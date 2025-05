Sequestrati hashish, marijuana e attrezzature per la coltivazione in un appartamento

Un’operazione mirata della Polizia Ferroviaria

Mercoledì sera, la Polizia Ferroviaria di Milano e Monza ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, arrestando un uomo di 50 anni nel quartiere Giambellino. L’operazione è scaturita da un’attività di indagine che ha portato gli agenti a individuare un appartamento in via Recoaro, ritenuto un centro di detenzione e spaccio di droga. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stato trovato in possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti.

Sequestro di sostanze e attrezzature

Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 4 pezzi di hashish per un peso complessivo di 210 grammi e 5 contenitori contenenti 77 grammi di marijuana. Ma non è tutto: sono stati scoperti anche 6 arbusti di marijuana, con altezze variabili tra 77 e 130 cm, e 4 piantine di marijuana di circa 8 cm. A conferma dell’attività illecita, sono state trovate 4 lampade UVB, utilizzate per la crescita delle piante, un grinder, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Questi elementi evidenziano come l’appartamento fosse attrezzato per la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contesto della lotta contro la droga a Milano

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro il traffico di droga a Milano. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni per contrastare il fenomeno dello spaccio, che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza pubblica. La presenza di mini-laboratori come quello scoperto nel Giambellino è un chiaro segnale della necessità di un’azione costante e coordinata da parte delle autorità. La Polizia Ferroviaria, in particolare, gioca un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella repressione di queste attività illecite, contribuendo a rendere le strade più sicure per i cittadini.