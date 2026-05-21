Concerto Viva Sanremo a Vanzago: serata con Coro 7 Pari

Vivi le canzoni di Sanremo dal vivo con il Coro 7 Pari e la direzione di Roberta Spica

La tradizione musicale di Sanremo attraversa decenni e rimane capace di evocare ricordi condivisi. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Flores di Vanzago ospita Viva Sanremo, un concerto che ambisce a riportare sul palco l’atmosfera del Festival. L’iniziativa, curata dal Coro 7 Pari sotto la direzione di Roberta Spica, non è una semplice rassegna di brani: è una proposta pensata per favorire la partecipazione del pubblico e il piacere collettivo dell’ascolto.

Lo spettacolo vuole ricreare il senso di condivisione che spesso accompagna la visione televisiva del Festival di Sanremo, trasferendo quella sensazione nello spazio intimo del teatro. In questo contesto, la dimensione dal vivo diventa protagonista: la musica dal vivo rimette in movimento le melodie e le parole, trasformandole in esperienza comune. L’obiettivo è restituire alle canzoni quella forza emotiva che si esprime meglio quando si canta insieme o si ascolta insieme.

Cosa propone lo spettacolo

Viva Sanremo è pensato come un percorso attraverso successi che hanno segnato l’immaginario collettivo italiano. La scaletta attraverserà epoche diverse, accostando pezzi storici a brani che hanno mantenuto un posto nel cuore degli spettatori. L’idea alla base è semplice: non limitarsi alla riproduzione fedele, ma reinterpretare i brani per restituire loro nuova energia. La formula intende valorizzare l’aspetto narrativo delle canzoni, facendo emergere storie personali e ricordi condivisi che trovano nuovo senso nel contesto teatrale.

Un filo conduttore tra passato e presente

Il programma metterà in evidenza come certe canzoni riescano a unire generazioni diverse, creando un ponte tra chi ha visto le prime edizioni dell’Ariston e chi scopre alcuni classici in tempi più recenti. Le esecuzioni saranno costruite per favorire la partecipazione: momenti corali affidati al Coro 7 Pari, intermezzi affidati alla band e arrangiamenti pensati per enfatizzare testo e melodia. In questo modo ogni brano diventa l’occasione per riscoprire un frammento della memoria collettiva.

Il cast artistico e la resa dal vivo

Al centro della serata c’è il lavoro corale: il Coro 7 Pari porta sul palco armonie pensate per valorizzare le linee melodiche più note, mentre la direzione di Roberta Spica coordina dinamiche e incastri vocali. La presenza di una band live garantisce un sostegno sonoro pieno e dinamico, capace di restituire le sfumature originali delle canzoni e al tempo stesso di renderle vive in un nuovo contesto. La combinazione tra coro, band e direzione mira a creare arrangiamenti che siano rispettosi delle versioni classiche ma capaci di sorprendere chi ascolta.

Come cambia l’ascolto in teatro

Nel Teatro Flores la distanza tra palco e platea è ridotta, favorendo un senso di prossimità che amplifica l’effetto emotivo delle esecuzioni. La condivisione assume qui una forma concreta: sguardi, applausi e voci si intrecciano in tempo reale, restituendo alla musica la sua dimensione sociale. Questo tipo di esperienza sottolinea la differenza tra l’ascolto individuale su dispositivi personali e la fruizione collettiva che avviene durante un concerto dal vivo.

Per chi è la serata

La proposta è pensata per un pubblico eterogeneo: famiglie che negli anni hanno visto il Festival riunirsi davanti allo schermo, gruppi di amici in cerca di una serata diversa, appassionati di musica italiana e chi desidera avvicinarsi ai classici attraverso nuove letture. L’impostazione è volutamente accessibile, con momenti pensati per stimolare il canto e la partecipazione. In un periodo in cui la musica spesso si consuma in forma frammentata, eventi come questo offrono l’opportunità di tornare a un ascolto condiviso e partecipato.

Biglietti e informazioni pratiche

Il concerto si terrà sabato 23 maggio 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Flores, via Garibaldi 28 a Vanzago. I biglietti sono disponibili in prevendita online al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita; il costo alla cassa la sera dello spettacolo sarà di 12 euro. Per acquistare i biglietti è possibile collegarsi al link: https://flores.18tickets.it/film/64684. È consigliato arrivare con anticipo per godere appieno dell’atmosfera e partecipare all’energia collettiva che caratterizza Viva Sanremo.