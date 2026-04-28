Sciosciammocca in scena: nuova versione di ’O miedeco d’é pazze ambientata negli anni ’70 e ’80

Leo Muscato rilegge ’O miedeco d’é pazze e riporta in vita la maschera di Sciosciammocca in una Napoli vestita di pantaloni a zampa e colonna sonora vintage

Nel segno della tradizione e del rinnovamento teatrale, una delle maschere più amate del teatro napoletano torna sotto i riflettori. A distanza di cento anni dalla morte del commediografo che l’ha creata, il personaggio di Sciosciammocca viene reinterpretato da Leo Muscato in una messinscena che trasferisce l’azione in una Napoli pulsante degli anni ’70 e ’80.

L’operazione intende rispettare il patrimonio comico di Eduardo Scarpetta mantenendo al tempo stesso una cifra visiva e sonora riconoscibile per il pubblico contemporaneo.

La pièce originale, intitolata ’O miedeco d’é pazze e datata 1908, conserva qui la sua struttura di equivoci e inganni, ma la scelta registica gioca sul contrasto tra antico e moderno: gli elementi di costume, la musica e la scenografia trasformano la commedia in uno specchio che riflette tanto la storia del testo quanto l’immaginario collettivo della città. L’idea centrale resta la stessa, reinterpretata con un linguaggio scenico che privilegia ritmo e cromatismi.

Una trama che ribalta le aspettative

Al centro della vicenda c’è un fraintendimento costruito con maestria comica: un ricco e ingenuo proprietario terriero, Don Felice, arriva a Napoli convinto di visitare l’ospedale diretto dal nipote, a cui ha da tempo finanziato gli studi. La sorpresa è totale quando scopre che il giovane, chiamato Ciccillo, ha speso quei soldi per una vita dissipata fatta di feste e scommesse. Per non rivelare il proprio fallimento, Ciccillo orchestra una finzione imponente, trasformando la pensione dove vive in un apparente istituto e presentando gli ospiti come pazienti. Il gioco degli equivoci genera situazioni paradossali e gag che si susseguono con ritmo serrato.

Il meccanismo della finzione

La finzione, qui, diventa un dispositivo centrale: attraverso travestimenti, doppi ruoli e battute calibrate, la messa in scena mette in moto un meccanismo di fraintendimento che è al tempo stesso comico e rivelatore. L’uso del falso istituto e degli ospiti interpretati come pazienti crea una sequenza di fraintendimenti che denuncia le apparenze e rimette in gioco i ruoli sociali. In questa rielaborazione, il registro comico si fonde con una lettura più moderna dei personaggi, che mantiene il carattere farsesco ma ne amplifica le suggestioni visive e musicali.

Ambientazione e lingua scenica

La scelta di collocare la vicenda negli anni ’70 e ’80 non è solo un decorativo rimando al passato: diventa un elemento narrativo attivo. I costumi — dai pantaloni a zampa agli occhialoni — e una colonna sonora d’epoca contribuiscono a ridefinire i personaggi nel loro contesto sociale, mentre la scenografia richiama la vitalità di una città in trasformazione. Questa atmosfera aiuta il pubblico a leggere la commedia con occhi diversi, permettendo di cogliere riferimenti culturali e musicali che rinforzano il tono comico e popolare dell’originale.

Il valore della memoria teatrale

Riproporre scene iconiche significa anche coltivare una memoria collettiva: le battute, i ritmi e le situazioni diventano patrimonio condiviso, e la regia di Muscato si fa garante di questo passaggio generazionale. L’operazione preserva il gusto della tradizione napoletana, valorizzando al contempo una rilettura che parla a spettatori diversi, dai cultori del classico agli appassionati di teatro contemporaneo. Il risultato è una commistione tra rispetto per il testo e libertà creativa.

Commedia, satira e spettacolo

Nel cuore della messinscena rimane la natura farsesca dell’opera: equivoci, travestimenti e colpi di scena si susseguono in una dinamica che punta a divertire ma anche a mettere in luce vizi e ingenuità dei personaggi. La trasposizione temporale agisce come lente che enfatizza determinati aspetti sociali, senza snaturare il tono originale. La forza della serata sta proprio in questo equilibrio tra comicità immediata e stratificazione interpretativa, capace di parlare a platee eterogenee e di restituire dignità alla maschera di Sciosciammocca.

In definitiva, la riscrittura scenica offre una nuova occasione per riscoprire un classico del repertorio partenopeo: una produzione che unisce tradizione e innovazione, trasformando un gioco d’astuzia in uno spettacolo che respira la musica, i colori e l’ironia di una Napoli in movimento, confermando il valore di un testo che continua a divertire e sorprendere.