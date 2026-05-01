Risultati e performance delle atlete di Canegrate alla seconda prova LB1 a Lissone

La squadra di Ginnastica Skill di Canegrate torna da Lissone con podi e piazzamenti significativi nella seconda prova del Campionato Individuale LB1, pronta per il prossimo impegno a squadre

La trasferta a Lissone per la Seconda Prova del Campionato Individuale LB1 ha rappresentato un banco di prova importante per la società Ginnastica Skill di Canegrate. Le gare hanno messo in luce sia le conferme tecniche sia i progressi individuali delle atlete, sotto la guida attenta delle tecniche societarie.

L’evento ha dato modo alle ginnaste di confrontarsi con un alto numero di partecipanti e di affinare le proprie routine in vista delle prossime sfide a squadre.

Dal punto di vista competitivo, la giornata è stata ricca di spunti: alcuni risultati sono stati determinati da esercizi di grande qualità, altri invece hanno evidenziato margini di miglioramento. Tra valori tecnici e gestione della gara, le atlete hanno raccolto esperienza utile per crescere. In questo resoconto sintetico vengono raccolti i piazzamenti principali, gli attrezzi in cui si sono distinte e le indicazioni per le prossime settimane.

Risultati più rilevanti

Al vertice delle soddisfazioni c’è il titolo regionale conquistato da Giorgia Paccanelli nella categoria Allieve 3, che ha dominato la competizione grazie a una buona esecuzione al cerchio (1° posto) e a una solida impostazione alla palla (2° posto). Sempre tra le Allieve 3, Nicole Muscò ha ottenuto l’11° posizione con un brillante 1° posto al nastro e 2° alle clavette, mentre Greta Sardone e Ginevra Parrella si sono classificate rispettivamente 24° e 35° su 73 partecipanti, risultati che fotografano la profondità del gruppo.

Dettagli sulle categorie giovanili

Nella categoria Allieve 5 Lavinia Usai si è fermata a un soffio dal podio, chiudendo 4° in classifica generale ma conquistando due 3° posti al cerchio e alle clavette; compagne di squadra come Mia Cavarretta hanno portato a casa la 6° posizione con un ottimo 2° posto alla palla. Alice Almasio ha raggiunto il 14° posto, distinguendosi con un doppio 2° posto alla fune e al nastro, dimostrando costanza e precisione nei passaggi chiave.

Prestazioni e sfiorati podi

Ci sono state prove davvero combattute: Giulia Mastrorosa, nelle Allieve 1, ha mancato il podio per appena 0,05 punti e si è piazzata 4° su 53 ginnaste, con un 2° posto al cerchio e un 3° posto al corpo libero che certificano la qualità tecnica del programma. Nella stessa categoria Eleonora Loffredo ha chiuso al 9° posto conquistando il 1° posto alle clavette; Carolina Casamassima e Ioana Tanase hanno completato la lista delle partecipanti classificate migliorando l’esperienza di gara.

Categoria Allieve 4 e senior

Tra le Allieve 4 Rebecca De Simone è arrivata 9° e ha ottenuto il 1° posto alla fune in una batteria molto numerosa (63 atlete totali), seguita da Sophie Morandi (12°) e da Elisa Pucci (14°) che si è distinta con il 1° posto al nastro. Nella categoria Senior 1 Elisa Gagliano ha concluso al 9° posto a causa di alcuni errori, ma si è messa in evidenza con due 3° posti alla fune e al nastro, prova di una buona competitività nonostante le imprecisioni.

Junior, Allieve 2 e considerazioni finali

Le altre classifiche hanno visto Asia Hoxha chiudere la sua prova nella categoria Allieve 2 al 25° posto, mentre nel settore juniores Francesca Bassi (Junior 1) si è piazzata 12° e Chiara Lo Meo (Junior 2) ha ottenuto il 20°, risultato che evidenzia un progressivo miglioramento rispetto alla Prima Prova. Questi piazzamenti evidenziano come il lavoro in palestra stia producendo frutti sia in termini tecnici sia nella gestione psicologica della gara.

Prospettive e preparazione per la squadra

In vista del Campionato di squadra delle prossime settimane, la società si concentra su allenamenti mirati per consolidare gli esercizi che hanno pagato e limare gli aspetti che hanno causato penalità. L’obiettivo è trasferire l’esperienza individuale delle gare in una performance collettiva che valorizzi sincronizzazione, continuità e sicurezza esecutiva. Le tecniche lavoreranno su routine, passaggi tecnici e gestione dell’ansia da gara per presentare una squadra competitiva e coesa.

Il rientro da Lissone porta con sé un mix di soddisfazioni e spunti di miglioramento: i podi e i piazzamenti confermano la qualità del vivaio della Ginnastica Skill, mentre le posizioni intermedie tracciano la strada su cui intervenire. L’approccio rimane quello di accumulare esperienza, correggere gli errori e valorizzare le singole eccellenze in funzione del risultato collettivo, con l’ambizione di affrontare il prossimo impegno a squadre con rinnovata determinazione.