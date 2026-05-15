Rinnovo biennale per la gestione del Teatro Tirinnanzi: continuità e scuole al centro

Il Comune di Legnano proroga per due stagioni la gestione del Teatro Tirinnanzi, puntando su continuità artistica e collaborazione con le scuole per le stagioni 2026/27 e 2027/28

Il Comune di Legnano, con una comunicazione ufficiale diffusa il 15/05/2026, ha deciso di esercitare l’opzione prevista negli atti di gara e di rinnovare per il biennio successivo la gestione del Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi alla società Cinematografica Valentino.

Questa scelta nasce dall’analisi dei risultati conseguiti nel primo biennio di gestione, che hanno mostrato un consolidamento dell’offerta artistica e una risposta positiva del pubblico. L’atto amministrativo ripete le condizioni economiche e contrattuali previste nel contratto in scadenza il prossimo 31 luglio, garantendo una transizione senza cambiamenti normativi rilevanti.

Il rinnovo intende valorizzare la stabilità organizzativa come leva per attrarre spettacoli di livello nazionale e per consolidare la relazione tra teatro e comunità. Nella stagione 2026-2026 le presenze complessive hanno superato quota 14mila, un dato utilizzato dall’amministrazione come indicatore centrale nella valutazione del gestore. Anche per la stagione appena conclusa i numeri, ancora in attesa dei dati definitivi, appaiono in continuità con il precedente esercizio grazie al consolidamento delle rassegne di prosa e musica, che hanno costituito l’asse portante della programmazione.

Perché è stata scelta la continuità

La decisione del Comune è motivata da valutazioni sia quantitative sia qualitative: oltre ai risultati di pubblico, la gestione ha dimostrato capacità organizzativa e un radicamento sul territorio che il Comune intende valorizzare ulteriormente. La continuità consente di costruire un percorso laboratoriale e stagionale che non subisca interruzioni, elemento fondamentale per attrarre compagnie e artisti di grande richiamo. In questo senso il termine continuità artistica non è solo burocratico ma diventa uno strumento strategico per la fidelizzazione del pubblico e per l’ottimizzazione delle risorse dedicate agli allestimenti e alla logistica degli spettacoli.

Coinvolgimento delle scuole

Un punto centrale nella valutazione è stato il rapporto instaurato con le istituzioni scolastiche locali: la gestione ha promosso progetti educativi e iniziative performative che hanno visto la partecipazione degli studenti in ruoli attivi. La sinergia con le scuole si è tradotta in percorsi formativi, incontri e rappresentazioni che hanno utilizzato il teatro come laboratorio culturale. Questo legame è definito dall’amministrazione come efficacia educativa, perché massimizza il coinvolgimento dei giovani e rende il teatro uno spazio di apprendimento oltre che di intrattenimento.

Pianificazione delle stagioni future

La possibilità di programmare con anticipo le stagioni 2026/27 e 2027/28 è un altro vantaggio sottolineato nel provvedimento: la stabilità contrattuale permette infatti acquisti tempestivi di spettacoli e trattative più efficaci con operatori nazionali. La continuità gestionale migliora la capacità di pianificazione e rende più agevole l’organizzazione di rassegne che richiedono tempi lunghi di definizione, contribuendo così all’obiettivo di trasformare il teatro in un vero polo culturale di riferimento territoriale.

Progetti con i giovani e la comunità

Negli ultimi due anni il Tirinnanzi ha ospitato iniziative rivolte ai giovani, collaborazioni con associazioni e progetti che affrontano tematiche sociali e diritti civili. Tra questi si ricordano percorsi promossi da realtà locali che hanno visto gli studenti protagonisti di rappresentazioni e iniziative di sensibilizzazione. L’amministrazione valorizza tali esperienze come parte integrante della mission del teatro: non solo luogo di spettacolo, ma anche spazio civico per il confronto e la formazione. Il concetto di teatro sociale ribadisce l’importanza di aprire il palcoscenico alla comunità e alle sue istanze.

Modalità contrattuali e impatti sul territorio

Il rinnovo avviene alle medesime condizioni del contratto in scadenza, una scelta che evita modifiche normative o economiche immediate e che punta sulla continuità gestionale. Il Comune ritiene che questa stabilità favorisca la programmazione di eventi di rilievo nazionale e contribuisca alla fidelizzazione del pubblico locale. In termini pratici la conferma del gestore facilita la prosecuzione dei progetti in corso, il mantenimento delle rassegne consolidate e la prosecuzione delle collaborazioni con le scuole e le associazioni culturali, mettendo al centro qualità e accessibilità dell’offerta teatrale per tutta la comunità.