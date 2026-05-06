La Traviata suonata e narrata: un nuovo viaggio con Ensemble Belliners

Un allestimento originale di La Traviata in cui l'Ensemble Belliners affida ai fiati e agli archi i ruoli verdiani, con narrazione dal vivo e contributo a scopo benefico

L’appuntamento propone una rilettura originale de La Traviata, in cui la partitura verdiana viene affidata al linguaggio timbrico di un quintetto da camera. L’idea non è solo estetica: si tratta di restituire la drammaticità e la dolcezza dei personaggi attraverso il suono degli strumenti, combinando musica e parola per accompagnare il pubblico in un percorso emotivo.

L’evento ha anche una dimensione concreta di solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto a Una Mano alla Vita ETS per finanziare il progetto La formazione oltre la cura, con l’obiettivo di sostenere iniziative di formazione nel settore sanitario.

La formula scel­ta dall’Ensemble Belliners unisce esecuzione e commento: mentre l’ensemble esegue trascrizioni fedeli della partitura originale, un narratore introduce aneddoti storici e chiavi di lettura della trama. Questa combinazione permette di avvicinare il pubblico classico e chi si trova al primo incontro con Verdi, grazie a spiegazioni chiare e a un dialogo diretto tra interpreti e spettatori. La serata è pensata come un vero viaggio guidato dentro la musica, dove il tempo scenico alterna momenti strumentali a pillole narrative.

Il concept e l’arrangiamento

Al centro del progetto c’è l’arrangiamento curato da Gabriele Colombo, che ha trascritto per oboe, corno inglese e quartetto d’archi i passaggi più noti dell’opera. L’intento è mantenere la forza espressiva della partitura originale pur reinterpretandone la tessitura orchestrale con strumenti da camera. L’uso del corno inglese e dell’oboe, insieme a violino, viola e violoncello, consente di ricreare timbri vocali e dialoghi emotivi: dal lirismo di Violetta ai toni più intimi degli scambi con Alfredo. In questa versione la linea vocale viene ricostruita con cura, preservando frasi melodiche e dinamiche fondamentali.

La narrazione come filo conduttore

Gabriele Colombo assume anche il ruolo di narratore, alternando spiegazioni storiche e curiosità alla successione dei brani eseguiti. L’intervento narrativo ha la funzione di mettere in luce motivi tematici e relazioni tra i personaggi, fornendo al pubblico contesti utili per seguire la vicenda senza rinunciare all’intensità musicale. Questo approccio favorisce un ascolto partecipato: il pubblico non è solo uditore passivo ma è guidato a cogliere dettagli musicali e drammaturgici, con momenti in cui gli interpreti commentano e rispondono alle domande, creando un dialogo aperto al termine della performance.

I protagonisti e i dettagli pratici

L’ensemble sul palco è formato da Gabriele Colombo (oboe e corno inglese, oltre al ruolo di narratore), Vittorio Sebeglia (violino I), Francesco Costamagna (violino II), Simone De Matteis (viola) e Mitja Liboni (violoncello). L’appuntamento è previsto al Teatro Oscar, via Lattanzio 58a, Milano, con inizio alle 20:30 del 13-05-2026. Il biglietto ha un costo di 20,00 euro e l’ingresso è a pagamento. Organizza e promuove l’iniziativa Una Mano alla Vita ETS, che raccoglie fondi per erogare percorsi formativi nel settore della cura.

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione: sede in via Ippocrate 45 Pad. 9, Milano; telefono 0233101271; email umav@unamanoallavita.it. Sul sito ufficiale di Una Mano alla Vita sono disponibili dettagli sul progetto sostenuto (La formazione oltre la cura) e sulle modalità di partecipazione. La comunicazione dell’evento include anche riferimenti alla possibilità di confrontarsi con i musicisti dopo lo spettacolo, favorendo un rapporto diretto tra interpreti e pubblico.

Perché non perdere questa versione

Questa proposta mette in luce il potere espressivo degli strumenti nel raccontare una storia lirica: l’assenza della voce umana viene colmata da timbri e inflessioni strumentali che restituiscono emozione e tensione drammatica. È un’occasione per ascoltare La Traviata sotto una luce nuova, scoprendo come i dettagli orchestrali e le scelte interpretative possano valorizzare aspetti meno evidenti dell’opera. Inoltre, partecipare significa sostenere un progetto sociale rilevante: l’intero incasso sarà destinato a iniziative formative promosse da Una Mano alla Vita ETS, rendendo la serata un gesto culturale e civile insieme.

Conclusione

Se cerchi un’esperienza che unisca musica di qualità, narrazione accessibile e impegno solidale, la serata dell’Ensemble Belliners al Teatro Oscar rappresenta una proposta originale. Lo spettacolo promette di coinvolgere tanto gli appassionati di musica classica quanto chi si avvicina per la prima volta al melodramma, offrendo un formato che dialoga con il pubblico e sostiene una buona causa.