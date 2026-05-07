Eccellenze sportive ad Arese: Ginnastica Arese in Serie A2 e giovani della pallanuoto in Nazionale

Scopri i progetti che hanno trasformato la Ginnastica Arese e come i giovani della pallanuoto hanno conquistato la Nazionale con il sostegno di SG.Sport e dell'amministrazione

Ad Arese lo sport è diventato un elemento identitario della comunità: una vera fucina di talenti dove lavoro quotidiano e organizzazione producono risultati nazionali. Scuola di vita per molti giovani, lo sport qui viene alimentato da una collaborazione stretta tra amministrazione e società locali.

Recentemente il sindaco ha ricevuto il presidente di SG.Sport insieme ad alcuni atleti che hanno ottenuto traguardi significativi, segnalando come la città stia progressivamente salendo alla ribalta del panorama sportivo italiano.

La scalata della Ginnastica Arese

La storia recente della Ginnastica Arese è un esempio di crescita rapida e sostenuta: in pochi anni la squadra ha compiuto il salto dalle categorie regionali fino alla Serie A2 nazionale. Questo percorso è passato attraverso tappe come il circuito Gold, la Serie C e la Serie B, e oggi vede le atlete confrontarsi con le migliori dodici società del paese. Dietro questo successo c’è una programmazione tecnica chiara, investimenti mirati e la capacità di trasformare ambizione giovanile in risultati concreti, grazie a una cultura sportiva che valorizza impegno e qualità dell’allenamento.

Il gruppo e lo staff tecnico

Il merito della promozione è riconducibile al gruppo di atlete e al loro team: nomi come Beatrice Bernardi, Arianna Bocchio Ramazio, Lya Caiza, Aiko Valeria Cicalò, Lucia Ciullo, Ginevra Facciolini, Camilla Mattei, Giulia Santinato e Sabrina Selvaggio rappresentano la spina dorsale della società. A dirigere il progetto tecnico c’è il gruppo guidato da Sonia Fontana, con figure come Vanessa Bascetta, Federico Broli, Chiara Dolera, Francesca Proserpio e Christian Viganò. L’approccio è basato su una metodologia di allenamento che combina progressione tecnica, preparazione atletica e attenzione al benessere delle atlete.

Pallanuoto: giovani che si fanno spazio a livello internazionale

Anche la pallanuoto concorre a rendere Arese un punto di riferimento: dopo la chiamata in Nazionale del talento Luca Steri, la società ha festeggiato la convocazione di un altro giovane di prospettiva, Donato Cocozzello (classe 2011). Donato è rientrato dalla Easter Cup di Budva, in Montenegro, dove ha gareggiato con la Nazionale U15 ottenendo un prestigioso secondo posto, a confronto con nazionali di grande tradizione come Croazia, Grecia e Serbia. Questi risultati testimoniano la qualità dei percorsi giovanili e la capacità di preparare atleti ad affrontare palcoscenici internazionali.

Competenze tecniche e percorsi di crescita

La conferma delle convocazioni e le prestazioni ai tornei internazionali sottolineano l’importanza delle competenze tecniche e della continuità nel lavoro con i ragazzi. A Arese si punta su strutture adeguate, staff qualificati e calendari di allenamento che favoriscono il confronto con avversari di alto livello. L’insieme di questi elementi costituisce un modello replicabile per lo sviluppo di atleti: formazione, esperienza internazionale e un ambiente che sostiene la crescita personale oltre che sportiva.

Un modello condiviso tra istituzioni e società sportive

L’amministrazione locale ha più volte ribadito come gli investimenti nello sport vadano letti anche come un investimento sul benessere collettivo. Il sindaco ha sottolineato l’orgoglio per i risultati ottenuti e la validità della scelta di sostenere progetti giovanili e migliorare le strutture. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a SG.Sport per la dedizione mostrata: secondo le istituzioni, quando si combinano risorse, competenza tecnica e passione, i traguardi diventano raggiungibili. La sfida ora è mantenere questa traiettoria positiva, ampliando opportunità e consolidando la rete che sostiene lo sport in città.