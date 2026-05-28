Blitz della Polfer in via Sammartini: sequestrati rivotril, lyrica e pregabalin

La Polizia Ferroviaria ha fermato quattro uomini vicino alla Stazione Centrale di Milano il 28/05/2026, sequestrando numerose confezioni di farmaci soggetti a prescrizione e 555 euro ritenuti provento di spaccio.

Il 28/05/2026 la Polizia Ferroviaria ha condotto un intervento in via Sammartini, a ridosso della Stazione Centrale di Milano, che si è concluso con l’arresto di quattro persone. L’operazione è il frutto di giorni di osservazione e di analisi dei flussi pedonali nell’area, dove gli agenti avevano notato un viavai sospetto che ha destato l’attenzione degli investigatori. Durante le attività è emerso un presunto traffico di medicinali soggetti a prescrizione medica, venduti senza autorizzazione.

Come è nata l’indagine

Gli operatori della Polfer hanno messo insieme elementi raccolti con appostamenti sul posto e la visione delle registrazioni delle telecamere: le immagini avrebbero documentato numerose cessioni. Il lavoro sul campo ha permesso di individuare i soggetti coinvolti nell’area di via Sammartini, mettendo in correlazione i movimenti con le consegne di confezioni di farmaci. Grazie a questa attività investigativa coordinata è stato possibile pianificare un intervento mirato per interrompere l’attività.

Ricostruzione operativa

Secondo gli agenti, le verifiche hanno mostrato una modalità di vendita che avveniva in prossimità di punti di passaggio e sotto i ponti della stazione, dove era facile il contatto rapido con gli acquirenti. L’operazione ha utilizzato sia l’osservazione diretta sia elementi di videoregistrazione per documentare le cessioni: in questo modo è stato possibile attribuire con maggiore precisione i singoli episodi alle persone sospettate. L’approccio ha privilegiato la raccolta di prove visive e la documentazione delle transazioni.

Sequestri e risultati del blitz

Nel corso del blitz gli agenti hanno fermato quattro uomini, tutti tra i 26 e i 32 anni, di nazionalità nordafricana; gli investigatori segnalano che risultano irregolari sul territorio nazionale. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate numerose confezioni di farmaci soggetti a prescrizione, in particolare Rivotril, Lyrica e Pregabalin, oltre ad altri medicinali analoghi. Sono stati inoltre sequestrati 555 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio e acquisita come elemento probatorio.

Tipologia dei farmaci e implicazioni

I medicinali rinvenuti appartengono a classi terapeutiche che includono ansiolitici e antiepilettici: venduti al di fuori dei canali sanitari, possono creare rischi per la salute dei consumatori e rappresentano una fonte di profitto illegale. Il sequestro di confezioni di Rivotril, Lyrica e Pregabalin evidenzia come certi farmaci soggetti a prescrizione possano finire nel mercato nero, alimentando fenomeni di dipendenza e comportamenti pericolosi.

Contesto più ampio e controllo del territorio

L’operazione si inserisce in una cornice di controlli intensificati nell’area della Stazione Centrale, da tempo monitorata per episodi di spaccio e microcriminalità. La presenza di pattuglie potenziate e l’azione di unità specializzate come la Polizia Ferroviaria mirano a garantire maggiore sicurezza e a ridurre i fenomeni illeciti che si concentrano attorno ai grandi nodi di transito. La sinergia tra osservazione diretta e strumenti tecnologici è risultata determinante.

Effetti attesi e prossime fasi

Dopo gli arresti i quattro indagati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria e l’attività proseguirà con gli accertamenti del caso per ricostruire la filiera degli approvvigionamenti. Le forze dell’ordine intendono approfondire se i farmaci sequestrati provengano da canali sanitari trafugati o da acquisti abusivi, e verificare eventuali collegamenti con reti più strutturate. Sul piano locale, il risultato operativo vuole fungere da deterrente per ulteriori iniziative illecite.

Il caso mette in luce la vulnerabilità di alcuni prodotti farmaceutici quando circolano fuori dai percorsi autorizzati e la necessità di mantenere alto il livello di vigilanza in aree ad alta frequentazione come la Stazione Centrale di Milano. L’intervento del 28/05/2026 è un esempio di come monitoraggio, tecnologie di videosorveglianza e interventi tempestivi possano tradursi in risultati concreti contro il fenomeno dello spaccio di medicinali.