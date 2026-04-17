Programmazione e servizi del MTM – Teatro Leonardo a Milano

Visita il MTM - Teatro Leonardo: indirizzo, spettacoli principali come Ballet of Lights e i servizi essenziali per assistere agli eventi a Milano

Il MTM – Teatro Leonardo è una delle sedi teatrali di riferimento a Milano, situata in Via Andrea Maria Ampère 1 – 20131. Questo spazio ospita una varietà di produzioni, dal balletto ai concerti, dalla prosa agli omaggi musicali, offrendo al pubblico milanese una programmazione variegata.

Nelle righe che seguono trovi una panoramica chiara su spettacoli, artisti e servizi pratici, con informazioni tecniche e logistiche pensate per facilitare la tua visita.

La descrizione qui proposta vuole aiutare a orientarsi tra gli appuntamenti e a comprendere le caratteristiche della struttura: dalla presenza di bar e guardaroba all’accessibilità per le persone con disabilità. Dove i dati non sono pubblicamente disponibili, si segnala la voce come non disponibile, in modo da mantenere la massima trasparenza. Se stai pianificando una serata, troverai indicazioni utili sui principali eventi in cartellone e sugli artisti che salgono sul palco del teatro.

Il teatro e la sua sede

Il MTM – Teatro Leonardo occupa un indirizzo facilmente raggiungibile nel tessuto urbano di Milano. L’ubicazione in Via Andrea Maria Ampère rende la struttura accessibile sia con i mezzi pubblici sia con percorsi pedonali. Tra i servizi presenti all’interno sono confermati il bar e il guardaroba, utili per rendere più confortevole l’esperienza dello spettatore. La presenza di accesso disabili garantisce che le rappresentazioni siano fruibili anche a persone con mobilità ridotta; questa caratteristica è segnalata come disponibile presso la struttura.

Programmazione e spettacoli principali

La programmazione del teatro alterna proposte classiche e contemporanee. Tra gli appuntamenti segnalati figurano produzioni di danza come Ballet of Lights – La Bella Addormentata, rappresentazioni di prosa e monologhi affidati a volti noti del palcoscenico televisivo e teatrale, nonché proposte musicali e concerti. Questa varietà consente al pubblico di trovare spettacoli adatti a gusti diversi, dalla famiglia agli appassionati di musica e arti sceniche.

Eventi con date

Uno degli appuntamenti con date precise è Ballet of Lights – La Bella Addormentata, in programma dal 19/12/2026 al 18/04/2026, con repliche – 2. Questo dato è importante per chi desidera pianificare la visione di un balletto di grande respiro. Per gli altri spettacoli indicati in cartellone (come concerti o monologhi) è consigliabile verificare il calendario aggiornato del teatro, poiché alcune informazioni specifiche su repliche e orari potrebbero variare.

Artisti e titoli in cartellone

Tra i nomi associati agli spettacoli al MTM si segnalano artisti come Claudio Lauretta con lo spettacolo Nei loro panni, Giovanni Scifoni con FRA’ – San Francesco, Vanessa Scalera in La sorella migliore, Tullio Solenghi con Colpi di timone, e Neri Marcorè con GABER – Mi fa male il mondo. Sul fronte musicale compaiono nomi come Ludovico Einaudi e progetti come CANDLELIGHT – Hans Zimmer e colonne sonore. Tra gli interpreti si annoverano inoltre Eleazaro Rossi con il suo Kamikaze, presente in diverse edizioni e formati.

Servizi, dati tecnici e indicazioni pratiche

Per chi pianifica la visita è utile sapere che la struttura indica la presenza di bar, guardaroba e accesso disabili, mentre non è previsto un parcheggio interno. La voce buca orchestra è segnalata come no, a indicare l’assenza di una fossa per orchestra tradizionale. Molte specifiche tecniche come il numero di posti in platea, galleria, balconata o palchi risultano non disponibili nella scheda pubblica; per dettagli puntuali sulle dimensioni della sala e sulla disposizione dei posti è consigliabile contattare direttamente il teatro o consultare la piantina ufficiale quando presente.

Accessibilità e logistica

L’accessibilità è un elemento chiave per garantire la fruizione degli spettacoli: il teatro dichiara la presenza di accesso disabili, un’informazione utile per spettatori con esigenze specifiche. È inoltre buona prassi verificare in anticipo servizi come la possibilità di prenotare posti dedicati, le norme per l’accompagnamento e eventuali agevolazioni. Per quanto riguarda i camerini e gli spazi di backstage, molte voci tecniche sono indicate come non disponibili, pertanto la comunicazione diretta con l’ufficio tecnico del teatro rimane la fonte più affidabile.

Il MTM – Teatro Leonardo rappresenta un punto di riferimento per la scena culturale milanese, con una programmazione che spazia dal teatro di narrazione al balletto e ai concerti tematici. Consultare il calendario aggiornato e le informazioni ufficiali sul sito o nei canali di vendita è il modo migliore per assicurarsi posti, orari e dettagli logistici prima di partecipare a uno spettacolo.