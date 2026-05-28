Milano, quattro arresti per detenzione e spaccio nei pressi della Stazione Centrale

La Polizia Ferroviaria ha arrestato quattro uomini irregolari a Milano in un’operazione che ha smantellato una rete di cessioni di farmaci soggetti a prescrizione nei pressi della Stazione Centrale.

Un intervento della Polizia Ferroviaria nelle vicinanze della Stazione Centrale di Milano ha portato all’arresto di quattro persone sospettate di gestire una attività di spaccio di sostanze mediante la vendita di farmaci sottoposti a prescrizione. Gli agenti, dopo alcuni giorni di osservazione, hanno documentato scambi e transazioni che hanno indotto l’autorità a intervenire.

La dinamica dell’operazione

Le attività investigative hanno preso il via grazie a ripetute segnalazioni e alla sorveglianza degli agenti: gli operatori della Polfer hanno notato un continuo andirivieni di persone in via Sammartini, strada adiacente alla stazione. Attraverso appostamenti mirati e il controllo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno raccolto elementi utili che documentavano numerose cessioni di farmaci a terzi. Al termine delle verifiche è scattato il fermo dei sospetti.

Identità e posizione dei fermati

I quattro arrestati, tutti uomini tra i 26 e i 32 anni e di nazionalità algerina e marocchina, secondo le ricostruzioni risultano irregolari sul territorio italiano. Le autorità li indagano per il reato di detenzione ai fini di spaccio e per la gestione coordinata delle cessioni documentate dagli investigatori.

Materiale sequestrato e riscontri

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato numerose confezioni di medicinali soggetti a ricetta: tra questi figurano farmaci come Rivotril, Lyrica e Pregabalin, oltre ad altre molecole analoghe. I prodotti, in parte già pronti per la distribuzione, sono stati posti sotto sequestro come prova della presunta attività illecita.

Denaro contante e probabile origine

Oltre ai farmaci, la Polfer ha sequestrato 555 euro in contanti, somma ritenuta provento delle cessioni. Gli investigatori stanno valutando il flusso di denaro e i legami economici che potrebbero collegare gli arrestati ad altri soggetti coinvolti nella rete di spaccio.

Contesto e strategie di controllo

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati nell’area della Stazione Centrale, un nodo ferroviario spesso al centro di segnalazioni legate a microcriminalità e traffici illeciti. Le forze dell’ordine hanno adottato un approccio combinato che unisce pattugliamenti sul territorio, appostamenti discreti e l’analisi delle registrazioni video per ricostruire dinamiche e responsabilità.

Impatto locale e prossimi sviluppi

Gli arresti mirano a ridurre la presenza di venditori di farmaci non autorizzati e a rafforzare la percezione di sicurezza nella zona. Le indagini proseguiranno per verificare l’esistenza di eventuali altri membri della rete e per accertare se i farmaci sequestrati provenissero da canali illegali o furti. Le autorità locali potrebbero intensificare ulteriori controlli e collaborare con strutture sanitarie e farmacie per tracciare l’origine delle confezioni.

Aspetti legali e responsabilità

Il reato contestato ai quattro fermati è la detenzione ai fini di spaccio, una fattispecie che comporta conseguenze penali rilevanti qualora venga confermata la responsabilità. L’irregolarità sul territorio nazionale degli indagati potrebbe inoltre influire sulle misure cautelari e sulle procedure amministrative connesse alle espulsioni.

Le attività della Polizia Ferroviaria evidenziano l’importanza del coordinamento tra pattuglie sul campo e analisi delle prove digitali, come le registrazioni delle telecamere, che spesso costituiscono elementi decisivi per ricostruire le dinamiche criminali nelle aree urbane ad alta frequentazione.