festa dei tifosi a San Siro.

La vittoria assume anche un significato simbolico: sotto la guida di Cristian Chivu l’Inter ha alzato il titolo, un risultato che pone l’allenatore in una posizione di rilievo nella storia del club, poiché per lui è il primo tricolore conquistato sedendo sulla panchina dopo aver vinto il titolo anche come giocatore. Sul campo il Parma non è stato semplice avversario e ha messo in difficoltà la capolista in diversi momenti, soprattutto nella fase iniziale dell’incontro.

La dinamica dell’incontro

Dal punto di vista tattico la partita ha mostrato un’avvio equilibrato, con il Parma capace di creare occasioni e di disturbare la costruzione nerazzurra. L’Inter, però, ha saputo capitalizzare le sue opportunità: prima di sbloccare il risultato un paio di tentativi hanno sfiorato il gol, poi al 45′ una giocata incisiva ha permesso a Marcus Thuram di trovare lo spazio per segnare e portare la propria squadra in vantaggio. Nel secondo tempo la squadra di Chivu ha preferito mantenere il possesso e il controllo, evitando rischi inutili e spegnendo lentamente le velleità degli avversari.

Fasi chiave e interpreti

Nel corso della sfida sono emersi alcuni protagonisti che hanno inciso sul risultato: il centrocampo nerazzurro ha garantito equilibrio e transizione, con giocatori capaci di dettare i tempi e smistare il gioco. La rete del raddoppio è arrivata nella seconda parte della ripresa, quando un inserimento offensivo ha permesso a Henrikh Mkhitaryan di chiudere la partita e mettere in cassaforte il titolo. Anche se il Parma ha provato a reagire, la gestione della pressione e la compattezza difensiva dell’Inter hanno fatto la differenza fino al triplice fischio.

Il valore del titolo per il club

Con questo trionfo l’Inter consolida una stagione di grande solidità: il vantaggio sulla diretta inseguitrice è risultato ampio al momento della vittoria, rendendo la rimonta aritmeticamente impossibile. La conquista del 21° scudetto non è soltanto un numero nel palmarès, ma il riconoscimento di una strategia sportiva e di una continuità tecnica messe in piedi fin dall’inizio del campionato. La festa a San Siro ha espresso la gioia dei tifosi e il senso di un traguardo atteso e costruito con costanza durante la stagione.

Impatto su allenatore e ambiente

Il successo assume inoltre una dimensione personale per Cristian Chivu: diventare campione d’Italia come allenatore dopo aver vinto titoli da calciatore con gli stessi colori è un percorso che rafforza il legame con la società e con i sostenitori. Sul piano sportivo la squadra può ora guardare al finale di campionato con meno pressione, mentre la società avrà modo di pianificare il futuro con la serenità di chi ha centrato l’obiettivo maggiore della stagione. Per il Parma, nonostante la sconfitta, restano indicazioni positive sull’atteggiamento e sulla capacità di confrontarsi contro avversari di alto livello.