Milan in bilico per la qualificazione dopo il 3-2 con l’Atalanta

Il Milan cade 3-2 contro l'Atalanta: tre gol della Dea, due risposte rossonere e una classifica riaperta che promette tensione fino alla fine

Il Milan esce da San Siro battuto per 3-2 dall’Atalanta, risultato che ridisegna momentaneamente il quadro della corsa per l’Europa. La gara è stata decisa da una partenza a razzo della Dea e da una reazione tardiva dei rossoneri, che pur segnando due reti non sono riusciti a completare la rimonta.

In chiave classifica la sconfitta lascia il Milan a 67 punti, alla pari con la Roma, ma davanti solo per gli scontri diretti; l’Atalanta, invece, si garantisce il settimo posto in modo aritmetico e aspetta sviluppi dalla Coppa Italia per coltivare il sogno Conference League.

La partita e i momenti decisivi

La sfida è iniziata in salita per i padroni di casa: al 7′ un destro preciso di Ederson ha sbloccato il match, mettendo la squadra di Bergamo in vantaggio. La reazione del Milan non è bastata a evitare il raddoppio, arrivato al 29′ con un inserimento vincente di Zappacosta, servito da Krstovic. All’inizio della ripresa l’Atalanta ha trovato il terzo gol, frutto di una transizione in cui Ederson ha recuperato palla e servito Raspadori, che ha finalizzato. Il Milan ha poi provato a riaprire la contesa segnando due volte, ma il tempo e la differenza iniziale erano ormai troppo penalizzanti.

Analisi dei gol

I tre gol dell’Atalanta sono nati da situazioni diverse: il primo è stato un tiro all’angolo che ha sfruttato spazi lasciati in fase di non possesso del Milan; il secondo ha premiato un’azione laterale e un cross sul secondo palo; il terzo è scaturito da un recupero alto e da un passaggio filtrante che ha trovato l’attaccante pronto alla conclusione. Questi episodi mettono in risalto alcuni limiti difensivi dei rossoneri, soprattutto nella gestione delle ripartenze avversarie, mentre la Dea ha mostrato concretezza in fase di finalizzazione. L’interpretazione tattica di entrambe le squadre ha pesato: la solidità della linea di centrocampo bergamasca ha spesso impedito al Milan di impostare con calma.

Impatto in classifica e scenari europei

Dal punto di vista numerico, la sconfitta complica il percorso del Milan verso la Champions League. Con 67 punti i rossoneri sono al pari della Roma, ma restano davanti grazie agli scontri diretti; tuttavia, la distanza è minima e ogni punto mancante nei prossimi impegni può risultare decisivo. Per l’Atalanta il settimo posto è ormai consolidato aritmeticamente, ma la qualificazione internazionale definitiva potrebbe dipendere dall’esito della Coppa Italia, evento che può aprire o chiudere la porta per una casella in Conference League.

Cosa manca al Milan

Per invertire la rotta servono correzioni sia tattiche sia mentali. La squadra di Allegri ha utilizzato un modulo a tre in difesa, con una mediana pensata per dominare il possesso e ali pronte a sfruttare le ripartenze; nonostante questo, la fase di transizione è apparsa vulnerabile. È necessario migliorare la protezione della linea difensiva sulle verticalizzazioni e aumentare la precisione nelle fasi di finalizzazione. Nei prossimi incontri la capacità di gestire gli spazi e di mantenere la lucidità negli ultimi venti minuti sarà determinante per blindare la qualificazione.

Dove vedere e cosa aspettarsi dalle ultime giornate

La partita di San Siro è stata trasmessa in diretta su DAZN, come avviene per gran parte del campionato, e resta alta l’attenzione sui prossimi appuntamenti: il Milan affronterà Genoa in trasferta e poi chiuderà la stagione contro il Cagliari in casa, due gare che possono ancora decidere il destino europeo. L’Atalanta invece affronterà Bologna e poi la Fiorentina, partite in cui ogni punto sarà prezioso per consolidare la posizione e, eventualmente, beneficiare dell’esito della Coppa Italia. Nel complesso, la giornata ha riaperto la lotta per i posti che contano in Europa e promette emozioni fino all’ultima giornata.