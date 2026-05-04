Inter campione d’Italia: 21° scudetto sigillato con il 2-0 sul Parma

L'Inter si aggiudica il 21° scudetto con la vittoria per 2-0 sul Parma: tra emozioni a San Siro e il primato personale di Cristian Chivu, ecco come è andata

Serata di festa a San Siro: con il successo per 2-0 sul Parma l’Inter chiude anticipatamente il discorso campionato, laureandosi campione d’Italia per la ventunesima volta. La partita non è stata una semplice formalità: il Parma ha creato problemi e mostrato intraprendenza, specialmente nella prima frazione, ma i nerazzurri hanno trovato i gol necessari per chiudere il conto e permettere ai tifosi di scatenare la gioia.

In questo contesto il ruolo dei protagonisti è stato decisivo: da una parte le scelte di Cristian Chivu, dall’altra le giocate di chi ha cambiato il destino del match.

Il trionfo assume anche un significato personale: Cristian Chivu diventa il primo allenatore dell’Inter a conquistare lo scudetto dopo averlo già vinto come giocatore con la stessa maglia, un record che unisce due fasi diverse della carriera in un’unica immagine di continuità. La rete di Marcus Thuram allo scadere del primo tempo e il sigillo di Henrikh Mkhitaryan nella ripresa hanno trasformato l’inerzia della gara e assicurato il titolo con tre giornate di anticipo, cioè con tre turni d’anticipo rispetto al termine del campionato.

La cronaca essenziale della partita

La gara ha avuto un avvio equilibrato, ma con il Parma in grado di imbastire alcune azioni pericolose che hanno costretto l’Inter a soffrire in fase di costruzione. Nonostante ciò, i nerazzurri hanno risposto colpo su colpo: Nicolò Barella ha sfiorato il vantaggio centrando una traversa e offrendo un’assist che ha sbloccato la partita. Al 45′ Marcus Thuram ha trovato il gol con un destro preciso dopo un’apertura che lo ha messo in condizione di battere il portiere avversario, mentre in avvio di ripresa il Parma è rimasto vivo e ha cercato di rientrare in partita. La rete definitiva è arrivata al 77′ grazie a Mkhitaryan, che con freddezza ha trasformato il cross in rete e ha consegnato la certezza matematica del titolo.

I momenti chiave e le scelte tecniche

Nel corso del match sono emerse alcune situazioni decisive: la traversa colpita da Barella e la pronta reattività del portiere del Parma, con interventi che hanno negato occasioni limpide. Le sostituzioni dell’Inter hanno contribuito a tenere alta la concentrazione offensiva, con il rientro di elementi importanti dalla panchina e la gestione attenta del possesso palla. Dal lato parmense l’allenatore Cuesta ha provato alternative per riaprire la partita, inserendo forze fresche per sfruttare le ripartenze, ma i nerazzurri hanno dimostrato solidità difensiva nel momento in cui la posta in palio è salita. La gestione tattica di Chivu si è rivelata misurata e coraggiosa, premiata dal risultato.

Il valore storico e sportivo del titolo

Questo scudetto segna il ventunesimo nella storia dell’Inter e rappresenta un traguardo rilevante per il club e per l’allenatore: Cristian Chivu aggiunge al proprio palmarès un successo che completa il cerchio iniziato da giocatore. Per la squadra significa confermare un progetto vincente, capace di mantenere ritmi e risultati costanti su tutto il campionato, e per la piazza di Milano è l’occasione per una celebrazione che coinvolge stadio e città. Sul piano tecnico il gruppo ha saputo trasformare le opportunità in risultati concreti, dimostrando coesione e un equilibrio tra fase offensiva e compattezza difensiva.

Numeri, protagonisti e reazioni

Il match ha messo in luce alcuni dati interessanti: il 2-0 finale racconta di una squadra che ha saputo segnare nei momenti giusti e proteggere il vantaggio. Tra i protagonisti, oltre ai marcatori Thuram e Mkhitaryan, sono stati importanti giocatori come Barella, che ha creato occasioni, e il reparto difensivo che ha resistito agli attacchi avversari. Le reazioni a fine gara hanno alternato emozioni di gioia, cori dentro e fuori lo stadio e commenti che sottolineano il valore collettivo del gruppo. Per il Parma resta la consapevolezza di aver dato del filo da torcere, mentre per l’Inter si apre la festa per un successo che rimarrà nella memoria dei tifosi.