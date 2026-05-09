Aggressione in zona Moscova: arrestati due fratelli residenti a Cinisello Balsamo

Una ragazza uscita da una discoteca in Corso Como è stata aggredita in Largo La Foppa: due fratelli sono stati identificati e portati in carcere

Una giovane è stata avvicinata con un pretesto e poi aggredita nella notte tra movida e locali: l’episodio, avvenuto l’8 aprile in Moscova, è stato ricostruito dagli agenti a seguito delle denunce della vittima e dei suoi amici. La dinamica racconta di un approccio iniziale apparentemente innocuo, seguito da un’escalation di violenza che ha portato a accuse gravi e a misure cautelari nei confronti di due fratelli di nazionalità ucraina residenti a Cinisello Balsamo.

Le ricostruzioni confermano che la ragazza e due amici avevano appena lasciato una nota discoteca di Corso Como e si erano fermati davanti a un distributore in Largo La Foppa. A un certo punto due uomini si sono avvicinati chiedendo una sigaretta e poi offrendo droga; al rifiuto uno dei due ha afferrato la giovane e l’ha trascinata su una panchina nascosta dalle fioriere, dove si è consumata la violenza. La vittima ha chiamato aiuto urlando che qualcuno voleva stuprarla, attirando l’intervento degli amici che hanno tentato di difenderla ma sono stati aggrediti.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione investigativa, uno dei due fratelli è accusato di aver commesso materialmente la violenza sessuale, mentre l’altro avrebbe svolto un ruolo di contenimento degli amici, ostacolandone l’intervento. Nel corso dell’episodio gli aggressori hanno anche sottratto agli amici alcuni effetti personali, configurando elementi di rapina. Un giovane che è intervenuto è rimasto ferito a seguito di calci e pugni, con una lesione alla caviglia che è stata segnalata nella denuncia. L’insieme dei fatti ha portato alla contestazione di più reati e a una rapida attività di polizia giudiziaria.

Intervento degli amici e reazioni

Quando la vittima ha gridato di essere in pericolo, uno degli amici è riuscito a interrompere temporaneamente l’assalto, ma la reazione degli aggressori è stata violenta e immediata: sono stati colpiti con forza e privati di alcuni oggetti personali. Questo episodio ha determinato testimonianze coerenti che, integrate con i filmati di videosorveglianza, hanno permesso agli inquirenti di avere elementi probatori significativi. La presenza di testimoni e il loro racconto sono stati fondamentali per la fase successiva delle indagini.

Le indagini e le prove raccolte

Le telecamere della zona hanno ripreso gran parte della scena, fornendo immagini utili per identificare i sospetti. Le descrizioni acquisite dagli agenti sono state caricate nel sistema Sari, il software per il riconoscimento facciale, che ha contribuito all’individuazione dei due fratelli. Successivamente la vittima e i suoi amici hanno riconosciuto i presunti autori all’interno di un album fotografico predisposto dalla polizia, elemento che ha rafforzato la qualificazione delle ipotesi di reato avanzate dalla procura.

Ruolo della tecnologia e riscontri

L’integrazione tra immagini di videosorveglianza, dichiarazioni delle persone offese e il funzionamento del Sari ha accelerato le operazioni identificative. Questi strumenti non hanno sostituito la valutazione giudiziaria, ma hanno fornito riscontri oggettivi utili a corroborare le testimonianze e a orientare le misure cautelari richieste dagli investigatori. Il quadro probatorio è stato poi valutato dal gip che ha disposto gli arresti per i due fratelli.

Precedenti, imputazioni e misure cautelari

Gli arrestati sono due fratelli di 17 e 21 anni, entrambi residenti a Cinisello Balsamo. Il minorenne è ritenuto l’autore materiale della violenza ed è stato trasferito al carcere minorile Beccaria, mentre il maggiorenne è stato portato in una struttura penitenziaria a Monza. Entrambi risultano avere precedenti: al 17enne sono attribuiti diversi reati tra cui lesioni e atti persecutori, mentre il 21enne ha denunce per maltrattamenti e misure di divieto per stalking, oltre a episodi contestati di condotte moleste. Il gip ha contestato anche al maggiore il reato di violenza sessuale in concorso morale con il fratello.

Contesto, riflessioni e sicurezza

Questo episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida e sull’importanza di servizi di sorveglianza efficaci e di percorsi di assistenza per le vittime. Le forze dell’ordine sottolineano come la collaborazione di testimoni, la tecnologia e procedure investigative rapide possano fare la differenza nel garantire responsabilità penali e tutela per chi subisce violenza. Al contempo restano questioni aperte sulle misure preventive per ridurre il rischio di aggressioni in luoghi affollati e sulle reti di supporto per le persone coinvolte.