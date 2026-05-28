Cosa fare a Milano il 2 giugno per l’80° anniversario della Repubblica

Milano offrirà al pubblico una giornata di celebrazioni per l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica italiana: appuntamenti ufficiali, visite guidate, concerti e la proiezione serale in diretta dal Quirinale.

Milano si prepara a vivere una giornata solenne e partecipata: il 2 giugno 2026 la città ospita una serie di iniziative aperte alla cittadinanza per celebrare l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica italiana. Gli eventi sono concentrati attorno ai luoghi simbolo del centro storico, con momenti istituzionali al mattino e appuntamenti culturali e musicali nel pomeriggio e in serata.

L’obiettivo è offrire a milanesi e visitatori un percorso che intreccia memoria storica e partecipazione civile, rendendo accessibili spazi amministrativi e culturali normalmente chiusi al pubblico e favorendo il coinvolgimento collettivo attraverso musica e proiezioni.

La mattina: l’alzabandiera in piazza Duomo

La giornata si apre alle ore 10:00 in piazza Duomo con la tradizionale Cerimonia dell’Alzabandiera. Per chi desidera seguire lo schieramento dei reparti, è consigliato arrivare già dalle 9:00, quando prende forma la formazione ufficiale.

Gli attori della cerimonia

Alla manifestazione partecipano forze dell’ordine e forze armate: personale dell’Esercito, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme a rappresentanti di Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Polizia locale, Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco. La colonna sonora è affidata alla Fanfara interforze del Presidio Militare di Milano, mentre a chiudere lo schieramento saranno gli allievi della Scuola Militare Teulié.

Palazzo Marino aperto al pubblico: storia, visite e musica

Dopo la cerimonia centrale, la festa si sposta a Palazzo Marino, che apre le sue porte dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo accesso alle 19:30). L’Aula consiliare ospita una mostra documentaria dedicata alle elezioni del dopoguerra e al primo voto delle donne, con manifesti e documenti originali della campagna elettorale per il referendum istituzionale del 1946.

Visite guidate e orari

La mattinata include visite guidate curate dai volontari del FAI, disponibili dalle 10:00 alle 14:30 con ingresso da piazza San Fedele; per questi percorsi è richiesta la prenotazione online. Nel pomeriggio il Cortile d’Onore ospita due concerti ad ingresso libero, offrendo un visuale conviviale e musicale della celebrazione.

Programma musicale e appuntamenti serali

Il calendario pomeridiano al Cortile d’Onore di Palazzo Marino prevede alle 16:30 il concerto della Banda musicale della Polizia Locale di Milano e alle 18:00 la performance della Fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea. Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito e accessibili fino a esaurimento posti.

La serata a Palazzo Reale

Per il gran finale, dalle 21:00 il Cortile d’Onore di Palazzo Reale ospiterà la proiezione speciale di “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum“, trasmessa in diretta streaming su Rai 1 da piazza del Quirinale. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza della Repubblica e dall’ANCI e si svolge in contemporanea in tutte le città capoluogo per favorire una riflessione collettiva sulla storia repubblicana.

Informazioni pratiche per partecipare

Tutti gli eventi principali sono gratuiti. Le attività pubbliche come la cerimonia, i concerti e la proiezione serale non richiedono prenotazione, salvo diversamente indicato per le visite guidate del FAI. È opportuno arrivare con anticipo per trovare posto, soprattutto per la proiezione a Palazzo Reale, dove non è garantita la disponibilità di sedute per tutti.

Come muoversi e cosa portare

Gli eventi si svolgono nel centro storico e sono facilmente raggiungibili con la rete ATM (metro M1 e M3 fermata Duomo, tram e bus di superficie). Si consiglia l’uso del trasporto pubblico a causa di possibili limitazioni alla viabilità e alla Zona a traffico limitato (ZTL) nella mattinata. Per trascorrere la giornata comodamente, è utile portare acqua, scarpe comode e un capo leggero per la serata all’aperto.

In sintesi, il 2 giugno 2026 a Milano sarà una giornata in cui memoria storica e partecipazione civica si incontrano: dalle solenni note dell’alzabandiera alle testimonianze documentarie dentro Palazzo Marino, fino alla proiezione collettiva che chiuderà la serata nel cuore della città.