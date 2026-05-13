Inveruno attiva i presidi fissi della polizia di prossimità tra piazze e mercati

La Polizia Locale di Inveruno ha avviato i primi security point in piazza per un presidio di prossimità che combina prevenzione, ascolto e raccolta sistematica delle segnalazioni

È partito a Inveruno un nuovo modello operativo della Polizia Locale basato su presidi fissi: i cosiddetti security point installati nelle piazze principali del comune. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, integra i consueti servizi di pattugliamento con stazionamenti programmati pensati per stabilire un contatto diretto con la popolazione e per aumentare la visibilità degli operatori sul territorio.

Le prime postazioni si sono svolte durante il mercato settimanale in piazza Mercato di via Tanzi e sono state replicate nei giorni successivi; analoghe presenze sono previste per la frazione di Furato. L’obiettivo è chiaro: creare una rete di presidio riconoscibile che faciliti la prevenzione, favorisca la raccolta di informazioni e renda più immediate le segnalazioni dei cittadini.

Obiettivi principali del servizio

Il progetto mira principalmente a rafforzare prevenzione e sicurezza percepita attraverso una presenza continuativa sul territorio. La scelta di stazionamenti visibili in punti di aggregazione come mercati e piazze vuole svolgere una funzione di deterrente contro episodi di microcriminalità e atti di vandalismo, oltre a fornire un riferimento facilmente individuabile per chi necessita di informazioni o assistenza.

Prevenzione e controllo

Con l’introduzione dei security point, gli agenti combinano il presidio fisico con il pattugliamento tradizionale: la presenza negli spazi pubblici è pensata per ridurre il rischio di furti, truffe e danneggiamenti al patrimonio comunale. L’approccio operativo include anche incontri diretti con i cittadini, momenti in cui gli operatori spiegano comportamenti preventivi e raccolgono osservazioni che possono diventare input per interventi mirati.

Ascolto e raccolta strutturata dei dati

Un elemento distintivo del servizio è l’introduzione di check list per registrare le criticità emerse e le segnalazioni ricevute. Questi strumenti consentiranno alla Polizia Locale di tracciare i problemi ricorrenti, monitorare gli interventi effettuati e valutare l’efficacia delle azioni intraprese. La compilazione sistematica facilita inoltre il confronto con l’amministrazione e la programmazione di risposte più puntuali.

Calendario e luoghi dei presidi

Le prime postazioni si sono svolte mercoledì 6 maggio in piazza Mercato di via Tanzi, dalle 10.30 alle 11.30, e sono state replicate lunedì 13 maggio nello stesso orario. Il piano prevede altri appuntamenti: mercoledì 20 maggio dalle 10.30 alle 11.30 in piazza Mercato a Inveruno, mentre per la frazione di Furato sono programmati due presidi consecutivi il venerdì pomeriggio, il 22 e il 29 maggio, dalle 17 alle 18 in piazza Don Ferrario.

Chi coordina e perché

L’iniziativa è stata promossa dalla sindaca Nicoletta Saveri con il sostegno dell’assessore alla Sicurezza Luigi Gariboldi, e l’attività operativa è guidata dal comandante della Polizia Locale, Marco Trani. Secondo il comando, l’introduzione di stazionamenti programmati permetterà di coniugare prevenzione, controllo e ascolto, aumentando nel tempo la fiducia dei residenti nella capacità del servizio di tutelare le persone più vulnerabili, come gli anziani, contro truffe e furti.

Impatto atteso sulla comunità

La speranza dell’amministrazione è che la presenza stabile in luoghi di passaggio migliori la percezione di sicurezza e limiti i comportamenti illeciti. La raccolta di segnalazioni tramite check list è pensata anche per trasformare le osservazioni quotidiane in dati utili alla pianificazione urbana e alla manutenzione del patrimonio pubblico, offrendo risposte concrete ai cittadini.

Prospettive e monitoraggio

Nei prossimi mesi il servizio sarà valutato attraverso l’analisi delle segnalazioni raccolte e il confronto con la popolazione. L’uso di strumenti strutturati e la continuità dei presidi consentiranno di calibrare interventi mirati e di decidere eventuali estensioni del progetto. L’obiettivo finale rimane quello di rendere la voce dei cittadini parte integrante delle scelte per la sicurezza locale.