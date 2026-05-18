Milano celebra l’Inter: festa, pullman scoperto e ripercussioni sui trasporti

La parata dell'Inter dopo il doppio trionfo ha paralizzato strade e trasporti a Milano: tra pullman scoperto, cori e decisioni del Comune è stata una serata di gioia e criticità

Il 17 maggio 2026 Milano è stata teatro di un spettacolo collettivo: l’Inter ha celebrato il 21esimo scudetto e la decima Coppa Italia con una festa che è partita da San Siro e ha visto affluire in strada centinaia di migliaia di persone.

La giornata è iniziata con la cerimonia allo stadio, animata da ospiti e leggende nerazzurre, e si è trasformata poi in una lunga parata cittadina che ha richiamato tifosi da ogni angolo della metropoli. L’entusiasmo è stato enorme, ma la manifestazione ha anche messo sotto pressione i trasporti e la gestione della mobilità urbana.

Il corteo con il pullman scoperto ha lasciato San Siro in serata: la partenza è avvenuta intorno alle 19.30, con circa un’ora di ritardo rispetto alle previsioni, e si è conclusa con l’arrivo in piazza Duomo oltre la mezzanotte. Si parlava di quasi 400mila persone disposte a seguire il percorso ufficiale, elemento che ha richiesto un grande dispiegamento di forze dell’ordine e l’adozione di misure straordinarie. Tra fumogeni, cori e fuochi d’artificio si sono alternati momenti di festa e situazioni critiche, con impatti visibili sulla normale circolazione cittadina.

Il corteo e i momenti chiave

Il percorso ufficiale del corteo ha attraversato zone simboliche della città: da San Siro a via Monte Rosa, passando per piazzale Cadorna, corso Magenta e piazza Cordusio fino a piazza Duomo. Sul pullman scoperto giocatori, tecnici e staff hanno mostrato i trofei alla folla, creando immagini che resteranno impresse nella memoria collettiva. L’arrivo sul balcone della cattedrale, accolto da cori e fuochi d’artificio, è stato il momento culminante: i calciatori si sono affacciati per un saluto simbolico al popolo nerazzurro, mentre la piazza sottostante esplodeva in un boato di esultanza e sfottò alla squadra rivale cittadina.

Il pullman, i tifosi e le tappe

Lungo il tragitto non sono mancati episodi vivaci: alcuni giocatori hanno animato la folla con microfoni e cori, altri hanno esibito striscioni o gadget celebrativi. Tra gli episodi più commentati c’è stato il gesto di Marcus Thuram, che ha mostrato uno striscione derisorio verso il Milan, e le coreografie di capitan Lautaro Martinez che ha tenuto spesso in mano lo scudetto. La marcia del bus è stata a passo d’uomo, spesso rallentata da ingorghi e presenze massicce ai lati della strada; fumogeni nerazzurri e petardi hanno contribuito all’atmosfera, con momenti di grande calore ma anche rischi legati al sovraffollamento.

Le criticità sulla mobilità

Sul fronte della mobilità urbana la festa ha creato un banco di prova importante. Il Comune e la Questura hanno disposto chiusure di snodi strategici e deviazioni per numerose linee di superficie, misure pensate per garantire la sicurezza ma che hanno avuto l’effetto di complicare gli spostamenti dei cittadini. Le modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici e la limitazione di accesso a alcune stazioni hanno generato disagi per pendolari e residenti, oltre a congestionare strade secondarie non previste come alternative. La necessità di bilanciare festa popolare e servizio pubblico ha messo in evidenza criticità organizzative e comunicative.

Decisioni istituzionali e conseguenze

Per aprire la strada al corteo le forze dell’ordine sono intervenute in modo deciso, operando anche contromano su alcune arterie e rimuovendo veicoli in sosta per creare corridoi di passaggio. In alcuni tratti si sono registrati rallentamenti dovuti a cantieri e a problemi di viabilità preesistenti; sono emersi anche episodi di tensione, come lo spruzzo di una sostanza irritante percepita dalle prime file di tifosi e contrasti con ambulanti abusivi che intralciavano il percorso. Queste situazioni hanno richiesto interventi rapidi della polizia locale per ripristinare l’ordine e permettere la prosecuzione della parata.

Sicurezza, emozioni e bilancio della serata

Nonostante le difficoltà, la sensazione generale è stata quella di una celebrazione collettiva intensa e partecipata: la presenza dei trofei, le famiglie sul campo e le parole del tecnico Cristian Chivu hanno dato alla giornata un tono celebrativo e comunitario. Dall’altra parte, il bilancio organizzativo lascia spunti di riflessione: la gestione dei flussi, le chiusure e la comunicazione preventiva sono punti su cui il Comune e le autorità dovranno lavorare per eventuali eventi futuri. Per i tifosi rimane la memoria di una notte indimenticabile; per la città, una prova di come lo sport possa trasformare lo spazio urbano, con tutte le opportunità e i limiti che questo comporta.