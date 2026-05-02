Piccolo teatro Strehler a Milano: programmazione e informazioni utili

Una guida compatta al Piccolo Teatro Strehler di Milano: eventi in calendario, dettagli strutturali e consigli pratici per il pubblico

Il piccolo teatro – Strehler è uno dei punti di riferimento della scena culturale milanese, situato in Milano in Largo Antonio Greppi (20121). Nelle pagine che seguono offriamo una panoramica sulla programmazione, sulle caratteristiche della sala e sui servizi offerti, mantenendo un approccio pratico pensato per il pubblico che vuole organizzare la propria serata a teatro.

Le informazioni qui raccolte conservano le specifiche essenziali: spettacoli in cartellone, dettagli tecnici disponibili e indicazioni per l’accesso.

Questo ritratto del Piccolo Teatro Strehler si concentra sia sugli appuntamenti principali sia sugli aspetti logistici. Tra gli eventi presenti nel cartellone figurano produzioni dirette da figure note come Valerio Binasco e titoli internazionali e italiani di richiamo. Per un esempio concreto, lo spettacolo Circle Mirror Transformation con la regia di Valerio Binasco è programmato dal 28/04/2026 al 03/05/2026 con due repliche; altri appuntamenti in cartellone includono titoli come Bastarde senza gloria (regia di Siddhartha Prestinari), Colpi di timone con Tullio Solenghi e GABER – Mi fa male il mondo con Neri Marcorè.

Programmazione in evidenza

Il cartellone del Piccolo Teatro alterna prosa, monologhi, concerti e format speciali. Oltre agli allestimenti classici, nella stagione sono presenti eventi come il concerto di Ludovico Einaudi e rassegne come le serate CANDLELIGHT dedicate a colonne sonore di autori come Hans Zimmer. La proposta include anche spettacoli della Compagnia Gank (ad esempio Le Prénom. Cena tra amici) e performance soliste come quelle di Eleazaro Rossi con Kamikaze. Questa varietà riflette la vocazione del teatro a ospitare sia produzioni di parola sia eventi musicali che attraggono pubblici diversi.

Appuntamenti segnalati

Tra gli spettacoli menzionati si trovano titoli che spaziano dalla commedia al dramma, senza dimenticare serate dedicate a autori musicali. Il riferimento temporale certo riguarda lo spettacolo Circle Mirror Transformation, in scena dal 28/04/2026 al 03/05/2026 con due repliche. Per gli altri titoli elencati, il teatro segnala le produzioni previste in stagione ma non sempre pubblica in questa sede le date specifiche: conviene consultare la biglietteria o il sito ufficiale per aggiornamenti e aperture delle vendite.

Struttura e servizi della sala

La sala principale del Piccolo Teatro Strehler ha una capienza caratterizzata da 968 posti in platea, oltre alla presenza della buca orchestra, indicata come disponibile. Alcuni dati tecnici come larghezza, profondità e altezza del graticcio non sono resi pubblici in questa sintesi, mentre sono confermati servizi pratici per il pubblico: l’accesso per disabili è presente, il guardaroba è attivo, mentre non è previsto un bar interno né un parcheggio dedicato. Queste informazioni aiutano a pianificare la visita soprattutto per chi necessita di particolari attenzioni o preferisce un’organizzazione anticipata.

Dati tecnici e accessibilità

Dal punto di vista tecnico, oltre alla conferma della buca orchestra, il teatro non fornisce qui la misura dettagliata dei palcoscenici o il numero dei camerini; tali elementi vengono solitamente comunicati su richiesta agli operatori o alle compagnie. È utile sapere che il teatro offre accessibilità per persone con ridotta mobilità, caratteristica fondamentale per garantire che la programmazione sia fruibile da un pubblico ampio. Per esigenze specifiche si consiglia di contattare direttamente la struttura prima dell’acquisto dei biglietti.

Come partecipare e informazioni pratiche

Per assistere a uno spettacolo al Piccolo Teatro Strehler è possibile consultare il calendario ufficiale online oppure rivolgersi alle casse e ai rivenditori autorizzati. Prima di recarsi in teatro è consigliabile verificare gli orari delle repliche e la disponibilità dei posti, soprattutto per gli appuntamenti molto richiesti come i concerti di artisti noti. Considerata l’assenza di parcheggio interno, chi arriva in auto dovrebbe pianificare soluzioni alternative; chi utilizza i mezzi pubblici troverà la posizione in Largo Antonio Greppi comodamente servita dalla rete cittadina.

Contatti e pratiche per il pubblico

Per dettagli su biglietti, abbonamenti e informazioni specifiche relative a singole rappresentazioni è opportuno contattare la biglietteria del teatro o consultare il canale ufficiale del Piccolo Teatro. Il sito fornisce aggiornamenti su tutte le repliche e sulle eventuali modifiche di programmazione; in caso di bisogno di accesso facilitato o informazioni sui servizi è possibile richiedere assistenza anticipata. Un controllo preventivo evita sorprese e consente di godere pienamente dell’esperienza teatrale.