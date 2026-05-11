Ammoniaca in città: perché gli allevamenti della Pianura Padana pesano sull’aria di Milano

Un'analisi rivela che le emissioni zootecniche della Pianura Padana aumentano l'ammoniaca atmosferica e la formazione di PM2.5, colpendo anche Milano e sollecitando cambi normativi

Negli ultimi studi sulla qualità dell’aria la pressione dell’inquinamento agricolo emerge in modo sempre più chiaro. Un report intitolato “Padania avvelenata” evidenzia come le emissioni prodotte dagli allevamenti intensivi nella Pianura Padana incidano non solo sulle campagne, ma anche sulla salubrità dell’aria in città come Milano.

Le ricadute non sono solo ambientali ma anche sanitarie e politiche: i dati indicano concentrazioni di ammoniaca nelle aree urbane fino a 3-4 volte superiori rispetto a metropoli europee comparabili, mentre le emissioni complessive restano sostanzialmente stabili negli anni più recenti. Queste evidenze hanno alimentato proposte legislative e richieste di riconversione del modello zootecnico verso pratiche più sostenibili.

Dove nasce il problema

La criticità è radicata nella distribuzione del settore zootecnico: secondo l’Anagrafe Zootecnica, in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna si concentra una quota rilevante degli animali allevati in Italia. L’alta densità di suini, bovini e pollame in queste aree genera un importante flusso di ammoniaca e di altri inquinanti che, sommati alle emissioni di traffico e industria, alimentano lo smog nella valle padana. Il fenomeno è aggravato dalla conformazione geografica della pianura che limita la dispersione degli inquinanti e ne aumenta la persistenza.

Le cifre che preoccupano

Il report segnala numeri significativi: gli allevamenti della Pianura Padana emettono circa 162,7 migliaia di tonnellate di ammoniaca e 12.725 migliaia di tonnellate di gas serra in un anno. Le province di Brescia, Cremona e Mantova risultano particolarmente impattanti, con il Bresciano responsabile da solo di quasi il 15% delle emissioni zootecniche di ammoniaca e del 15,3% di quelle di gas serra nell’ecoregione. Inoltre i bovini sono indicati come principali contributori, responsabili di una parte consistente delle emissioni zootecniche.

Impatto sulla salute e sull’aria

L’ammoniaca liberata da deiezioni e fertilizzanti reagisce in atmosfera e favorisce la formazione di PM2.5, il particolato fine che penetra profondamente nei polmoni e passa nel flusso sanguigno. Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, le polveri sottili hanno causato un numero rilevante di morti premature in Italia; questo dato connette direttamente le pratiche zootecniche intensificate a rischi concreti per la salute pubblica. In più, il metano prodotto durante la digestione degli animali è un gas serra particolarmente potente, con un impatto climatico elevato nei primi anni dopo l’emissione.

Il ruolo delle città

Le aree urbane situate in prossimità di zone agricole ad alta densità zootecnica risentono in modo tangibile di queste emissioni: studi segnalano concentrazioni di ammoniaca nelle città padane maggiori rispetto a molte capitali europee, un effetto che alimenta il particolato e peggiora gli indicatori di qualità dell’aria. Milano è tra le città maggiormente colpite, mostrando come l’inquinamento agricolo travalichi i confini rurali e diventi un problema urbano, con implicazioni su politiche sanitarie e ambientali locali.

Cosa si propone e quali strade possibili

Per affrontare il problema il report di Greenpeace e diverse associazioni propongono una svolta: fermare l’espansione dei grandi allevamenti e avviare una riconversione verso modelli basati su agroecologia e su aziende di dimensioni più contenute. In parallelo si chiede una revisione della normativa europea: oggi, spiegano gli esperti, alcuni allevamenti bovini rimangono esclusi dalla direttiva sulle emissioni industriali, nonostante contribuiscano in modo significativo alle emissioni zootecniche.

Strumenti legislativi e pratiche sul campo

Tra le misure suggerite: limitare nuovi impianti intensivi in aree già sovraccariche, incentivare tecniche di gestione dei reflui che riducano l’ammoniaca, promuovere sistemi alimentari più locali e meno dipendenti da allevamenti di massa. È stata inoltre depositata una proposta di legge alla Camera che mira a favorire la transizione verso sistemi agricoli più equilibrati e a colmare vuoti normativi che oggi escludono alcuni tipi di allevamenti dalle regole più stringenti.

In sintesi, il rapporto mette in luce un nesso chiaro tra pratiche zootecniche intensive e peggioramento della qualità dell’aria: intervenire significa proteggere la salute pubblica, ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e rurali della Pianura Padana.