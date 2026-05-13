Responsabile individuato per l’abbandono illecito di rifiuti sulla SP105

La polizia locale di Lacchiarella ha identificato chi ha abbandonato rifiuti lungo la SP105; è stata presentata una denuncia penale e il Comune potenzia i controlli

La vicenda, resa nota il 13/05/2026, riguarda il ritrovamento di materiali di vario genere abbandonati lungo la SP105 nei primi giorni di marzo. Il Comune di Lacchiarella ha informato la cittadinanza attraverso un annuncio della sindaca Antonella Violi, sottolineando che l’intervento delle autorità locali ha portato all’identificazione dell’autore del gesto.

L’episodio ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze civiche ed economiche dell’abbandono illecito di rifiuti, fenomeno che influisce sul decoro urbano e grava sulle casse comunali quando è necessario intervenire per il ripristino.

Gli accertamenti sono stati condotti dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Lacchiarella, reparto responsabile dei controlli sul territorio e delle attività investigative. Grazie all’analisi del materiale rinvenuto e ad ulteriori approfondimenti operativi, gli agenti hanno raccolto gli elementi utili per una denuncia formale. Il procedimento prevede non solo la segnalazione all’autorità giudiziaria con una denuncia penale, ma anche l’addebito delle spese sostenute per la bonifica e il ripristino dell’area interessata, misura necessaria per restituire sicurezza e decoro alla zona.

L’attività investigativa e gli esiti formali

Le indagini del nucleo hanno seguito una procedura consolidata, che parte dalla documentazione della scena e prosegue con il confronto del materiale raccolto con banche dati e riscontri sul territorio. Il ruolo della polizia locale è stato determinante nel raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti e nel formalizzare la denuncia alle autorità competenti. Il risultato è stato la attribuzione della responsabilità a una persona specifica, per la quale sono scattate le conseguenze previste dalla normativa: oltre alla denuncia, sono stati contestati gli oneri finanziari relativi alla rimozione dei rifiuti e al ripristino del sito.

Prove e procedure

Gli approfondimenti investigativi si sono basati su un insieme di riscontri che hanno reso possibile l’identificazione: la gestione accurata delle prove materiali e l’analisi delle tracce lasciate sul posto hanno consentito agli agenti di formulare un quadro probatorio solido. La procedura comprende l’accertamento del tipo di rifiuti, la valutazione dell’impatto ambientale e la predisposizione della documentazione per la denuncia penale. Tutti questi passaggi sono fondamentali per garantire efficacia nelle sanzioni e trasparenza nelle azioni dell’ente pubblico.

Ripristino dell’area e misure di prevenzione

Il Comune ha già provveduto alla rimozione e al ripristino dell’area, addebitando le spese all’autore identificato. La bonifica è stata eseguita per riportare la strada e le aree circostanti a uno stato di normalità e per eliminare rischi ambientali o igienico-sanitari legati alla presenza di rifiuti. Contestualmente, l’amministrazione locale ha annunciato il rafforzamento delle attività di sorveglianza, con l’intento di ridurre il ripetersi di comportamenti simili e di tutelare il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti.

Strumenti di controllo e collaborazione

Tra le iniziative previste figura l’installazione di nuovi dispositivi di controllo per monitorare punti sensibili e scoraggiare l’abbandono illecito. L’amministrazione ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: segnalazioni tempestive, testimonianze e uso corretto dei canali ufficiali di raccolta contribuiscono a individuare i responsabili e a intervenire rapidamente. Il potenziamento del controllo rappresenta una risposta sia repressiva sia preventiva, volta a preservare il territorio.

Appello istituzionale e servizi a disposizione

La sindaca Antonella Violi ha espresso un chiaro messaggio di tolleranza zero verso chi deturpa l’ambiente comunale, richiamando il rispetto per la collettività e sottolineando che l’onere economico della rimozione ricade sulla comunità quando chi sporca non viene individuato o nonostante le attività di contrasto. Il richiamo istituzionale è accompagnato da un invito pratico: utilizzare la piazzola ecologica e i canali ufficiali di smaltimento, servizi che il Comune definisce attivi e gratuiti per i cittadini, pensati per agevolare una corretta gestione dei rifiuti.

In chiusura, la vicenda sulla SP105 rappresenta un esempio concreto dell’importanza del controllo del territorio e della responsabilità civile. L’azione congiunta tra polizia locale, amministrazione comunale e cittadini è la chiave per prevenire il ripetersi di simili comportamenti e per mantenere pulito e sicuro l’ambiente in cui viviamo. Segnalare, contribuire con comportamenti corretti e avvalersi dei servizi comunali sono strumenti alla portata di tutti per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e tutelare il bene comune.