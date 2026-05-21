Artem Tkachuk arrestato a Rho: quattro auto danneggiate durante la notte

Un intervento notturno della polizia ha portato all'arresto dell'attore di Mare Fuori, coinvolto in un episodio di danneggiamento e minacce

Durante la notte è scattato a Rho un intervento delle forze dell’ordine dopo la segnalazione di un residente: un gruppo di giovani stava danneggiando diversi veicoli in sosta. La presenza di uno degli arrestati, noto al grande pubblico per un ruolo televisivo, ha trasformato un episodio di vandalismo in una notizia con risvolti giudiziari.

Gli agenti del Commissariato hanno fermato quattro persone sul posto: tra loro c’era Artem Tkachuk, 25 anni. Le accuse contestate comprendono il danneggiamento aggravato e, per quanto riguarda l’attore, anche denunce per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il quadro è stato ricostruito partendo dalla chiamata ricevuta al 112 che ha richiamato gli agenti sul luogo.

Come si è svolto l’intervento

L’allarme è partito da una donna che ha avvertito la Centrale operativa: il gruppo era in via Molino Prepositurale, nella zona di Rho, e avrebbe colpito con calci e pugni le auto parcheggiate. Gli agenti hanno trovato quattro vetture danneggiate, con ammaccature e specchietti retrovisori divelti. La dinamica, secondo le ricostruzioni, parla di un’azione ripetuta e violenta che ha svegliato i residenti della strada e ha reso necessario l’intervento immediato delle Volanti.

La reazione degli arrestati

Alla vista delle divise i giovani sono stati bloccati dagli agenti; in particolare, sempre secondo gli atti, l’attore avrebbe proferito frasi offensive e minacciose verso le forze dell’ordine e avrebbe pronunciato dichiarazioni scioccanti come: “Con i miei soldi vi compro tutti”. Tali comportamenti hanno portato a una doppia contestazione: l’arresto per il danneggiamento e la denuncia per le condotte verso i pubblici ufficiali.

Le conseguenze giudiziarie

Dopo l’accompagnamento in ufficio e gli accertamenti di rito, i quattro sono stati dichiarati in stato di arresto per danneggiamento aggravato. Per quanto riguarda Artem Tkachuk, oltre all’arresto è scattata la denuncia per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giudice, in sede di convalida, ha confermato l’arresto ma non ha adottato misure cautelari nei confronti degli indagati: nemmeno l’obbligo di firma richiesto dalla procura è stato disposto.

Il processo e i prossimi passi

Il procedimento correlato all’arresto è stato previsto in udienza immediata: il processo per direttissima legato alle accuse principali è stato fissato e la data di avvio indicata è il 23 luglio. In quella sede verranno valutate le misure cautelari e si procederà con le contestazioni formali riguardanti sia il danneggiamento che le accuse rivolte ai singoli per le frasi e i comportamenti tenuti al momento dell’intervento.

Chi è l’attore coinvolto

Artem Tkachuk è un giovane interprete italo-ucraino di 25 anni, nato a Uman e cresciuto ad Afragola, in provincia di Napoli. Ha esordito al cinema nel 2019 con il film La paranza dei bambini e dalla stagione successiva è diventato noto al grande pubblico per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie Rai Mare Fuori. La sua presenza nei media contribuisce a suscitare attenzione sugli sviluppi del caso e sulle ricadute professionali che un episodio del genere può determinare.

Implicazioni mediatiche e reputazionali

L’arresto di un volto riconoscibile della fiction solleva questioni sul rapporto tra immagine pubblica e responsabilità privata. Le accuse formali, pur essendo distinte dalla notorietà del soggetto, verranno valutate nelle sedi competenti e potranno avere effetti sia sul piano penale sia su quello della reputazione. Nel frattempo, le forze dell’ordine e la magistratura proseguiranno gli accertamenti per ricostruire compiutamente dinamica e responsabilità.

Osservazioni conclusive

Il caso rimane aperto: la vicenda racconta di un intervento notturno che ha fermato un episodio di vandalismo e ha portato alla luce comportamenti che hanno generato un iter giudiziario. Resta ora da seguire l’esito del processo per direttissima e le eventuali determinazioni definitive sulle accuse contestate, mentre la comunità locale e gli osservatori mediatici attendono sviluppi.