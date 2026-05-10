Incidente a Cuggiono: auto centra cappella votiva, salvato il dipinto della Madonna di Pompei

Un giovane è uscito di strada e ha impattato una cappella votiva lungo la SP 117: il conducente è illeso e i soccorsi hanno recuperato il quadro del 1872

Una vettura è finita fuori dalla carreggiata nella notte, terminando la corsa contro una piccola cappella votiva che custodiva un dipinto storico. L’episodio si è verificato in via San Rocco 114, lungo la SP 117 a Cuggiono, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica.

Fortunatamente il conducente, un giovane milanese di 22 anni, è risultato illeso al termine dell’impatto, mentre sul posto sono arrivati i soccorsi per valutare danni e rischi alla struttura.

La presenza di un’opera d’arte all’interno della cappella ha reso necessario un intervento coordinato: i vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza l’area e recuperare il quadro, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel corso delle operazioni le autorità hanno posto particolare attenzione alla stabilità della cappella e alla conservazione del dipinto ottocentesco rappresentante la Madonna di Pompei.

L’incidente e i primi soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’auto è uscita improvvisamente dalla carreggiata e ha colpito direttamente la struttura sacra, causando danni visibili alla facciata e agli arredi interni. Le squadre dei vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina sono intervenute per isolare la zona, rimuovere eventuali rischi e consentire le operazioni di recupero. L’intervento ha richiesto una valutazione tecnica della stabilità della cappella, con l’uso di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di materiali delicati.

Luogo e dinamica

La collisione è avvenuta in un punto della SP 117 dove la carreggiata costeggia edifici religiosi minori: la vicinanza della cappella alla strada ha reso l’impatto particolarmente diretto. I presenti e i soccorritori hanno parlato di un’uscita di strada improvvisa, ma gli accertamenti dei carabinieri mirano a chiarire se la causa sia da imputare a una distrazione, a condizioni dell’asfalto o ad altri fattori esterni. Per ora il conducente non ha riportato ferite, e la sua testimonianza sarà centrale nell’istruttoria.

Il valore storico dell’opera e la cappella

All’interno della cappella era custodito un dipinto datato 1872, raffigurante la Madonna di Pompei, opera che appartiene al patrimonio locale e che ha un valore storico e affettivo per la comunità. La struttura, seppur piccola, funge da luogo di devozione e conservava il quadro in un contesto votivo. Il danneggiamento della cappella ha quindi sollevato preoccupazione non solo per la sicurezza della strada ma anche per la tutela di un bene culturale che risale all’Ottocento.

Operazioni di recupero dell’opera

I vigili del fuoco hanno eseguito il recupero del dipinto con procedure volte a minimizzare ulteriori danni: il quadro è stato rimosso e posto in condizioni di messa in sicurezza per il trasporto e le verifiche conservazionistiche successive. Operazioni di questo tipo richiedono personale specializzato e cautela nell’uso di imballaggi e supporti temporanei, perché anche un intervento rapido può compromettere tele e cornici di età avanzata se non eseguito con attenzione.

Accertamenti e prossimi passi

Con il quadro al sicuro e la cappella messa in sicurezza, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’uscita di strada. Le attività investigative prevedono il rilievo della scena, l’analisi delle condizioni del veicolo e l’audizione del conducente, oltre all’acquisizione di eventuali testimonianze o immagini che possano chiarire la sequenza dei fatti. In parallelo, gli enti locali e le autorità competenti valuteranno gli interventi necessari per il ripristino della cappella e per la conservazione del dipinto del 1872.