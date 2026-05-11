Sequestro di stupefacenti a Milano: droga acquistata anche sul dark web

Un controllo alla fermata Porta Genova ha portato all'arresto di un 33enne e al sequestro di oltre un chilo di sostanze stupefacenti, alcune acquistate tramite il dark web

Un intervento di routine alla fermata della metropolitana Porta Genova si è trasformato in un’indagine più ampia che ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze. Gli agenti del commissariato locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio denominato Alto Impatto, hanno notato un comportamento sospetto e hanno proceduto al controllo.

All’uomo sono state trovate alcune dosi di mefedrone e hashish, elemento che ha reso necessario estendere le verifiche all’abitazione nel quartiere dei Navigli.

La perquisizione domiciliare ha rivelato un quadro chiaramente orientato alla distribuzione: in casa sono state rinvenute diverse tipologie di sostanze, strumenti per il confezionamento e una somma in contanti ritenuta riconducibile all’attività di spaccio. Le operazioni hanno portato al sequestro complessivo di oltre un chilo di stupefacenti, un dato che fa riflettere sulle dinamiche della domanda nelle aree della movida milanese e sulle nuove modalità di approvvigionamento.

L’arresto e gli elementi emersi in stazione

Gli agenti hanno fermato il 33enne mentre si dirigeva verso i binari con atteggiamento frettoloso; il controllo ha subito rilevato la presenza di dosi di mefedrone e hashish addosso. Questo ritrovamento ha giustificato una perquisizione più approfondita che ha culminato nell’intervento presso l’appartamento dell’uomo. L’episodio evidenzia come i servizi di sorveglianza nelle aree a maggiore afflusso possano intercettare piccole piazze di spaccio, intercettando sia il materiale destinato al consumo immediato sia risorse più ingenti destinate alla distribuzione.

Dettagli operativi

Nel corso degli accertamenti la polizia ha documentato non solo la presenza delle sostanze, ma anche strumenti tipici del confezionamento e della vendita: una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale da taglio. Questi elementi rafforzano l’ipotesi che l’abitazione fosse utilizzata come punto di stoccaggio e smistamento. Inoltre, la somma in contanti trovata in casa è stata sequestrata come possibile provento dell’attività illecita, contribuendo alla ricostruzione economica dell’indagine.

Il sequestro in casa: tipologie e quantità

Dalla perquisizione sono emerse diverse tipologie di stupefacenti: oltre a mefedrone e hashish, sono stati trovati ketamina, MDMA, marijuana, cocaina e numerose pasticche di 2CB. Il peso complessivo supera il chilogrammo, una quantità che supera il semplice consumo personale e indica finalità di spaccio. La diversità delle sostanze rinvenute suggerisce un rifornimento pensato per soddisfare la domanda di un pubblico variegato, tipico delle serate e degli eventi legati alla movida cittadina.

Implicazioni per la movida

Il ritrovamento di droghe sintetiche e di materiale per il confezionamento nel cuore dei Navigli solleva questioni sulla sicurezza dei luoghi di ritrovo serali. La presenza di sostanze come MDMA e 2CB, spesso associate al consumo in contesti festivi, evidenzia come i canali di approvvigionamento riescano a rifornire ambienti notturni con discreta efficienza. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza dei controlli mirati per prevenire la diffusione e ridurre i rischi per chi frequenta questi luoghi.

Le nuove rotte: dark web e contatti sul territorio

Le indagini hanno ricostruito anche le modalità di approvvigionamento: parte della merce sequestrata sarebbe stata acquistata tramite dark web, utilizzando software per l’accesso alle reti anonime e pagando con criptovalute, poi consegnata mediante pacchi anonimi. Altri rifornimenti, invece, sembrano provenire da canali tradizionali basati su contatti diretti in città. Questa doppia modalità mostra la capacità degli spacciatori di combinare strumenti digitali e reti locali per mantenere l’approvvigionamento.

Le autorità evidenziano come l’uso del dark web e delle criptovalute complichi le indagini, richiedendo competenze specifiche per tracciare ordini e transazioni. Al tempo stesso, l’integrazione con canali fisici facilita la distribuzione capillare. L’operazione a Porta Genova rappresenta quindi un esempio di come le forze di polizia stiano adattando i controlli per contrastare sia le modalità tradizionali che quelle tecnologiche di spaccio.

In chiusura, l’arresto e il sequestro confermano l’attenzione rivolta alle aree della movida e la necessità di interventi coordinati tra attività di controllo in strada e approfondimenti investigativi digitali. Il caso mette in luce la complessità delle nuove rotte criminali e la centralità di azioni preventive per limitare la circolazione di sostanze stupefacenti e proteggere i frequentatori dei luoghi pubblici.