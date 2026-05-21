Giardini di piazzale Aquileia dedicati a Marco Pannella, una città che ricorda

In occasione del decimo anniversario della morte di Marco Pannella (19 maggio 2016), Milano ha dedicato i giardini di piazzale Aquileia con una cerimonia pubblica che ha coinvolto istituzioni e militanti per riaffermare le lotte per i diritti civili

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella (venne a mancare il 19 maggio 2016), la città di Milano ha voluto segnare il ricordo del leader radicale con l’intitolazione dei Giardini di piazzale Aquileia. L’evento, promosso come momento pubblico di memoria e riflessione, ha richiamato rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo civico e attivisti storici. La scelta di questo spazio urbano, collocato di fronte al carcere di San Vittore, non è casuale: rinnova il legame tra la figura di Pannella e le sue battaglie per la dignità delle persone recluse.

La cerimonia ha rappresentato anche un’occasione per ripercorrere le campagne che segnarono l’attività politica di Pannella, dall’impegno per il diritto alla libertà personale fino alle proteste non violente che ne caratterizzarono lo stile. Sul palco si sono alternati interventi istituzionali e testimonianze, in un clima volto a ricordare sia le conquiste legislative che le tensioni e i conflitti che accompagnarono quegli anni di mobilitazione civica. L’intitolazione assume così una valenza simbolica che travalica il semplice atto amministrativo.

La cerimonia e i presenti

Alla dedica dei giardini di piazzale Aquileia hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, la segretaria dell’Associazione Enzo Tortora e Radicali Milano, Raffaella Stacciarini, e l’attivista politico Marco Cappato, insieme a rappresentanti del mondo associativo e a familiari e amici. Gli interventi hanno richiamato sia il profilo politico di Pannella come segretario del Partito Radicale sia il suo ruolo di parlamentare e europarlamentare. Durante gli interventi si è sottolineato il carattere delle sue proteste, spesso non violente, come forma di pressione pubblica per ottenere riforme e attenzioni istituzionali.

Un luogo carico di significato

La collocazione dei giardini, a pochi passi da San Vittore, è stata enfatizzata come scelta simbolica: la vicinanza al carcere richiama le campagne che Pannella condusse sulle condizioni detentive e sulla giustizia. Le parole dei relatori hanno rimarcato come il legame tra lo spazio urbano e la storia personale del leader radicale renda l’intitolazione un messaggio rivolto alla città e alle istituzioni affinché non si dimentichino le questioni di tutela della dignità umana e di riforma penitenziaria.

Le battaglie che hanno segnato la sua eredità

La figura di Marco Pannella è stata ricordata attraverso le sue molte campagne: dalla richiesta di amnistia e indulto per alleviare le condizioni carcerarie, fino alle battaglie per la legge sul divorzio, la depenalizzazione dell’aborto, la legalizzazione delle droghe leggere e l’introduzione dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Queste lotte, spesso accompagnate da gesti eclatanti come gli scioperi della fame, rappresentano il nucleo della sua azione politica, orientata alla promozione di diritti civili e libertà individuali.

Da Welby all’Associazione Luca Coscioni

Tra le vicende citate durante la cerimonia è emersa la partecipazione di Pannella al caso di Piergiorgio Welby, portato avanti nel 2006 insieme all’Associazione Luca Coscioni, che segnò un momento cruciale per il dibattito sull’assistenza alle persone affette da malattie terminali e sul tema dell’eutanasia. Questo episodio è stato evocato come esempio di come la sua attività abbia saputo trasformare vicende personali in sollecitazioni di cambiamento normativo e culturale.

Significato pubblico dell’intitolazione

L’intitolazione dei Giardini di piazzale Aquileia è stata presentata come una forma di ringraziamento pubblico e come monito: ricordare Pannella significa mantenere viva l’attenzione su temi quali la giustizia penale, i diritti civili e le libertà individuali. Le istituzioni partecipanti hanno parlato di una memoria attiva, che non si limita alla commemorazione ma invita a proseguire l’impegno su questioni sociali ancora aperte. In questo senso il gesto assume una funzione educativa e civica per le nuove generazioni.

La giornata di dedicazione è dunque un punto di contatto tra passato e futuro: celebra l’opera di un protagonista della politica italiana e al tempo stesso richiama la responsabilità collettiva di lavorare per una società più giusta. Il nome di Marco Pannella sui giardini di piazzale Aquileia vuole restare come invito permanente a non dimenticare le battaglie per la dignità umana e i diritti fondamentali, rinnovando l’attenzione pubblica verso le riforme ancora necessarie.