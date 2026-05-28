Sgominato gruppo accusato di rapine nella rete del trasporto milanese

Quattro cittadini egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati con l'accusa di rapine aggravate sui mezzi pubblici di Milano; le indagini si sono basate sulle telecamere e su più denunce

La sequenza di fatti che ha spinto le forze dell’ordine a intervenire riguarda una serie di episodi avvenuti tra marzo e settembre 2026 sulla rete dei mezzi pubblici milanesi e nelle immediate vicinanze delle fermate. Le autorità hanno collegato più denunce grazie a analogie nelle modalità operative: vittime sprovviste di scampo, rapine rapide e una percezione crescente di insicurezza tra i pendolari. Il quadro investigativo è stato articolato e ha richiesto la cooperazione di più uffici e reparti.

Le indagini e gli enti coinvolti

Le attività sono state coordinate dalla Procura di Milano e portate avanti congiuntamente dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Garibaldi Venezia e dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo. Il lavoro investigativo si è sviluppato a partire da informative di reato e dalla comparazione di molteplici segnalazioni. Questa sinergia tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri ha permesso di concentrare risorse, incrociare elementi e passare rapidamente dalle ipotesi investigative alle misure cautelari. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita su disposizione del gip.

Il ruolo della videosorveglianza

Determinante nell’identificazione dei sospetti è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sui mezzi e nelle aree urbane: gli investigatori hanno visionato ore di filmati fino ad individuare persone ricorrenti nelle stesse dinamiche. L’uso combinato di immagini, segnalazioni dei testimoni e banche dati ha innalzato il grado di attendibilità delle attribuzioni. In questo contesto il termine videosorveglianza urbana indica l’insieme delle telecamere impiegate per monitorare spazi pubblici e mezzi di trasporto.

Gli arresti e i punti di cattura

Mercoledì 20 maggio 2026 è stata eseguita l’ordinanza del gip: quattro cittadini egiziani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati tratti in arresto mentre un quinto destinatario della stessa misura è al momento ricercato. Due dei giovani sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, un altro è stato arrestato in centro dai Carabinieri della Compagnia Duomo, mentre l’ultimo è stato rintracciato e fermato a La Spezia dalla locale Squadra Mobile nell’ambito delle attività coordinate da Milano.

Distribuzione territoriale e coordinamento

Gli arresti dimostrano come le attività investigative si siano sviluppate oltre i confini cittadini, rendendo necessario un coordinamento interprovinciale. L’intervento di una squadra mobile di un’altra provincia, come quella di La Spezia, sottolinea la portata delle attività e la capacità delle forze dell’ordine di seguire tracce anche quando i sospetti si spostano. La collaborazione ha dunque avuto un ruolo pratico nell’applicazione delle misure cautelari.

Profilo degli indagati e precedenti

Dai controlli è emerso che tre degli arrestati non avevano una stabile residenza a Milano, risultando presenti sul territorio senza fissa dimora in diversi periodi. Tutti e quattro gli arrestati vantano precedenti per reati contro il patrimonio, elemento che per gli inquirenti configura una continuità nelle condotte predatrici. Il quadro dei precedenti è stato uno degli elementi valutati nella richiesta della misura cautelare in carcere avanzata dalla Procura.

Impatto sociale e sviluppi procedurali

Le conseguenze immediate degli arresti includono la disarticolazione del gruppo ritenuto responsabile delle rapine aggravate e il sollievo verificabile tra gli utenti del trasporto pubblico. Sul piano giudiziario, le posizioni dei quattro fermati verranno esaminate nel corso degli accertamenti e delle eventuali fasi processuali successive, mentre le ricerche per il quinto indagato proseguono. Dal punto di vista operativo resta rilevante l’esito dell’analisi dei filmati e la qualità delle prove raccolte, che saranno determinanti per le fasi successive del procedimento.