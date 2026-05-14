Calano i prezzi delle biciclette: perché mountain bike e gravel sfidano l’inflazione

Il mercato cycling controtendenza: mountain bike e bici da corsa calano di prezzo, il cicloturismo cresce e nuovi modelli diventano più accessibili

Il mondo delle due ruote sta vivendo una fase di controtendenza rispetto all’andamento generale dei prezzi: mentre alimentari, smartphone e prodotti tecnologici mostrano aumenti, alcune categorie di bici segnano ribassi tangibili. Secondo il confronto prezzi del portale Idealo, le mountain bike hanno visto una riduzione media di -43,54 €, mentre le bici da corsa cedono circa -36,01 €.

Questo fenomeno suscita domande su cause e prospettive, perché arriva in un periodo di pressione inflazionistica su gran parte dei beni di consumo.

Il quadro nazionale sostiene l’interesse per le due ruote: circolano oltre 20 milioni di biciclette e le vendite hanno segnato una crescita del 12% rispetto al biennio precedente. Il cicloturismo è uno degli elementi chiave: negli ultimi tre anni ha registrato un incremento del 30%, trasformando la bicicletta in strumento di scoperta territoriale oltre che di mobilità urbana. Questi numeri spiegano in parte perché produttori e retailer stiano rivedendo prezzi e assortimenti.

Fattori che spiegano i ribassi

La discesa dei prezzi non è frutto di un unico motivo, ma di una combinazione di elementi legati a domanda, offerta e stagionalità. Da una parte, le promozioni mirate e la strategia commerciale dei punti vendita tentano di intercettare il picco di interesse legato a eventi e a stagioni caratteristiche del ciclismo; da un’altra, la sovrapproduzione post-pandemica ha lasciato magazzini ancora forniti, obbligando a politiche di sconto per smaltire stock. Inoltre, il confronto di categorie a mercato mostra andamenti divergenti: mentre le sneakers salgono di +1,32 € e gli smartphone di +1,31 €, altri segmenti tech registrano incrementi più marcati come sintoamplificatori (+21,42 €) e PC desktop (+12,27 €), a ulteriore prova che il fenomeno delle bici è peculiare.

Effetti della domanda stagionale e degli eventi

Il calendario ciclistico incide sulle dinamiche commerciali: l’avvicinarsi di manifestazioni importanti tende ad aumentare l’attenzione del pubblico, portando i rivenditori a lanciare offerte per sfruttare la visibilità. A ciò si aggiunge la necessità di ridurre l’invenduto accumulato nel periodo di forte domanda durante i lockdown. Non sorprende quindi che siano proprio modelli di fascia medio-alta a vedere ribassi consistenti: esempi attuali sul mercato comprendono Wilier Garda 105, Trek Madone SL 6 Gen 8 e Scott Addict Gravel 40, che beneficiando di sconti diventano più accessibili a un pubblico più ampio.

Il ruolo del cicloturismo nella trasformazione del mercato

L’espansione del cicloturismo ha modificato il profilo del cliente tipo: la bicicletta non è più solo mezzo per il commuting, ma veicolo per esplorare territori. In Italia, la rete di piste ciclabili ha raggiunto circa 6.000 chilometri e l’uso quotidiano per spostamenti casa-lavoro coinvolge circa il 7% della popolazione. Le escursioni in mountain bike e gravel hanno conosciuto una crescita significativa, con un aumento del 45% dei praticanti negli ultimi quattro anni, mentre il bikepacking è triplicato rispetto al 2026. Questa domanda orientata all’outdoor ha favorito l’offerta di bici ibride e robuste, con le gravel che oggi rappresentano circa il 18% delle vendite nel segmento sportivo.

Offerta specializzata e operatori turistici

Il mercato ha risposto con prodotti e servizi dedicati: oltre all’aumento delle biciclette progettate per terreni misti, sono cresciuti anche gli operatori che organizzano tour e pacchetti per cicloturisti, con un incremento del fatturato vicino al 40% nell’ultimo triennio. I percorsi dedicati, dalle Dolomiti all’Appennino fino alle coste, hanno moltiplicato le opportunità per chi cerca esperienze immersive, spingendo a una segmentazione dell’offerta sempre più marcata.

Cosa cambia per chi vuole acquistare

Per il consumatore il momento può rappresentare un’occasione: con ribassi che raggiungono e superano i 40 euro su alcuni modelli, chi intende comprare trova sul mercato condizioni più favorevoli rispetto ai mesi scorsi. È però importante valutare esigenze reali — tipo di utilizzo, geometrie del telaio, componentistica — e non lasciarsi guidare solo dal prezzo. Controllare garanzie, disponibilità di assistenza post-vendita e possibilmente provare la bici prima dell’acquisto restano passaggi fondamentali. Anche il mercato dell’usato può essere considerato, tenendo conto dello stato e della manutenzione effettuata.

In prospettiva, la dinamica illustrata da Idealo potrebbe stabilizzarsi: una normalizzazione della domanda e la calibrazione della produzione porteranno probabilmente a un equilibrio tra listini e volumi. Nel frattempo, il settore conserva elementi di vitalità grazie al cicloturismo e all’interesse per discipline come gravel e bikepacking, che stanno allargando la base di appassionati e influenzando le strategie di prezzo di produttori e rivenditori.