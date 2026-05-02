Doppietta Rheavendors Caronno nel derby contro Lacomes New Bollate

Caronno si impone con autorità nel derby lombardo, grazie a battute incisive e a lanci controllati che chiudono entrambe le partite a proprio favore

Nel turno inaugurale della sesta giornata del campionato di Serie A1 di softball, disputato venerdì 1° maggio, la Rheavendors Caronno ha fatto valere la propria superiorità nel derby contro il Lacomes New Bollate, centrando due successi per 7-1 e 7-0 in cinque riprese.

Le gare sono state decise da una combinazione di attacco produttivo e di una buona performance dei lanciatori, con giocatrici come Lozada, Brugnoli e Guevara protagoniste. Nel riepilogo che segue si analizzano i momenti chiave, le scelte sul monte e le soluzioni che hanno indirizzato i due incontri.

Il doppio successo non solo vale tre punti per ogni partita, ma costituisce anche un segnale sulla forma delle squadre in chiave classifica: Caronno ha mostrato concretezza nei momenti caldi, mentre Bollate ha pagato errori difensivi e difficoltà a rispondere alle opportunità offensive. In particolare, il confronto ha messo in luce come il controllo del monte e la capacità di capitalizzare gli inning con basi piene abbiano fatto la differenza tra le contendenti.

Prima partita: il momento della svolta

La gara d’esordio è rimasta bloccata per due riprese, poi Caronno ha spezzato l’equilibrio nel terzo inning: un errore difensivo ospite ha permesso a Mariotti di raggiungere la base e il successivo fuoricampo di Lozada ha portato le padrone di casa sul 2-0. L’inning successivo è stato quello decisivo: con le basi cariche e due eliminazioni sul tabellone, un altro errore delle ospiti ha liberato il campo a tre segnature che hanno dilatato il vantaggio. Bollate ha provato a reagire segnando un punto grazie al singolo di Lopez, ma il terzo punto caronnese e poi i colpi di Ambrosi e Viola nel quinto hanno fissato il punteggio sul definitivo 7-1. In difesa, il monte di Caronno ha contenuto l’attacco avversario nei momenti cruciali, permettendo alla squadra di amministrare il risultato fino al termine.

Dettagli tecnici di gara 1

La partita ha evidenziato due aspetti tattici: la gestione dei corridori sulle basi e la pressione psicologica indotta dagli errori. Il capitolo offensivo si è articolato su basi ball sfruttate e colpi lunghi, mentre in pedana il lavoro del partente caronnese ha limitato le valide sfruttabili dalle battitrici di Bollate. L’uso strategico delle sostituzioni difensive e la capacità di capitalizzare le situazioni con corridori in posizione di segnatura sono stati decisivi per l’esito finale della prima sfida.

Seconda partita: controllo e chiusura anticipata

Nella seconda sfida la Rheavendors ha imposto ritmo e precisione fin dalla prima ripresa: una base ball a Denia Moreno e valide di Sheldon e Brugnoli hanno costruito il vantaggio iniziale. Sul monte per Caronno, Guevara ha offerto una prestazione dominante: cinque riprese, una sola valida concessa e ben 12 strikeout, imponendo il proprio controllo e facendo fatica l’attacco di Bollate a trovare contromisure. Nel corso del match, nuove valide di Brugnoli, Ambrosi e Lozada hanno allungato fino al 7-0, con la partita che si è conclusa al termine della quinta ripresa per manifesto vantaggio.

Statistiche e protagoniste di gara 2

La seconda gara ha visto Brugnoli firmare un contributo notevole in battuta, comprensivo di doppio e fuoricampo, mentre Sheldon ha messo a referto un doppio e più punti segnati. In termini di efficienza, il rendimento di Guevara sul monte è stato il fattore limitante per il Lacomes: poche opportunità concesse alle battitrici avversarie e un alto numero di strikeout, che ha tolto ritmo alla risposta offensiva di Bollate. La chiusura anticipata testimonia la netta superiorità territoriale espressa dalle padrone di casa.

Implicazioni in classifica e prospettive

Il risultato del derby rafforza la posizione di Caronno nella lotta per i posti di vertice, consolidando fiducia e assetto tattico in vista dei prossimi impegni. Per Bollate si tratta di materiale su cui lavorare: ridurre gli errori difensivi, migliorare la disciplina in battuta e cercare alternative sul monte saranno punti chiave per invertire la rotta. Entrambe le squadre potranno comunque trarre indicazioni utili da questa doppia sfida, che ha evidenziato il valore delle scelte tecniche e della capacità di sfruttare le occasioni quando si presentano.

Nota finale

In sintesi, la doppia affermazione per 7-1 e 7-0 consegna alla Rheavendors Caronno un fine settimana importante: attacco incisivo, gestione del monte efficace e maturità nelle fasi decisive. Per il Lacomes New Bollate rimane l’obbligo di riorganizzare alcuni aspetti per tornare a competere al massimo livello nelle prossime giornate del campionato.